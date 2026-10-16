W piątek ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Niektóre formularze zostaną usunięte
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS i portalu eZUS. Przerwy wystąpią w piątek, 16 października.
ZUS wdraża nowe wersje formularzy
W piątek, 16 października, ZUS wdraża nowe wersje formularzy:
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Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
- Pełnomocnictwo (PEL),
- Odwołanie pełnomocnictwa (PEL-O).
W związku z tym od godziny 17.00 do 21.00 nie będzie możliwe wypełnianie i wysyłanie tych formularzy przez portal eZUS.
Jednocześnie ZUS informuje, że z kont na portalu eZUS zostaną usuniete wszystkie formularze PEL, które mają status dokumentu roboczego lub znajdują się w zakładce [Zlecenia] – czyli takie, które nie zostały w pełni uzupełnione lub wysłane do ZUS.
Ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS
Dodatkowo, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, mogą wystąpić ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS:
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- od godziny 17.00 do 21.00 – w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS, mZUS dla Lekarza oraz mZUS dla Płatnika,
- od godziny 21.00 do 23.00 – w dostępie do portalu eZUS i wszystkich jego funkcji.
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