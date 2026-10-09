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Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zlecenie » Mamy już 19 interpretacji GIP dotyczących 20 przypadków umów B2B i zlecenia. Jak PIP ocenia dane stosunki prawne?

Mamy już 19 interpretacji GIP dotyczących 20 przypadków umów B2B i zlecenia. Jak PIP ocenia dane stosunki prawne?

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09 października 2026, 11:23
IFIRMA
IFIRMA
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Mamy już 19 interpretacji GIP dotyczących 20 przypadków umów B2B i zlecenia. Jak PIP ocenia dane stosunki prawne?
Shutterstock

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Mamy już 19 interpretacji indywidualnych GIP, które dotyczą 20 przypadków umów B2B i zlecenia zgłaszanych we wnioskach o wydanie interpretacji - to nowość w polskim systemie. Jak PIP ocenia przedstawione we wnioskach stosunki prawne? Czy decyzje są pozytywne, a może w miejsce umów cywilnoprawnych powinny być zawarte umowy o pracę?

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Interpretacje GIP - 19 decyzji i 20 przypadków

Przepisy rozszerzające kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy o możliwość stwierdzenia istnienia stosunku pracy poprzez wydanie decyzji administracyjnej weszły w życie 8 lipca 2026 roku. Zmiana spowodowała, że wielu pracodawców zastanawia się, czy zawieranie umów B2B z osobami prowadzącymi działalność, umów zlecenia lub umów o świadczenie usług nadal jest możliwe i jaki wpływ nowe przepisy mają na już zawarte umowy.

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Odpowiedzi warto szukać m.in. w Informatorze wydanym przez PIP w lipcu 2026 roku oraz dotychczas wydanych interpretacjach indywidualnych. Pokazują one, kiedy PIP dostrzega cechy stosunku pracy, a jakie okoliczności przemawiają za możliwością korzystania z innych form współpracy.

Na dzień 8 października na stronie rządowej widnieje 19 interpretacji, w których opisano 20 stanów faktycznych. Wnioskujący pytali zarówno o planowane modele współpracy, jak i rozwiązania już funkcjonujące w ich firmach. Interpretacje, które dotyczyły umów z osobami prowadzącymi działalność, obejmowały m.in.:

  • kontraktorów IT,
  • Project Managerów realizujących projekty IT,
  • kontraktorów wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorstwa,
  • osoby wdrażające systemy informatyczne,
  • radców prawnych oraz
  • lekarza na kontrakcie.

W odniesieniu do opisanych stanów faktycznych PIP uznała za prawidłową możliwość współpracy w ramach B2B. Ostatnia interpretacja jaka się pojawiała w zakresie obsługi biurowej szkoły językowej została zanegowana przez Instytucję.

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W zakresie umów zlecenia i umów o świadczenie usług, gdzie przedstawione stany faktyczne dotyczyły studentów zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej, barberów, fryzjerów, kelnerów, handlowców pracujących w marketingu, kierowców, prac wykonywanych na magazynie lub na produkcji oraz osób wykonujących opiekę nad osobami starszymi i dziećmi, pojawiło się znacznie więcej ocen wskazujących na cechy stosunku pracy. Umowa cywilnoprawna została natomiast dopuszczona dla handlowców, kierowców rozwożących pieczywo oraz opiekunów osób starszych.

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Zawód nie ma znaczenia przy ocenianiu charakteru stosunku prawnego - przykład kierowcy

Czy można wobec tego powiedzieć, że sam zawód był decydujący? Nie. Dobrym przykładem może być porównanie kierowcy rozwożącego pieczywo oraz kierowcy dowożącego dzieci do szkoły. Choć obaj kierowcy mieli zapewniony pojazd przez podmiot, z którym współpracowali, kierowcy dowożący dzieci z niepełnosprawnościami na stałej trasie, z uwagi na regularność przewozów, ustalone godziny i podporządkowanie, według PIP powinni zostać zatrudnieni na umowę o pracę. W przypadku drugiego kierowcy o możliwości pozostania na zleceniu zadecydowały przede wszystkim brak konieczności stałej dostępności i dobrowolność w przyjmowaniu kursów, a co za tym idzie – brak wystarczającego podporządkowania pracowniczego, które wystąpiło u kierowcy wożącego dzieci.

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Najważniejsze kryteria przesądzające o stosunku pracy - podporządkowanie i samodzielność

Na co zatem zwracać uwagę i co w największym stopniu przemawiało za zaakceptowaniem przez PIP umowy zlecenia lub współpracy B2B? Jako dwie główne cechy współpracy, którym warto się dokładnie przyjrzeć, należy wskazać właśnie podporządkowanie oraz samodzielność. Im bardziej osoba wykonująca pracę jest podporządkowana i pracuje pod kierownictwem, tym bardziej prawdopodobne jest, iż PIP dostrzeże cechy stosunku pracy. Im większa samodzielność w organizowaniu i wykonywaniu usług, tym większa szansa na uznanie cywilnoprawnego charakteru współpracy.

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Ważne

Dla osoby współpracującej na B2B sygnałem ostrzegawczym może być więc sytuacja, w której kilka takich elementów występuje jednocześnie: ma obowiązek pracy w określonych godzinach i miejscu, pozostaje stale dostępna, wykonuje bieżące polecenia jednej osoby i nie ma realnej swobody w organizowaniu swojej pracy. Im więcej takich cech, tym bardziej współpraca może zbliżać się do stosunku pracy.

Podporządkowanie co do czasu, miejsca i sposobu wykonywania pracy

Jeżeli zatrudniający określa, kiedy, gdzie i co konkretnie trzeba zrobić, a także zapewnia narzędzia, nadzoruje wykonywanie pracy, a wykonujący pracę jest włączony w jego bieżący proces pracy, ryzyko uznania przez PIP, że istnieje stosunek pracy jest wysokie. Nie oznacza to jednak, że każdy pracujący na sprzęcie i w miejscu wyznaczonym przez przedsiębiorcę automatycznie musi być zatrudniony na umowę o pracę. Umowa zawarta z radcą prawnym pokazuje, że nawet ustalenie płatnego okresu wolnego w ciągu roku, który może kojarzyć się z urlopem wypoczynkowym, nie przesądzi o całościowej ocenie, jeżeli pozostałe warunki przemawiają za umową B2B.

B2B i umowa cywilnoprawna - cechy współpracy

Takie cechy współpracy jak samodzielna organizacja pracy, brak narzuconego czasu i miejsca pracy, odpowiedzialność za rezultat, możliwość zastępstwa przez osobę trzecią, brak bieżących poleceń czy rozliczenie godzinowe służące wyłącznie ustaleniu wartości wynagrodzenia będą każdorazowo przemawiały na rzecz B2B lub innej umowy cywilnoprawnej.

Ważne

Warto więc spojrzeć na własną współpracę przez kilka prostych pytań: czy samodzielnie decyduję, kiedy i w jaki sposób wykonuję usługę? Czy mogę odmówić przyjęcia zadania albo skorzystać z zastępstwa? Czy odpowiadam przede wszystkim za wykonanie usługi lub jej rezultat, czy za bieżące wykonywanie poleceń w określonych godzinach? Odpowiedzi na te pytania mogą pokazać, czy faktyczny sposób współpracy odpowiada zapisom umowy B2B.

Nazwa umowy nie ma znaczenia

Warto pamiętać, że umowa podpisana z drugą osobą jest ważna, jednakże ani jej nazwa, ani treść nie będą decydujące, jeżeli stan rzeczywisty jest inny niż ten opisany w dokumencie. PIP wyraźnie wskazuje, że zapisy nie mogą występować w umowie jedynie dla pozoru oraz że nie istnieje jedno kryterium rozstrzygające. Każdorazowo należy oceniać całokształt okoliczności współpracy.

Co istotne i co pokazuje jedna z ostatnich interpretacji, również zgodna wola stron, która nie stoi w sprzeczności z przepisami, ma znaczenie. Informacja o realizacji współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, przekazana jednoznacznie już na etapie rekrutacji i następnie zapisana w postanowieniach umowy opiekuna osób starszych, była dodatkowym czynnikiem, który przemawiał za prawidłowością zawartej umowy w ocenie PIP.

Autor: Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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