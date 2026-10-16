Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS i portalu eZUS, a także programu Płatnik. Przerwy nastąpią w piątek, 16 października, i w sobotę, 17 października.

16 października ZUS wdraża nowe wersje formularzy

W piątek, 16 października, ZUS wdraża nowe wersje formularzy:

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Pełnomocnictwo (PEL),

Odwołanie pełnomocnictwa (PEL-O).

W związku z tym od godziny 17.00 do 21.00 nie będzie możliwe wypełnianie i wysyłanie tych formularzy przez portal eZUS.

Jednocześnie ZUS informuje, że z kont na portalu eZUS zostaną usunięte wszystkie formularze PEL, które mają status dokumentu roboczego lub znajdują się w zakładce "Zlecenia" – czyli takie, które nie zostały w pełni uzupełnione lub wysłane do ZUS.

Dodatkowo, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, mogą wystąpić ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS:

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od godziny 17.00 do 21.00 – w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS, mZUS dla Lekarza oraz mZUS dla Płatnika ,

– w dostępie do aplikacji mobilnych oraz , od godziny 21.00 do 23.00 – w dostępie do portalu eZUS i wszystkich jego funkcji.

17 października prace serwisowe

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, 17 października od godziny 5.00 do 12.00, mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS:

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w programie Płatnik w zakresie pobierania danych,

w zakresie pobierania danych, w ePłatniku PUE ZUS w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów,

w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów, w aplikacjach dedykowanych do wystawienia e-ZLA w zakresie ich anulowania.

W czasie występowania ograniczeń możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza - ZUS, jeśli lekarze i asystenci medyczni mają ją zainstalowaną na urządzeniu mobilnym i połączoną ze swoim kontem eZUS.

W tym czasie dostępna będzie aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych oraz nowa aplikacja mobilna dla płatników składek mZUS dla Płatnika.

Dodatkowo między godziną 5.00 a 5.30 mogą wystąpić problemy z wystawianiem zwolnień w eZUS. Aplikacja mobilna w tym czasie będzie działać bez zakłóceń.