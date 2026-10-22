W 10 bankach można już opłacić składki ZUS w aplikacji mZUS. Jest nowa funkcja - kreator płatności. Będzie także BLIK

Przedsiębiorca może coraz więcej spraw załatwić z ZUS przez telefon. 10 banków daje już możliwość opłacania składek ZUS w aplikacji mZUS. Jest też nowa funkcja - kreator płatności. W planach jest również BLIK.

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Nowa funkcja w mZUS - kreator płatności

Przedsiębiorca coraz więcej spraw może załatwić bez wizyty w ZUS. Teraz nie musi już nawet siadać do komputera, szukać numeru rachunku i wpisywać kwoty. Składki do ZUS może bowiem już zapłacić bezpośrednio z aplikacji mZUS dla Płatnika. Na razie usługę udostępnia 10 banków, ale lista będzie się zwiększać. Telefon w rękę, kilka kliknięć i przelew do ZUS gotowy. Tak ma wyglądać coraz więcej spraw, które przedsiębiorca załatwia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Do aplikacji mZUS dla Płatnika trafiła właśnie nowa funkcja – kreator płatności. - Dzięki niej płatnik może sprawdzić kwotę należnych składek, przygotować płatność i przekazać ją elektronicznie do ZUS - mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

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Jak działa kreator płatności?

Rzeczniczka wyjaśnia, że specjalny kreator płatności pokazuje kwotę, którą trzeba zapłacić. Każdy może jednak dostosować przelew do swojej sytuacji. Może doliczyć odsetki na bieżący dzień albo następny dzień roboczy, uwzględnić płatności i deklaracje będące w drodze albo po prostu wpisać inną kwotę i zapłacić elektronicznie. – To rozwiązanie ma przede wszystkim ułatwić życie przedsiębiorcom. Nie każdy ma czas, żeby ciągle siadać przy komputerze i robić przelewy. Teraz można zrobić to po prostu z telefonu – szybko i bez otwierania komputera – mówi Iwona Kowalska-Matis.

W 10 bankach można już opłacić składki ZUS przez mZUS

Z nowej funkcji mogą obecnie korzystać klienci m.in. PKO BP, Pekao S.A., ING Banku Śląskiego, mBanku, VeloBanku, Alior Banku, BNP Paribas, Banku Millennium, Banków Spółdzielczych oraz Kasy Stefczyka. Rzeczniczka zapewnia, że lista będzie rozszerzana o kolejne banki. W planach jest także możliwość opłacania składek BLIK-iem. – Chcemy, żeby elektroniczna obsługa spraw w ZUS była naprawdę wygodna. Dlatego rozwijamy kolejne możliwości płatności. Dzisiaj jest już wybór 10 banków, a w przyszłości dojdą następne oraz BLIK – zapowiada Iwona Kowalska-Matis.

Przelew do ZUS kosztuje

Ile kosztuje ten przelew? Jest jedna rzecz, o której warto pamiętać. Obsługę płatności zapewnia zewnętrzny operator – Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Koszt jednej płatności elektronicznej wynosi 55 groszy. Po wykonaniu przelewu nie trzeba jednak nerwowo odświeżać konta. Zaktualizowane saldo powinno być widoczne do dwóch dni roboczych. Zależy to m.in. od godziny wykonania płatności oraz od tego, kiedy bank przekaże pieniądze na rachunek ZUS.

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Przedsiębiorcy załatwiają coraz więcej spraw w mZUS

mZUS dla Płatnika działa od 14 kwietnia 2026 r. i szybko zyskuje użytkowników. Obecnie korzystają z niej 24 tys. osób, które wysłały już ponad 1,5 tys. wniosków. Najczęściej przedsiębiorcy wykorzystują aplikację do złożenia wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. Ale na tym możliwości aplikacji się nie kończą. Przedsiębiorca może w niej m.in.:

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sprawdzić saldo konta w ZUS,

wysłać wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu,

samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS,

sprawdzić zwolnienia lekarskie pracowników,

zgłosić umowę o dzieło,

skontaktować się z infolinią ZUS jako uwierzytelniony klient,

umówić e-wizytę lub wizytę w placówce,

a teraz także zapłacić składki elektronicznie.

Zmiany w ZUS w listopadzie 2026 r.

Na tym cyfrowa rewolucja się nie kończy. W listopadzie płatności elektroniczne mają być dostępne również na portalu eZUS. – Kierunek jest prosty: jak najwięcej spraw przedsiębiorca powinien móc załatwić zdalnie, bez konieczności przychodzenia do placówki. Telefon czy komputer mają być dla niego wygodnym narzędziem kontaktu z ZUS, a nie dodatkowym obowiązkiem – podkreśla Iwona Kowalska-Matis.

Ważne Z aplikacji mZUS dla Płatnika mogą korzystać płatnicy składek oraz wskazani przez nich pełnomocnicy, np. księgowi. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach z systemem Android i iOS. Można ją pobrać ze sklepów Google Play i App Store.

Źródło: ZUS