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Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » Wsparcie z ZUS po udarze: rehabilitacja, renta, świadczenie wspierające, 500 plus dla osób niesamodzielnych. Bezpłatna konferencja dla wszystkich zainteresowanych

Wsparcie z ZUS po udarze: rehabilitacja, renta, świadczenie wspierające, 500 plus dla osób niesamodzielnych. Bezpłatna konferencja dla wszystkich zainteresowanych

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16 października 2026, 14:42
ZUS
udar zus wsparcie rehabilitacja renta świadczenie wspierające 500 plus
Udar - co należy się z zus? wsparcie rehabilitacja renta świadczenie wspierające 500 plus
Shutterstock

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Wszystko o wsparciu z ZUS dla osób po udarze: rehabilitacja, renta, świadczenie wspierające, 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wszyscy zainteresowani mogą dowiedzieć się o obowiązujących zasadach na bezpłatnej konferencji w dniu 19 września 2026 r.

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Wsparcie z ZUS po udarze - bezpłatna konferencja

Jak wrócić do sprawności po udarze? Z jakiego wsparcia można skorzystać i gdzie szukać informacji o rehabilitacji, rencie czy świadczeniu wspierającym? O tym będzie można porozmawiać z ekspertami ZUS podczas konferencji „Uda(r) się!”, która odbędzie się 19 września w Wałbrzychu. Wałbrzyski Oddział ZUS jest partnerem merytorycznym wydarzenia, organizowanego w ramach projektu „Aktywni 50+”.

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Miejsce konferencji

Udar może w jednej chwili zmienić codzienne życie – osoby, która go doświadczyła, ale także jej bliskich. - Powrót do sprawności często wymaga czasu, rehabilitacji i odpowiedniego wsparcia. Ważne jest również to, żeby wiedzieć, z jakiej pomocy można skorzystać i gdzie załatwić potrzebne formalności – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. Według rzeczniczki, właśnie o tym będzie mowa podczas konferencji „Uda(r) się!”, która odbędzie się w najbliższą sobotę, 19 września o godz. 9:00, w Centrum Nauki, Kultury i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29, w Sali Łańcuszkowej. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Na terenie obiektu dostępny jest także bezpłatny parking.

wsparcie z zus po udarze udar konferencja

Konferencja

Shutterstock

Co robić po udarze?

Wałbrzyski Oddział ZUS włącza się w wydarzenie jako partner merytoryczny w ramach własnego projektu „Aktywni 50+”. Eksperci Zakładu wezmą udział w panelu dyskusyjnym poświęconym m.in. temu, co można zrobić, aby po udarze odzyskać możliwie dużą sprawność i wrócić do aktywnego życia. - Nasi eksperci wyjaśnią między innymi, kto może zostać skierowany na rehabilitację leczniczą, jak wygląda droga do uzyskania skierowania i jakie formalności trzeba spełnić. Będzie również okazja, by dowiedzieć się, jak wygląda postępowanie orzecznicze i kiedy można starać się o określone formy wsparcia – zachęca Kowalska-Matis. Czego można dowiedzieć się na konferencji?

  • Jak dostać się na rehabilitację leczniczą finansowaną przez ZUS?
  • Kto może zostać skierowany na rehabilitację?
  • Jak wygląda badanie i postępowanie przed lekarzem orzecznikiem?
  • Kiedy można ubiegać się o rentę?
  • Komu przysługuje świadczenie wspierające?
  • Kto może otrzymać tzw. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź bezpośrednio od przedstawicieli ZUS.

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Rehabilitacja ważnym krokiem w powrocie do zdrowia

Rehabilitacja lecznicza jest szczególnie ważna w przypadku osób, które po chorobie lub wypadku chcą odzyskać sprawność i wrócić do pracy. - My prowadzimy rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Jej celem jest nie tylko poprawa stanu zdrowia, ale przede wszystkim pomoc w odzyskaniu sprawności potrzebnej do dalszej aktywności zawodowej – mówi Iwona Kowalska-Matis. Podczas konferencji będzie można dowiedzieć się, jak wygląda cała procedura – od złożenia dokumentów, przez ocenę stanu zdrowia, aż po wyjazd na rehabilitację.

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Pytania do ekspertów

Udział ZUS w konferencji to nie tylko panel dyskusyjny. Na miejscu będzie działało również stanowisko informacyjno-doradcze ZUS, przy którym będzie można porozmawiać indywidualnie z pracownikami Zakładu. To dobra okazja, żeby zapytać o własną sytuację, rozwiać wątpliwości i dowiedzieć się, jakie możliwości daje system zabezpieczenia społecznego.

Na odwiedzających będą czekały również materiały informacyjne, w tym najnowsza publikacja ZUS „Wsparcie na każdym etapie życia. Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów”. Przewodnik cieszy się dużym zainteresowaniem, bo w jednym miejscu zbiera informacje przydatne zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzinom czy opiekunom.

Aktywni 50+

Czym jest projekt „Aktywni 50+”? Pracownicy, którzy mają obecnie więcej niż 50 lat są obecnie bardzo cenieni. Wiek zaczął być atutem a nie barierą. W Polsce z roku na rok przybywa zarówno pracujących emerytów, jak i osób, które nie przeszły na emeryturę pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Te osoby pozostają aktywne zawodowo, pracują i budują dalej swój kapitał emerytalny. Aktywni 50+ to projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach którego pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Jego celem jest uporządkowanie i zgromadzenie w jednym miejscu informacji dot. rynku pracy, ulg, przysługujących form wsparcia, szkoleń, zdrowia oraz przykładów dobrych praktyk.

To także współpraca ZUS z organizacjami pracodawców i pracowników w zakresie edukowania nt. systemu emerytalnego w Polsce – tego co wpływa na wysokość świadczenia; działań z obszaru prewencji wypadkowej i prewencji rentowej, w tym m.in. rehabilitacji leczniczej realizowanej przez ZUS. Więcej o Aktywni 50+

Konferencja „Uda(r) się!”

  • 19 września, godz. 9:00
  • Centrum Nauki, Kultury i Sztuki „Stara Kopalnia”
  • ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
  • Sala Łańcuszkowa
  • wstęp wolny
  • na miejscu dostępny bezpłatny parking

Wałbrzyski Oddział ZUS jest partnerem merytorycznym wydarzenia w ramach projektu „Aktywni 50+”.

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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