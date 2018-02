Papierowe zwolnienia lekarskie tylko do końca czerwca 2018 r.

Od 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, ubezpieczonych i pracodawców.

Od 1 stycznia 2016 roku istniała fakultatywność wystawiania zwolnień lekarskich w postaci elektronicznej. Zmieni się to jednak w drugim półroczu 2018 roku. Obowiązujące przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określają bowiem 1 lipca 2018 roku jako termin wejścia w życie obowiązku wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy wyłącznie w postaci elektronicznej.

Sprawniej i prościej

Wprowadzenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej ma na celu usprawnienie i uproszczenie czynności związanych z wystawianiem zaświadczeń. Dzięki funkcjom udostępnionym lekarzom w systemie ZUS proces wystawienia zaświadczeń lekarskich został zoptymalizowany. W szczególności dotyczy to konieczności wystawienia zwolnienia pacjentowi, który jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy i zobowiązany do poinformowania każdego z nich o niezdolności do pracy.

Korzyści dla lekarzy, pacjentów i pracodawców

System ZUS zawiera dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta pozostałe dane identyfikacyjne zapisują się w e-ZLA automatycznie. E-zwolnienie, które wystawi lekarz, automatycznie trafia do systemu ZUS i jest w nim zapisane. W efekcie lekarz nie musi dostarczać papierowych zwolnień do ZUS oraz przechowywać ich drugiej kopii. Nie musi też pobierać w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA.

Gdy lekarz wystawi e-ZLA, każdy pracodawca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będzie miał niemal natychmiastową wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie musi zatem sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania ani przekazywać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet wtedy, gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych na portalu PUE ZUS udostępnił lekarzom możliwość podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich bezpłatnym certyfikatem wydawanym przez ZUS.

Wsparcie ZUS

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018 roku obowiązku wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy wyłącznie w formie elektronicznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi szkolenia dla klientów i wspiera wszystkich interesariuszy projektu w działaniach na rzecz upowszechniania elektronizacji zwolnień lekarskich.

Pracownicy terenowych jednostek ZUS informują lekarzy i placówki medyczne o:

- zmianie przepisów i terminie, od którego będzie istniał obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w postaci elektronicznej,

- tym, jak wystawiać e-ZLA na PUE ZUS,

- korzyściach i ułatwieniach wynikających z wystawiania e-ZLA,

- nowej metodzie podpisywania e-ZLA (bezpłatnym certyfikatem wydawanym przez ZUS).

Pracownicy ZUS zakładają też lekarzom konta w PUE ZUS i pomagają w uzyskaniu bezpłatnego certyfikatu do podpisywania e-ZLA. Prowadzą też przystanowiskowe warsztaty w zakresie wystawiania e-ZLA. Ponadto współpracują z placówkami medycznymi oraz producentami aplikacji gabinetowych w celu dostosowania aplikacji gabinetowych do wystawiania zwolnień.