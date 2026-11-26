Staż pracy to nie to samo co staż emerytalny. Jaka jest różnica i czy umowa zlecenie liczy się do tych okresów? Niedawno weszły w życie ważne przepisy - czy obowiązują umowy zawarte wcześniej?

Czy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy?

Od 2026 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zaliczania okresów wykonywania umów zlecenia do stażu pracy. Zgodnie z art. 302¹ § 2 Kodeksu pracy do okresu zatrudnienia wlicza się okresy wykonywania umowy zlecenia, w trakcie których zleceniobiorca podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Natomiast na podstawie art. 302¹ § 3 Kodeksu pracy uwzględnia się również odpowiednio udokumentowane okresy wykonywania umów zlecenia, w których ubezpieczenia te nie były obowiązkowe, np. w przypadku studentów do 26. roku życia.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe regulacje obejmują także umowy zlecenia wykonywane przed 2026 r. Ich stosowanie rozpoczęło się 1 stycznia 2026 r. w przypadku pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, natomiast u pozostałych pracodawców – 1 maja 2026 r.

Potwierdzenie pracy na zleceniu - zaświadczenie z ZUS

Okresy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym potwierdza zaświadczenie wydawane przez ZUS, o które należy wystąpić elektronicznie za pośrednictwem profilu na PUE. Pracownicy zatrudnieni w dniu rozpoczęcia stosowania nowych przepisów przez danego pracodawcę mają 24 miesiące na przedstawienie dokumentów potwierdzających uwzględniane okresy. Po upływie tego terminu pracodawca nie będzie zobowiązany do ich zaliczenia do stażu pracy. Oznacza to, że: pracownicy jednostek sektora finansów publicznych mają czas do 31 grudnia 2027 r. zaś pracownicy zatrudnieni u pozostałych pracodawców mają czas do 30 kwietnia 2028 r.

Wynika to z art. 5 ust. 3 ustawy z 26 września 2025 r. zmieniającej Kodeks pracy. Oznacza to, że po upływie terminu pracownik może utracić możliwość skorzystania z dodatkowych uprawnień wynikających z doliczenia wcześniejszych okresów zlecenia u tego konkretnego pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że sam okres wykonywania umowy zlecenia przestaje istnieć lub że nie będzie można go nigdy uwzględnić. Okres wykonywania pracy na umowie zlecenie nie przepada. Należy rozróżnić dwie sytuacje:

REKLAMA

U obecnego pracodawcy – jeżeli pracownik był zatrudniony w dniu wejścia w życie nowych przepisów i nie udokumentował okresów w ciągu 24 miesięcy, pracodawca nie ma obowiązku ich zaliczenia na podstawie przepisów przejściowych. Przy zatrudnieniu u nowego pracodawcy – okresy zlecenia mogą być uwzględnione przy ustalaniu uprawnień pracowniczych, jeżeli zostaną odpowiednio udokumentowane.

Czy zlecenie liczy się do emerytury?

Umowa zlecenia może zostać uwzględniona przy ustalaniu prawa do emerytury oraz jej wysokości. Warunkiem jest jednak to, aby z tytułu wykonywanego zlecenia były odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne. Warto przy tym pamiętać, że nowe przepisy obowiązujące od 2026 r., które pozwalają zaliczać umowy zlecenia do stażu pracy, nie zmieniają zasad ustalania stażu emerytalnego. Okres wykonywania umowy zlecenia jest uwzględniany przy ustalaniu stażu emerytalnego, jeżeli zleceniobiorca podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Oznacza to, że:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

jeżeli od umowy zlecenia odprowadzano składkę emerytalną, okres ten jest okresem składkowym;

jeżeli umowa nie podlegała oskładkowaniu, okres jej wykonywania co do zasady nie zwiększa stażu emerytalnego;

jeżeli składka emerytalna była opłacana tylko od części umów lub przychodów, na koncie emerytalnym zostanie uwzględniony kapitał wynikający z odprowadzonych składek.

W praktyce składki emerytalne odprowadzane od umowy zlecenia zwiększają kapitał zgromadzony na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS, co może przełożyć się na wyższą emeryturę.

Podsumowanie: staż pracy to nie to samo co staż emerytalny

Nowe przepisy obowiązujące od 2026 r. są korzystne dla osób, które w przeszłości wykonywały umowy zlecenia, również podczas studiów i przed ukończeniem 26. roku życia. Pozwalają bowiem uwzględnić te okresy przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Nie oznaczają jednak, że nieoskładkowane zlecenia zostaną doliczone do emerytury. Aby okres wykonywania umowy zlecenia zwiększał kapitał emerytalny, konieczne jest co do zasady podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu i opłacanie składek.