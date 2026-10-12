W październiku ZUS wysyła decyzje. Otrzyma je ponad 6,29 mln osób

Na początku października 2026 roku ZUS rozpoczyna wysyłkę decyzji. Otrzyma je ponad 6,29 mln osób. Dotyczą czternastek, które były wypłacane we wrześniu i październiku.

Wypłata czternastek z ZUS w 2026 r. - 9,2 mld zł

Wszystkie „czternastki” są na kontach emerytów. W tym roku ich łączna wartość przekroczyła 9,2 mld zł brutto. Na Dolnym Śląsku dostało je około 700 tys. osób. Tegoroczna akcja przyznawania i wypłaty czternastych emerytur przebiegła zgodnie z harmonogramem. ZUS rozpatrzył 6 239 985 spraw, które dotyczyły 6 298 632 uprawnionych osób pobierających świadczenia długoterminowe. Łączna wartość przyznanych świadczeń wyniosła przeszło 9,2 mld zł brutto. ZUS przekazał czternastki razem z emeryturami i rentami w standardowych terminach płatności. Seniorzy nie musieli składać żadnych wniosków. ZUS przyznał i wypłacił świadczenia automatycznie.

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Kiedy ZUS wypłacił czternastki?

ZUS przekazywał czternastki wraz z podstawowymi świadczeniami w terminach płatności przypadających 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Najliczniejsze grupy świadczeniobiorców otrzymały dodatkowe pieniądze w terminach płatności przypadających 20 i 25 września. W tych dwóch dniach czternastki trafiły łącznie do prawie 2,45 mln osób.

ZUS wysyła decyzje - październik 2026 r.

Po zakończeniu wypłat ZUS rozpocznie wysyłkę decyzji o przyznaniu czternastej emerytury. Akcja ruszy na początku października. Zakład wyśle ponad 6,29 mln decyzji, co oznacza, że trafią one do wszystkich osób, którym przyznał dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Wysokość czternastki - 1978,49 zł brutto

W 2026 roku pełna kwota czternastej emerytury wynosiła 1978,49 zł brutto. Otrzymały ją osoby, których emerytura lub renta nie przekraczała 2900 zł brutto. Przy wyższych wypłatach obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”.

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Źródło: ZUS

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