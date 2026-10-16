Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS i portalu eZUS. Przerwy wystąpią w piątek, 16 października.

ZUS wdraża nowe wersje formularzy

W piątek, 16 października, ZUS wdraża nowe wersje formularzy:

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Pełnomocnictwo (PEL),

Odwołanie pełnomocnictwa (PEL-O).

W związku z tym od godziny 17.00 do 21.00 nie będzie możliwe wypełnianie i wysyłanie tych formularzy przez portal eZUS.

Jednocześnie ZUS informuje, że z kont na portalu eZUS zostaną usuniete wszystkie formularze PEL, które mają status dokumentu roboczego lub znajdują się w zakładce [Zlecenia] – czyli takie, które nie zostały w pełni uzupełnione lub wysłane do ZUS.

Ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS

Dodatkowo, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, mogą wystąpić ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS:

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