Sprzątanie raz albo dwa razy w miesiącu, bez ustalonych godzin i bez szefa, który stoi nad głową. Przedsiębiorcy często uważają, że taka współpraca mieści się w granicach umowy zlecenia. Główny Inspektor Pracy przyjrzał się jednak konkretnej umowie, która działa od kilku lat, i jego ocena pokazuje, gdzie kończy się swoboda stron, a zaczyna stosunek pracy. Wynik może zaskoczyć tych, którzy oceniają takie umowy wyłącznie po tym, jak często i ile godzin trwa współpraca. Analiza decyzji Głównego Inspektora Pracy z 19 października 2026 roku, sygn. GIP-GPP.5180.25.2026.4.

SKRÓT TEKSTU: Główny Inspektor Pracy uznał, że umowa zlecenia na porządkowanie siedziby firmy i przygotowywanie przesyłek nie ma cech stosunku pracy.

O wyniku zadecydowało to, jak wykonywano usługi: samodzielnie, bez bieżących poleceń i nadzoru, a wynagrodzenie płacono tylko za faktycznie przepracowane godziny.

Decyzja jest interpretacją indywidualną. Wiąże organy inspekcji w tej konkretnej sprawie, ale nie jest uniwersalnym wzorem dla każdej umowy o podobnym charakterze.

Czy sprzątanie musi być na stosunku pracy? Wniosek przedsiębiorcy do GIP o interpretację

Sprawa zaczęła się od wniosku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Zawarł on z osobą fizyczną umowę zlecenia obejmującą utrzymanie porządku w siedzibie firmy oraz przygotowywanie przesyłek, gdy zajdzie taka potrzeba. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od listopada 2022 roku. Przedsiębiorca zapytał urząd wprost, czy taki stosunek prawny jest stosunkiem pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wniosek wpłynął w połowie września 2026 roku. Decyzję wydano 19 października 2026 roku. Jej podstawą były przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, które pozwalają wydawać interpretacje indywidualne na wniosek zainteresowanego.

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Przykład Według opisu przedstawionego we wniosku współpraca przebiegała w sposób, który przedsiębiorca uważał za typowo cywilnoprawny. Czynności wykonywano zwykle raz lub dwa razy w miesiącu, zależnie od bieżących potrzeb firmy. Każdorazowo strony uzgadniały termin, ale nie określano godzin wykonywania pracy. Zleceniobiorca sam organizował swój czas i nie pozostawał w stałej dyspozycji przedsiębiorcy. Zmiany terminów były ustalane indywidualnie.

Przedsiębiorca nie wydawał bieżących poleceń dotyczących sposobu wykonywania czynności i nie sprawował nad nimi nadzoru.

Zleceniobiorca znał zakres obowiązków i realizował je samodzielnie.

Nie stosowano kar porządkowych ani innych środków znanych z relacji pracowniczych.

Wynagrodzenie liczono według stawki godzinowej i wypłacano wyłącznie za faktycznie wykonane czynności.

Liczba godzin nie była z góry ustalona. Zależała od rzeczywistego nakładu pracy w danym miesiącu.

Prace odbywały się w siedzibie firmy, co wynikało ze specyfiki zlecenia.

Zleceniobiorca korzystał z narzędzi i materiałów udostępnionych przez przedsiębiorcę.

Umowa przewidywała osobiste wykonywanie usług, ale dopuszczała zastępstwo po uprzedzeniu. W takim przypadku osoba trzecia odpowiadałaby za prawidłowe wykonanie zlecenia. W praktyce do zastępstwa nie dochodziło.

Przedsiębiorca oświadczył też, że zleceniobiorca nie wykonuje dla niego innych czynności i nigdy wcześniej nie był u niego zatrudniony.

Stosunek pracy. Co mówią przepisy?

Organ przypomniał, że zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zobowiązuje się z kolei do zatrudnienia go za wynagrodzeniem. Te cechy stanowią podstawę odróżnienia pracy etatowej od innych form zatrudnienia.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą elementem wyróżniającym stosunek pracy jest także osobiste świadczenie pracy. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 7 listopada 2018 roku (sygn. III AJa 1572/17) podkreślał to znaczenie. Zdaniem organu nie oznacza to jednak zakazu stosowania umów cywilnoprawnych. Sąd Najwyższy w wyroku z 9 grudnia 1999 roku (sygn. I PKN 432/99) wskazywał, że praca może być świadczona także na podstawie umowy cywilnej.

Przepisy Kodeksu pracy nie wykluczają zawierania umów zlecenia, agencyjnych czy o dzieło, jeśli odpowiadają charakterowi i celowi wykonywanej pracy. Nie tworzą też domniemania, że każda taka umowa jest w rzeczywistości umową o pracę. Oznacza to, że o kwalifikacji decyduje rzeczywisty przebieg współpracy, a nie nazwa umowy.

Sprzątanie, dlaczego w tej sytuacji to nie etat?

Główny Inspektor Pracy zważył, że w opisanym układzie część cech rzeczywiście występuje. Czynności są wykonywane na rzecz przedsiębiorcy i w jego siedzibie. Zleceniobiorca korzysta z jego narzędzi. Jednak kluczowe elementy stosunku pracy nie zostały spełnione.

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Ważne Najważniejsze znaczenie miało brak podporządkowania. Zleceniobiorca decydował o sposobie wykonywania zadań, nie otrzymywał bieżących poleceń, nie podlegał nadzorowi i nie był narażony na kary porządkowe. Nie był też związany stałym czasem pracy, bo godziny nie były wyznaczane z góry, a terminy ustalano za każdym razem indywidualnie. Wynagrodzenie płacono za rzeczywisty nakład pracy, a nie za gotowość do jej wykonania.

Istotna była również elastyczność współpracy. Zleceniobiorca mógł przekazać zadania innej osobie po uprzedzeniu, a odpowiedzialność za wynik ponosiłaby wtedy ta osoba. Sam fakt, że zastępstwo nie wystąpiło w praktyce, nie przesądzał o wyniku, ale pokazywał, że umowa nie wiąże zleceniobiorcy z firmą w sposób charakterystyczny dla pracownika. Na tej podstawie organ uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe i orzekł, że opisany stosunek prawny nie ma cech stosunku pracy.

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Gdzie kryją się pułapki?

Decyzja nie daje przedsiębiorcom pełnej gwarancji na przyszłość. Interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów inspekcji, ale tylko wtedy, gdy stan faktyczny jest zgodny z opisem zawartym we wniosku. Jeśli okoliczności się zmienią, ocena może wyglądać inaczej. Podobnie kontrola PIP może uznać, że rzeczywista praktyka różni się od tego, co przedstawiono. Warto więc zwrócić uwagę na kilka sygnałów ostrzegawczych. Jeśli zleceniobiorca zacznie otrzymywać bieżące polecenia, będzie pracował według grafiku ustalonego przez firmę, zostanie włączony w jej strukturę organizacyjną albo będzie wykonywał czynności o charakterze stałym, obraz współpracy może się zmienić. Organ nie zamyka też drogi do zmiany interpretacji, gdy pojawią się nowe okoliczności.

Ważne Decyzja pokazuje więc, że o kwalifikacji umowy nie rozstrzyga sama jej nazwa, ale to, jak wygląda codzienna współpraca. Te same czynności mogą mieścić się w umowie cywilnej przy jednym sposobie organizacji, a przy innym stać się pracą etatową.

Główny Inspektor Pracy uznał, że umowa zlecenia na porządkowanie siedziby i przygotowywanie przesyłek nie ma cech stosunku pracy. Zdecydowały o tym samodzielność zleceniobiorcy, brak poleceń i nadzoru, brak stałego czasu pracy, elastyczne zasady zastępstwa oraz wynagrodzenie płacone wyłącznie za faktycznie wykonane godziny. Decyzja jest wiążąca w konkretnej sprawie, ale wymaga, by rzeczywista praktyka odpowiadała opisanej we wniosku. Dla przedsiębiorców oznacza to, że nazwa umowy nie chroni przed oceną jej treści, a jedynie prawdziwy sposób współpracy ma znaczenie.

Źródło: decyzja Głównego Inspektora Pracy z 19 października 2026 roku, sygn. GIP-GPP.5180.25.2026.4.