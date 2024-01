2024 dni wolne od pracy: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Włochy

Branżowe centra umiejętności mają umożliwiać uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Tę nową kategorię placówek systemu oświaty wprowadziła nowelizacja Prawa oświatowego, która weszła w życie we wrześniu 2023 r. Wdrożenie BCU wymaga jednak aktualizacji aktów wykonawczych do Prawa oświatowego. Taki jest cel nowelizacji rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, którą przygotowuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Co zmieni ta nowelizacja?