REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » ZUS » Formularze ZUS » ZUS IWA 2026: liczba ubezpieczonych, jak liczyć, kogo nie uwzględniać? [Poradnik]

ZUS IWA 2026: liczba ubezpieczonych, jak liczyć, kogo nie uwzględniać? [Poradnik]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 stycznia 2026, 13:50
[Data aktualizacji 14 stycznia 2026, 09:15]
Emilia Panufnik
zus iwa jak ustalić liczbę ubezpieczonych liczyć za 2025
ZUS IWA 2026: liczba ubezpieczonych, jak liczyć, kogo nie wliczamy? [Poradnik]
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS IWA do 2 lutego 2026 roku składa płatnik, który w 2025 roku zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Jak ustalić liczbę ubezpieczonych? Czy do IWA wliczamy właściciela czyli płatnika? Kogo nie wliczamy? Oto krótki poradnik.

Kto składa ZUS IWA za 2025 rok?

ZUS IWA za 2025 rok składa się do dnia 2 lutego 2026 roku. Zobowiązani do tego są tylko ci płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz co najmniej jeden dzień w styczniu 2026 roku,
  • w 2025 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • 31 grudnia 2025 roku widnieli w rejestrze REGON.

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych do IWA?

ZUS w swoim poradniku tłumaczy zasady ustalania liczby ubezpieczonych. Są to osoby zgłoszone do ubezpieczenia wypadkowego. Oto instrukcja jak krok po kroku ustalić liczbę ubezpieczonych do ZUS IWA:

  1. Należy dodać liczbę ubezpieczonych podlegających pod ubezpieczenie wypadkowe w ciągu poszczególnych miesięcy 2025 roku,
  2. Otrzymany wynik dzieli się przez liczbę miesięcy, w których było się zgłoszonym jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe,
  3. W przypadku otrzymania wyniku ułamkowego, zaokrągla się go do pełnych liczb. Liczbę ubezpieczonych należy zaokrąglić do jedności (Końcówka większa lub równa 0,5 – w górę; końcówka mniejsza od 0,5 – w dół).

Skoro jednym z warunków jest nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnik składek wypadkowych od 1 stycznia 2025 roku, oznacza to, że ustalana liczba ubezpieczonych jest zawsze średnią z 12 miesięcy.

Co ważne, przy ustalaniu liczby ubezpieczonych za poszczególne miesiące 2025 roku, uwzględnia się wszystkich ubezpieczonych podlegających w danym miesiącu ubezpieczeniu wypadkowemu, nawet jeśli był to tylko jeden dzień. Istotne jest również policzenie konkretnego ubezpieczonego jednokrotnie. Dotyczy to również sytuacji, kiedy w jednym miesiącu byłby zgłaszany do ubezpieczenia z różnych tytułów.

REKLAMA

ZUS zwraca również uwagę na urzędy pracy czyli płatników składek, którzy składają dwa komplety dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc. Liczbę ubezpieczonych powinni ustalać przy uwzględnieniu wszystkich ubezpieczonych. Bez znaczenia jest to, w którym komplecie są rozliczani.

Polecamy: Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych. Zasady ustalania

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Liczba ubezpieczonych ZUS IWA – kogo nie wliczamy?

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych do IWA, nie bierze się pod uwagę osób, które:

  1. podlegają ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu (np. osoby wykonujące pracę nakładczą);
  2. cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
  3. nie podlegają już w danym miesiącu (nawet przez jeden dzień) ubezpieczeniom społecznym – w tym ubezpieczeniu wypadkowemu, ale za które w raporcie imiennym za ten miesiąc rozliczasz jeszcze składki lub wykazujesz świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń.

Czy do IWA wliczamy właściciela?

Czy do liczby ubezpieczonych wlicza się właściciela czyli płatnika składek? Tak. Wliczamy wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, także np. osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Zobacz również:

Jak liczyć ubezpieczonych do IWA? Poradnik

ZUS w instrukcji wypełniania druku IWA zamieścił przykłady ustalania liczby ubezpieczonych. Oto one:

ZUS IWA - liczba ubezpieczonych. Przykłady obliczeń

ZUS

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych do ZUS IWA? Przykład ZUS

ZUS

Polecamy: Instrukcja ZUS

Zobacz również:
Powiązane
Składka wypadkowa 2025/2026 - stopa procentowa
Składka wypadkowa 2025/2026 - stopa procentowa
Nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2025 r.
Nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2025 r.
Składki ZUS 2026 [Działalność gospodarcza]
Składki ZUS 2026 [Działalność gospodarcza]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
10 trendów, które zdominują 2026 rok w IT
20 sty 2026

Czym zaskoczy rynek IT w 2026 roku? Jak sztuczna inteligencja zmienia branżę i dlaczego rola programisty ulega transformacji? Na podstawie najnowszego raportu justjoin.it „Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026", przygotowanego we współpracy z N-iX, eksperci wskazują 10 kluczowych trendów, które zdefiniują najbliższe miesiące w świecie IT.
Na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?
20 sty 2026

Pewnie większość Społeczeństwa ma już świadomość prawną co do limitowania umów o pracę na czas określony. Okazuje się jednak, że w pewnych specyficznych warunkach prawnych istnieją też ograniczenia, co do czasu na jaki jest zawierana umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa zlecenia. To nie jest tak (wbrew powszechnemu przekonaniu), że tzw. umowy śmieciowe pozbawione są całkowicie ochronnych prawnej a zleceniobiorca jest zawsze na przegranej pozycji. Zatem: na zleceniu można być tylko 18 miesięcy: kiedy, kto i w jakich warunkach?
Turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe
19 sty 2026

Styczeń a tu już myśli urlopowe i...turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe. Badanie My Luxoria przeprowadzone w styczniu 2026 roku pokazuje, że dla 58% Polaków ważne jest to, jak zdjęcia z urlopu będą prezentować się w mediach społecznościowych. Estetyka staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru wyjazdu. To jeden z najbardziej widocznych trendów podróżniczych na 2026 rok.
Emerytura i renta obywatelska oraz waloryzacja kwotowa. Czy i kiedy wejdzie?
20 sty 2026

150 zł kwotowa waloryzacja i świadczenia obywatelskie - tak to możliwe, ale czy w marcu 2026? Poniżej przytaczamy ważne analizy w tym opinię Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

REKLAMA

Koniec z darmowym dojeżdżaniem w pracy, gdy szef wysyła w podróż służbową? Sejmowa komisja podjęła decyzję
20 sty 2026

Rewolucja w podróżach służbowych stanie się faktem? MRPiPS odpowie na postulat zmian w Kodeksie pracy. Czas dojazdu na miejsce pracy miałby być wliczany do czasu pracy, co dla milionów pracowników oznaczałoby potężne nadgodziny i wyższe wypłaty. Kto może zyskać najwięcej i dlaczego pracodawcy już teraz łapią się za głowy na taki pomysł? Wyjaśniamy nowe zasady, o które pyta w resorcie sejmowa komisja.
Reformy PIP jednak ciąg dalszy: będzie decyzja inspektora, ale nie z mocą wsteczną i 2 tygodnie na odwołanie. Ostatecznie zdecyduje sąd
19 sty 2026

Pomimo zapowiedzi premiera z początku roku - reforma PIP jednak będzie! Nowa wersja projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy będzie przewidywała dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji inspektora o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę; spory będą rozstrzygały wydziały pracy sądów powszechnych - twierdzą źródła PAP w Nowej Lewicy.
2590 zł w 2026 r. dla chorych? Tak, ten dodatek dostają np. sercowcy, cukrzycy i osoby po udarze – ale jest jeden warunek
18 sty 2026

Wiele osób słyszało o „200+” dla chorych, ale mało kto wie, że w 2026 r. chodzi realnie o 215,84 zł miesięcznie i że to świadczenie bywa dostępne także przy bardzo powszechnych chorobach: kardiologicznych, diabetologicznych, po udarze, w chorobach płuc, nowotworach czy problemach ze wzrokiem i słuchem. Klucz nie leży jednak w samej diagnozie – tylko w tym, czy choroba faktycznie ogranicza samodzielne funkcjonowanie i czy masz odpowiednie orzeczenie lub wiek.
Waloryzacja emerytur w 2026 roku [TABELA]. Od 1 marca zauważalna podwyżka
20 sty 2026

Waloryzacja emerytur już 1 marca 2026 roku. Od marca znowu będzie podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych. Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji? Mamy ostatnie dane GUS. Przykłady wysokości emerytury zawiera tabela.

REKLAMA

200+ zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek? Warunki 2026
20 sty 2026

200+ zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek? Jakie warunki 2026? Okazuje się, że ponad 200 zł miesięcznie w 2026 r. mogą otrzymać m.in. osoby z chorobami serca, cukrzycą, po udarze, z nowotworem, schorzeniami płuc oraz problemami ze wzrokiem lub słuchem — co do zasady tak, choć nie w każdym przypadku. Warto pamiętać, że celem tego wsparcia jest częściowe pokrycie kosztów wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy drugiej osoby, gdy ktoś nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji.
RIO: Czy trzynastka przysługuje bez przepracowania sześciu miesięcy
17 sty 2026

Jednym z warunków do uzyskania prawa do tzw. trzynastki jest przepracowanie minimum sześciu miesięcy. Co w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował wymaganych sześciu miesięcy, ale korzystał z urlopu opiekuńczego w okresie tego zatrudnienia?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA