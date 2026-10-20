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Coraz więcej Polaków nie radzi sobie ze stresem. Potwierdzają to dane ZUS: 34 miliony dni bez pracy

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20 października 2026, 09:05
zwolnienie lekarskie zus zdrowie psychiczne stres depresja zaburzenia lękowe rehabilitacja ZUS
Coraz więcej Polaków nie radzi sobie ze stresem. Potwierdzają to dane ZUS: 34 miliony dni bez pracy
Shutterstock

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Coraz więcej Polaków nie radzi sobie ze stresem i w związku z nim przebywa na zwolnieniach lekarskich. Potwierdzają to dane ZUS: w 2025 r. były aż 34 miliony dni bez pracy. Problem ten narasta w dużym tempie - liczba w ciągu 3 lat wzrosła o 43%. Stres to m.in. depresja i zaburzenia lękowe.

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Coraz więcej Polaków na zwolnieniach lekarskich z powodu stresu

Depresja, zaburzenia lękowe, problemy z przystosowaniem się do trudnej sytuacji. Polacy coraz częściej chorują na… stres. Z powodów związanych ze zdrowiem psychicznym w 2025 roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich aż 34,1 mln dni. To o 43 proc. więcej niż trzy lata wcześniej a to oznacza, że psychika potrzebuje leczenia tak samo jak ciało.

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Dolnoślązacy z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wzięli w 2025 roku 225 tys. zwolnień lekarskich. Na wszystkie schorzenia (w tym zaburzenia psychiczne) w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku tylko na Dolnym Śląsku lekarze wystawili ponad 1 mln zwolnień lekarskich. W całym kraju 12,9 mln zwolnień.

Zwolnienia lekarskie z powodów psychicznych w Polsce

Jeszcze w 2022 roku lekarze wystawili 1 mln 297 tys. zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Łącznie obejmowały one około 23,8 mln dni nieobecności w pracy. W 2025 roku liczby wyraźnie poszły w górę. Lekarze wystawili już 1 mln 759 tys. zwolnień, a liczba dni absencji sięgnęła 34,1 mln. To oznacza, że w ciągu trzech lat liczba zwolnień wzrosła o ponad jedną trzecią, a liczba dni nieobecności w pracy aż o 43 proc.

– Za tymi liczbami stoją konkretni ludzie, którzy zmagają się z depresją, lękiem, przewlekłym stresem czy trudnościami w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Nie powinniśmy czekać, aż problem stanie się tak poważny, że uniemożliwi nam normalne funkcjonowanie i pracę – mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

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Stres prowadzi do depresji i zaburzeń lękowych

Co właściwie sprawia, że coraz więcej osób nie jest w stanie pracować? Rzeczniczka wyjaśnia, że najczęstszą przyczyną zwolnień związanych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania są reakcje na długotrwały stres i zaburzenia adaptacyjne. W 2025 roku odpowiadały one za prawie 12,6 mln dni absencji. Na drugim miejscu znalazła się depresja – epizody depresyjne i nawracające zaburzenia depresyjne były powodem 9,4 mln dni nieobecności w pracy. Trzecie miejsce zajęły inne zaburzenia lękowe, które odpowiadały za niemal 6,6 mln dni absencji.

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Stres, który trwa tygodniami czy miesiącami, może mieć bardzo poważne konsekwencje. Nie zawsze jesteśmy w stanie sami sobie z nim poradzić. Dlatego warto reagować wcześniej, rozmawiać z lekarzem i korzystać z dostępnych form pomocy – podkreśla Iwona Kowalska-Matis.

Psychiatryczne L4 - kontrola ZUS

Czy każde „psychiatryczne L4” jest uzasadnione? Dane ZUS odpowiadają. Wokół zwolnień związanych ze zdrowiem psychicznym pojawiają się czasem opinie, że lekarze wystawiają je bez wystarczających podstaw medycznych. Dane z kontroli ZUS pokazują jednak, że takie przypadki są stosunkowo rzadkie. W ostatnich latach lekarze orzecznicy ZUS kwestionowali od 3,4 do 6 proc. kontrolowanych zaświadczeń psychiatrycznych. Dla porównania – w przypadku wszystkich kontrolowanych zwolnień lekarskich odsetek zakwestionowanych zaświadczeń wynosił od 2,5 do 4,1 proc.

Nie można zatem wrzucać wszystkich zwolnień związanych ze zdrowiem psychicznym do jednego worka. Kontrole ZUS pokazują, że zakwestionowane zaświadczenia stanowią niewielką część kontrolowanych zwolnień. Problemy psychiczne są realnymi problemami zdrowotnymi i, tak jak inne choroby, mogą czasowo uniemożliwiać pracę – mówi rzeczniczka ZUS.

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza ZUS

ZUS może pomóc wrócić do pracy. Jest jeszcze jedna ważna informacja. Osoby zmagające się ze schorzeniami psychosomatycznymi mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej ZUS. To rozwiązanie przeznaczone m.in. dla osób z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi czy zaburzeniami behawioralnymi. Celem rehabilitacji jest odzyskanie sprawności i powrót do pracy. Turnus trwa 24 dni. Pacjent otrzymuje indywidualny program leczenia, w ramach którego może korzystać m.in. z terapii psychologicznej, ćwiczeń ogólnousprawniających, muzykoterapii i choreoterapii. Zapewniona jest również całodobowa opieka medyczna oraz edukacja zdrowotna.

Rehabilitacja ZUS to nie tylko odpoczynek od pracy. To zaplanowany proces leczenia, którego celem jest odzyskanie sprawności i powrót do aktywności zawodowej. W przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym szczególnie ważne jest indywidualne podejście do pacjenta – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Skierowanie na rehabilitację ZUS

Kto może dostać skierowanie? Rzeczniczka wyjaśnia, że z rehabilitacji mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które są aktywne zawodowo i którym grozi utrata zdolności do pracy. Mogą z niej korzystać również osoby pobierające świadczenia chorobowe albo okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy. Najważniejsze jest to, aby leczenie dawało szansę na utrzymanie lub odzyskanie zdolności do pracy.

Jak dostać skierowanie na rehabilitację? Nie trzeba zaczynać od wizyty w ZUS. Pierwszy krok to lekarz prowadzący. To on wystawia wniosek o rehabilitację leczniczą do ZUS. Jeżeli nie zrobi tego elektronicznie, pacjent powinien przekazać wniosek do ZUS. Później dokument trafia do lekarza orzecznika ZUS, który ocenia, czy rehabilitacja jest wskazana oraz czy nie ma medycznych przeszkód do jej przeprowadzenia.

Warto zapamiętać: coraz więcej zwolnień z powodu problemów psychicznych nie musi oznaczać wyłącznie tego, że „Polacy są bardziej chorzy”. Może też oznaczać, że coraz więcej osób rozpoznaje problem, szuka pomocy i korzysta z leczenia. – Najgorsze, co możemy zrobić, to udawać, że problemu nie ma. Tak jak idziemy do lekarza, kiedy boli nas serce czy kręgosłup, tak samo powinniśmy szukać pomocy, kiedy nie radzimy sobie psychicznie. Im wcześniej zaczniemy działać, tym większa szansa na powrót do zdrowia i normalnego życia, także zawodowego – podsumowuje Iwona Kowalska-Matis.

Ważne

Program jest bezpłatny. ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania w ośrodku rehabilitacyjnym, wyżywienia i dojazdu. Szczegóły na stronie zus.pl/rehabilitacja.

Dolnoślązacy z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wzięli w 2025 roku 225 tys. zwolnień lekarskich. Na wszystkie schorzenia (w tym zaburzenia psychiczne) w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku tylko na Dolnym Śląsku lekarze wystawili ponad 1 mln zwolnień lekarskich. W całym kraju 12,9 mln zwolnień.

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Źródło: ZUS

oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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