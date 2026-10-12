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W październiku ZUS wysyła decyzje. Otrzyma je ponad 6,29 mln osób

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12 października 2026, 08:56
zus decyzja wypłata 2026 czternastka
W październiku ZUS wysyła decyzje. Otrzyma je ponad 6,29 mln osób
Shutterstock

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Na początku października 2026 roku ZUS rozpoczyna wysyłkę decyzji. Otrzyma je ponad 6,29 mln osób. Dotyczą czternastek, które były wypłacane we wrześniu i październiku.

Wypłata czternastek z ZUS w 2026 r. - 9,2 mld zł

Wszystkie „czternastki” są na kontach emerytów. W tym roku ich łączna wartość przekroczyła 9,2 mld zł brutto. Na Dolnym Śląsku dostało je około 700 tys. osób. Tegoroczna akcja przyznawania i wypłaty czternastych emerytur przebiegła zgodnie z harmonogramem. ZUS rozpatrzył 6 239 985 spraw, które dotyczyły 6 298 632 uprawnionych osób pobierających świadczenia długoterminowe. Łączna wartość przyznanych świadczeń wyniosła przeszło 9,2 mld zł brutto. ZUS przekazał czternastki razem z emeryturami i rentami w standardowych terminach płatności. Seniorzy nie musieli składać żadnych wniosków. ZUS przyznał i wypłacił świadczenia automatycznie.

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Kiedy ZUS wypłacił czternastki?

ZUS przekazywał czternastki wraz z podstawowymi świadczeniami w terminach płatności przypadających 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Najliczniejsze grupy świadczeniobiorców otrzymały dodatkowe pieniądze w terminach płatności przypadających 20 i 25 września. W tych dwóch dniach czternastki trafiły łącznie do prawie 2,45 mln osób.

ZUS wysyła decyzje - październik 2026 r.

Po zakończeniu wypłat ZUS rozpocznie wysyłkę decyzji o przyznaniu czternastej emerytury. Akcja ruszy na początku października. Zakład wyśle ponad 6,29 mln decyzji, co oznacza, że trafią one do wszystkich osób, którym przyznał dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Wysokość czternastki - 1978,49 zł brutto

W 2026 roku pełna kwota czternastej emerytury wynosiła 1978,49 zł brutto. Otrzymały ją osoby, których emerytura lub renta nie przekraczała 2900 zł brutto. Przy wyższych wypłatach obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”.

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Źródło: ZUS

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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