Niedziela handlowa - styczeń 2022

Niedziela handlowa - styczeń 2022 ma aż 5 niedziel handlowych. Czy 2 stycznia, 9 stycznia, 16 stycznia, 23 stycznia, 30 stycznia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Ulga dla pracujących seniorów od 2022 r.

Ulga dla pracujących seniorów weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Zerowy PIT dotyczy osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi dla seniorów?

Zadłużenie z tytułu składek a prawo do zasiłków - zmiany 2022

Zadłużenie z tytułu składek ZUS a prawo do zasiłków - jakie zmiany wchodzą w życie w 2022 roku? Czy opóźnienie w opłacaniu składek powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego?

Krótszy zasiłek po ustaniu ubezpieczenia od 2022 r.

Krótszy zasiłek po ustaniu ubezpieczenia chorobowego od 2022 roku - ile maksymalnie dni będzie można pobierać zasiłek?

Dodatkowe oświadczenie dot. świadczenia pielęgnacyjnego 2022

Dodatkowe oświadczenie dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2022 roku należy składać do wniosków o emeryturę, rentę, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Oto wzory oświadczeń.

Polski Ład i nieuczciwe praktyki pracodawców - ZUS i PIP

Polski Ład może przyczynić się do stosowania przez pracodawców nieuczciwych praktyk. Zajmie się tym PIP. Natomiast pracownicy, którzy mają wątpliwości co do sposobu naliczania składek, mogą zgłosić się do ZUS.

Plany ZUS na 2022 rok

Jakie plany ma ZUS na 2022 rok? Jak podsumowuje ubiegły 2021 rok?

Kolejna tarcza antykryzysowa od stycznia 2022 r. - wnioski

W styczniu 2022 r. rusza kolejna tarcza antykryzysowa. W jakich terminach należy złożyć wnioski do ZUS?

Nastroje na rynku pracy – blisko trzy piąte pracujących zarobkowo pozytywnie ocenia sytuację w zakładzie pracy [Badanie]

Nastroje na rynku pracy są konsekwencją nie tylko samego funkcjonowania firmy. Nie da się jej oderwać od otaczającej jej rzeczywistości, w związku z tym wpływ ma wszystko: sytuacja gospodarcza, zmiany i nowe regulacje prawne i szereg innych czynników. Bez wątpienia ogromne znaczenie ma sytuacja epidemiologiczna. Jakie prawidłowości pokazało najnowsze badanie CBOS?

PFR wysłał 400 000 wezwań dla przedsiębiorców o PPK

Pracodawcy, którzy nie zawarli umowy o zarządzanie PPK, otrzymują obecnie, za pośrednictwem PUE ZUS, wezwania PFR do zawarcia tej umowy. Jak postąpić z tym wezwaniem?

Zwolnienia grupowe bez odprawy - skargi nadzwyczajne do SN

Zwolnienia grupowe bez odprawy - 9 skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego złożył Prokurator Generalny. Pracownicy żądali od pracodawcy sprostowania świadectw pracy i przyznania odprawy.

Postojowe z ZUS 2022 - PKD, ile razy, do kiedy

Postojowe z ZUS w 2022 roku - jakie kody PKD? Ile razy można uzyskać postojowe? Od kiedy i do kiedy można złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Zwolnienie z ZUS - grudzień 2021 r.

Zwolnienie z ZUS za grudzień 2021 r. - komu przysługuje? Jakie kody PKD? Od kiedy do kiedy można składać wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Tarcza antykryzysowa ZUS - styczeń 2022

Tarcza antykryzysowa czyli zwolnienie z ZUS i postojowe. Styczeń 2022 roku to czas składania wniosków o zwolnienie ze składek za grudzień 2021 r. i świadczenie postojowe.

Przeciętne wynagrodzenie szybko rośnie - powodem inflacja

Przeciętne wynagrodzenie szybko rośnie - powodem takiego wzrostu jest inflacja. Pracownicy wnioskują o podwyżki, a w przypadku niepowodzenia zmieniają pracę.

Dyrektor personalny - rola w firmie i wyzwania w 2022 roku

Dyrektor personalny - jego rola w firmie wzrosła w czasie pandemii. Doświadczony lider może wesprzeć organizację w kryzysie, ale również pomóc w osiągnięciu realnych zysków. Jakie wyzwania stoją przed działami HR w 2022 roku?

Przebranżowienie się - którą branżę wybrać?

Przebranżowienie się to coraz częstszy sposób na poprawę swojej sytuacji zawodowej. Jak to zrobić? Którą branżę wybrać?

Zmiany w prawie pracy 2022 - nie tylko o sygnalistach i Polskim Ładzie

Zmiany w prawie pracy w 2022 roku czyli nie tylko o sygnalistach i Polskim Ładzie. Zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wchodzą w życie nowe sankcje dla pracodawców „wpierających” dłużników alimentacyjnych i nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Co z dyrektywą work-life balance?

Przejęci pracownicy też mogą oszczędzać w PPK

W przypadku przejęcia pracowników innego podmiotu zatrudniającego, ważne jest, czy miała miejsce sukcesja, obejmująca PPK. Jeśli nie, istotne jest, czy podmiot, który przejął pracowników, ma już zawartą umowę o zarządzanie PPK.

Dzień wolny za święto 25 grudnia 2021 r.

Dzień wolny za święto 25 grudnia 2021 r., które wypada w sobotę - czy się należy? Dlaczego pracodawcy "oddają" inny dzień wolny od pracy? Kiedy ustala się wolne za święto wypadające w sobotę?

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę - sposoby

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę - jakie sposoby przewiduje Kodeks pracy? Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę? Kiedy może zwolnić dyscyplinarnie?

Święta wolne od pracy w 2022 roku

Święta wolne od pracy w 2022 roku - oto kalendarz. Kiedy wypada Wielkanoc i inne dni wolne od pracy w Polsce? W styczniu 2022 roku jedno święto wypada w sobotę. Co to oznacza?

Emerytury czerwcowe z lat poprzednich bez wyrównania

Emerytury czerwcowe z lat poprzednich - okazuje się, że nie ma żadnych prac nad ich wyrównaniem. Nowe zasady ustalania wysokości emerytur przyznanych w czerwcu dotyczą tylko przyszłych emerytur. Jakie jest uzasadnienie Stanisława Szweda, sekretarza stanu w MRiPS?

Ile zarabiają programiści?

Ile zarabiają programiści w Polsce? Okazuje się, że najwyższe zarobki mają programiści Java - nawet 23,51 tys. zł netto (umowa B2B). W jakich miastach zarabia się najlepiej?

Poszukiwanie pracy bez doświadczenia - praktyczne wskazówki

Poszukiwanie pracy bez doświadczenia może okazać się bardzo trudne. Obecny rynek pracy to nie rynek pracownika, a rynek eksperta. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jakich błędów w CV nie popełniać? Oto praktyczne wskazówki dla kandydata do pracy.