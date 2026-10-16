16 i 17 października wystąpią ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Niektóre formularze zostaną usunięte
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS i portalu eZUS, a także programu Płatnik. Przerwy nastąpią w piątek, 16 października, i w sobotę, 17 października.
16 października ZUS wdraża nowe wersje formularzy
W piątek, 16 października, ZUS wdraża nowe wersje formularzy:
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Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
- Pełnomocnictwo (PEL),
- Odwołanie pełnomocnictwa (PEL-O).
W związku z tym od godziny 17.00 do 21.00 nie będzie możliwe wypełnianie i wysyłanie tych formularzy przez portal eZUS.
Jednocześnie ZUS informuje, że z kont na portalu eZUS zostaną usunięte wszystkie formularze PEL, które mają status dokumentu roboczego lub znajdują się w zakładce "Zlecenia" – czyli takie, które nie zostały w pełni uzupełnione lub wysłane do ZUS.
Dodatkowo, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, mogą wystąpić ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS:
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- od godziny 17.00 do 21.00 – w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS, mZUS dla Lekarza oraz mZUS dla Płatnika,
- od godziny 21.00 do 23.00 – w dostępie do portalu eZUS i wszystkich jego funkcji.
17 października prace serwisowe
W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, 17 października od godziny 5.00 do 12.00, mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS:
- w programie Płatnik w zakresie pobierania danych,
- w ePłatniku PUE ZUS w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów,
- w aplikacjach dedykowanych do wystawienia e-ZLA w zakresie ich anulowania.
W czasie występowania ograniczeń możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza - ZUS, jeśli lekarze i asystenci medyczni mają ją zainstalowaną na urządzeniu mobilnym i połączoną ze swoim kontem eZUS.
W tym czasie dostępna będzie aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych oraz nowa aplikacja mobilna dla płatników składek mZUS dla Płatnika.
Dodatkowo między godziną 5.00 a 5.30 mogą wystąpić problemy z wystawianiem zwolnień w eZUS. Aplikacja mobilna w tym czasie będzie działać bez zakłóceń.
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