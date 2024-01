Wypadek na nieodśnieżonym chodniku - możesz dochodzić utraconych zarobków

Doznałeś wypadku, upadku, złamania czy innych szkód na nieodśnieżonym czy oblodzonym chodniku - możesz dochodzić utraconych zarobków, jeżeli nie jesteś zdolny do świadczenia pracy. Pytań jest jednak wiele: Jak udowodnić dochód utracony? Jak obliczyć odszkodowanie za utracony zarobek? Jak obliczyć utracony zarobek do sądu?

Do kogo należy obowiązek odśnieżania chodnika?

To, do kogo należy obowiązek odśnieżania chodnika, zależy od tego czy i w jakim zakresie chodnik przylega do ogrodzenia posesji. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469). Z art. 5 ust. 1 pkt 4) ww. ustawy wynika, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Ważne Jeżeli więc właściciel nieruchomości nie uprzątnie lodu czy śniegu z chodnika przylegającego bezpośrednio do jego nieruchomości, a pieszy czy rowerzysta dozna wskutek tego uszczerbku na zdrowiu, może żądać od właściciela nieruchomości wielu świadczeń, w tym odszkodowania za utracony zarobek, jeżeli nie może świadczyć pracy.

Naprawienie szkody - korzyści (czyli np. zarobek), które poszkodowany mógł osiągnąć

Aby odpowiedź na trudne pytania: jak udowodnić dochód utracony? Jak obliczyć odszkodowanie za utracony zarobek? Jak obliczyć utracony zarobek do sądu? Co to jest zaświadczenie o utraconym dochodzie? - należy sięgną do przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, dalej jako: KC). Przepis art. 361 § 1 KC wskazuje, że: Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Z kolei § 2 KC: W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Czym są straty, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono? Czym jest Lucrum cessans?

Szkoda w postaci lucrum cessans ma charakter hipotetyczny, ponieważ w ramach tego pojęcia poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak kształtowałby się stan praw i interesów poszkodowanego, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę - czyli np. jakie dochody osiągnęłaby dana osoba, gdyby nie przewróciła się na nieodśnieżonym i oblodzonym chodniku, wskutek czego złamała nogi i nie mogła pracować. Ustalenie tego jest szczególnie trudne jeżeli były to przedsiębiorca, którego miesięczne dochody różnie się kształtują. Jak podkreśla się w orzecznictwie sądów, należy tu uwzględniać tylko takie następstwa w majątku poszkodowanego, które oceniając rzecz rozsądnie, według doświadczenia życiowego, w okolicznościach danej sprawy dałoby się przewidzieć, iż wzbogaciłyby majątek poszkodowanego. Musi być ona przez żądającego odszkodowania wykazana z tak dużym prawdopodobieństwem, że praktycznie w świetle doświadczenia życiowego można przyjąć, że utrata korzyści rzeczywiście miała miejsce. Takie ustalenie wymaga zawsze oceny indywidualnej sprawy, indywidualnych zarobków.

Ważne Podstawa prawna zatrudnienia nie jest istotna Odszkodowanie z tytułu utraconych zarobków dotyczy okresu niezdolności do pracy. Jednak co ważne, roszczenie o odszkodowanie z tytułu utraconych zarobków jest niezależne od podstawy prawnej ich uzyskiwania tzn. przysługuje bez względu na to czy poszkodowany jest zatrudniony na umowie o pracę, umowie cywilnoprawnej (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło), czy też prowadzi własną działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne.

Różnica w utracie zarobków jak podkreśla Rzecznik Finansowy: "przy stałym czy okresowym zatrudnieniu na podstawie umów o pracę wykazanie utraconych zarobków jest dosyć łatwe do zrealizowania. Utrata zarobków będzie bowiem stanowiła różnicę pomiędzy dochodami otrzymywanymi po wypadku w stosunku do tych otrzymywanych przed wypadkiem np. osoba będąca na zwolnieniu lekarskim zasadniczo otrzymuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy w wysokości 80%, a zatem różnica w dochodach będzie stanowiła 20% wynagrodzenia. Aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń poszkodowany powinien tą różnicę wykazać poprzez przedstawienie dokumentacji, która będzie obrazowała różnice pomiędzy zarobkami sprzed wypadku z dochodami po wypadku. Najlepiej to zrobić poprzez przedstawienie zakładowi ubezpieczeń zaświadczeń o zarobkach sprzed wypadku z zaświadczeniami o dochodach po wypadku, o które pracownik może zwrócić się do pracodawcy. Wartościowym materiałem dowodowym przy tego typu roszczeniach będą również zeznania podatkowe (PIT-y)". Istotne mogą być również wyciągi z konta bankowego, paski wynagrodzeń czy inne dokumenty z kadr potwierdzające wysokość zarobków.