1,5 mld zł dla samorządów - zyskają pracownicy administracji i interesanci

Co przeciętny obywatel, tzw."Kowalski" będzie miał z Projektu Cyberbezpieczny Samorząd?

Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, że co zyskają mieszkańcy gmin dzięki wsparciu w ramach projektu. Rozwój JST w zakresie cyberbezpieczeństwa przyczyni się poprawy ochrony danych przechowywanych w urzędach, m.in. dzięki rozwojowi infrastruktury, która służy do zarządzania dostępem oraz tworzenia ich kopii zapasowych. Zwiększy się także odporność urzędów na czynniki zewnętrzne, które mogłyby zagrozić ich ciągłości pracy, np. próby ataków na systemy IT samorządów, kradzież danych lub przerwy w zasilaniu. Poprawi się również dostępność usług elektronicznych świadczonych przez samorządy poprzez rozwój infrastruktury sieciowej oraz mechanizmów jej zabezpieczeń.

Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA)

Bezpieczeństwo w Internecie to w dzisiejszych czasach podstawa. W Unii Europejskiej obowiązuje nowy akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA). Również w Polsce będą obowiązywały nowe przepisy. To bardzo ważne, ponieważ wiele osób zastanawia się: jak zachowywać się bezpiecznie w Internecie? Jak chronić swoje bezpieczeństwo w sieci? Jakie są zagrożenia w Internecie? Jak chronić się przed zagrożeniami w Internecie? Przepisy będą dotyczyły przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo użytkowników w sieci, wspierać walkę z nielegalnymi treściami w Internecie, uregulować zagadnienia dot. moderowania treści. Nie będzie już tak łatwo manipulować użytkownikami, "śledzić ich" działań w sieci, profilować, wysyłać tzw. ciasteczek (pliki cookie). Będzie większa ochrona przed pedofilią. To będzie prawdziwa rewolucja dla przedsiębiorców działających w Internecie. Akt o usługach cyfrowych stosuje się od dnia 17 lutego 2024 r. Rozporządzenie zostało wprowadzone, ponieważ konieczne jest/są: skuteczniejsza ochrona konsumentów i ich praw podstawowych; zwalczanie nielegalnych treści i produktów, nawoływania do nienawiści i dezinformacji; większa ochrona danych osobowych i danych wrażliwych; zapewnienie bezpieczeństwa przed pedofilią; uregulowanie kwestii zw. z reklamami; potrzeba jasnego określenia obowiązków platform internetowych i mediów społecznościowych (np. prawo do odwołania się w przypadku usunięcia komentarza); osiągnięcie większej przejrzystości poprzez zapewnienie lepszej sprawozdawczości i nadzoru; wspieranie innowacji, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności na rynku wewnętrznym UE.