Listopad to ostatni miesiąc, w którym można złożyć wniosek o wakacje składkowe za 2026 rok - przypomina ZUS. Od początku wprowadzenia ulgi skorzystało z niej ponad 1,4 mln przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski i zostali zwolnieni z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc.

Łączna kwota zwolnienia z opłacenia składek przekroczyła 4,8 mld zł. Za okres od stycznia do listopada 2026 r. jest to już ponad 1,3 mld zł - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

REKLAMA

REKLAMA

Wniosek złożony w grudniu a zwolnienie w 2027 roku

Zakład wyjaśnia, że mikroprzedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą korzystać z tej ulgi od grudnia 2024 r. Zwolnienie z opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przysługuje za jeden miesiąc w roku.

ZUS poinformował, że wniosek o zwolnienie z opłacenia składek, który przedsiębiorca złoży w grudniu 2026 r., będzie dotyczyć zwolnienia za styczeń 2027 r., czyli będzie już ulgą przyszłego roku.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych?

ZUS rozpatruje wnioski automatycznie, a informacje, jak rozpatrzył wniosek, zamieszcza na koncie płatnika w eZUS. Dodatkowo przedsiębiorca otrzymuje e-mail lub SMS, że pojawiła się nowa wiadomość w tej sprawie.

REKLAMA

W niektórych przypadkach przy rozpatrywaniu wniosku ZUS musi skontaktować się z klientem, np. w celu usunięcia braków formalnych. To może wydłużyć czas obsługi wniosku. Dlatego im szybciej klient podejmie działania wskazane przez ZUS, tym szybciej otrzyma odpowiedź na wniosek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeśli przedsiębiorca otrzyma częściowe zwolnienie z obowiązku opłacenia składek lub nie otrzyma ulgi, ZUS wyda w tej sprawie decyzję i przekaże ją przez eZUS. Przedsiębiorca, który nie zgadza się z decyzją, może odwołać się od niej do sądu za pośrednictwem ZUS.

ZUS podkreślił, że środki przeznaczone na zwolnienie z opłacenia składek pochodzą z budżetu państwa i stanowią pomoc publiczną. ZUS ma obowiązek sprawdzić, czy przedsiębiorca, który otrzymał pomoc, spełniał wszystkie warunki jej uzyskania.