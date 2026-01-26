REKLAMA

Strona główna » Kadry » ZUS » Formularze ZUS » ZUS IWA 2026: liczba ubezpieczonych w 2025 r., jak liczyć, kogo nie uwzględniać? [Poradnik]

ZUS IWA 2026: liczba ubezpieczonych w 2025 r., jak liczyć, kogo nie uwzględniać? [Poradnik]

26 stycznia 2026, 10:25
Emilia Panufnik
zus iwa jak ustalić liczbę ubezpieczonych liczyć za 2025
ZUS IWA 2026: liczba ubezpieczonych w 2025 r., jak liczyć, kogo nie uwzględniać? [Poradnik]
shutterstock

ZUS IWA do 2 lutego 2026 roku składa płatnik, który w 2025 roku zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Jak ustalić liczbę ubezpieczonych w poprzednim roku? Czy do IWA wliczamy właściciela czyli płatnika? Kogo nie wliczamy? Oto krótki poradnik.

Kto składa ZUS IWA do 2 lutego 2026 r.?

ZUS IWA za 2025 rok składa się do dnia 2 lutego 2026 roku. Zobowiązani do tego są tylko ci płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz co najmniej jeden dzień w styczniu 2026 roku,
  • w 2025 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • 31 grudnia 2025 roku widnieli w rejestrze REGON.

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych do IWA?

ZUS w swoim poradniku tłumaczy zasady ustalania liczby ubezpieczonych. Są to osoby zgłoszone do ubezpieczenia wypadkowego. Oto instrukcja jak krok po kroku ustalić liczbę ubezpieczonych do ZUS IWA:

  1. Należy dodać liczbę ubezpieczonych podlegających pod ubezpieczenie wypadkowe w ciągu poszczególnych miesięcy 2025 roku,
  2. Otrzymany wynik dzieli się przez liczbę miesięcy, w których było się zgłoszonym jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe,
  3. W przypadku otrzymania wyniku ułamkowego, zaokrągla się go do pełnych liczb. Liczbę ubezpieczonych należy zaokrąglić do jedności (Końcówka większa lub równa 0,5 – w górę; końcówka mniejsza od 0,5 – w dół).

Skoro jednym z warunków jest nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnik składek wypadkowych od 1 stycznia 2025 roku, oznacza to, że ustalana liczba ubezpieczonych jest zawsze średnią z 12 miesięcy.

Co ważne, przy ustalaniu liczby ubezpieczonych za poszczególne miesiące 2025 roku, uwzględnia się wszystkich ubezpieczonych podlegających w danym miesiącu ubezpieczeniu wypadkowemu, nawet jeśli był to tylko jeden dzień. Istotne jest również policzenie konkretnego ubezpieczonego jednokrotnie. Dotyczy to również sytuacji, kiedy w jednym miesiącu byłby zgłaszany do ubezpieczenia z różnych tytułów.

ZUS zwraca również uwagę na urzędy pracy czyli płatników składek, którzy składają dwa komplety dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc. Liczbę ubezpieczonych powinni ustalać przy uwzględnieniu wszystkich ubezpieczonych. Bez znaczenia jest to, w którym komplecie są rozliczani.

Liczba ubezpieczonych ZUS IWA – kogo nie wliczamy?

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych do IWA, nie bierze się pod uwagę osób, które:

  1. podlegają ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu (np. osoby wykonujące pracę nakładczą);
  2. cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
  3. nie podlegają już w danym miesiącu (nawet przez jeden dzień) ubezpieczeniom społecznym – w tym ubezpieczeniu wypadkowemu, ale za które w raporcie imiennym za ten miesiąc rozliczasz jeszcze składki lub wykazujesz świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń.

Czy do IWA wliczamy właściciela?

Czy do liczby ubezpieczonych wlicza się właściciela czyli płatnika składek? Tak. Wliczamy wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, także np. osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Jak liczyć ubezpieczonych do IWA? Poradnik

ZUS w instrukcji wypełniania druku IWA zamieścił przykłady ustalania liczby ubezpieczonych. Oto one:

ZUS IWA - liczba ubezpieczonych. Przykłady obliczeń

ZUS

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych do ZUS IWA? Przykład ZUS

ZUS

Źródło: INFOR
