Zatrudnienie kierowców piekarni na etacie czy zleceniu? [Interpretacja indywidualna GIP nr 8]

Zatrudnienie kierowców piekarni - konieczne jest podpisanie umowy o pracę czy wystarczy zlecenie? GIP uznaje stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę za prawidłowe. Interpretacja indywidualna GIP nr 8 skupia się na elemencie stosunku pracy, jakim jest podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy.

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Zatrudnienie kierowców piekarni - etat czy zlecenie?

Kolejna decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej Głównego Inspektora Pracy dotyczy wniosku z 20 lipca 2026 r. Czy przedstawiony we wniosku stosunek prawny stanowi stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy? To jedna z decyzji pozytywnych. GIP uznaje przedstawione przez wnioskodawcę stanowisko za prawidłowe.

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Wnioskodawca prowadzi działalność. Produkcje i sprzedaje pieczywo oraz wyroby piekarnicze. W tego rodzaju działalności ważne jest zapewnienie ciągłości dostaw świeżego pieczywa do sklepów własnych. W tym celu współpracuje z kierowcami, z którymi podpisuje zarówno umowy o pracę, jak i umowy zlecenia. W pierwszej kolejności kursy do sklepów powierzane są kierowcom zatrudnionym na podstawie umów o pracę (podobna sytuacja dotyczyła studentów zatrudnianych do produkcji i sprzedaży pieczywa w interpretacji indywidualnej nr 7). W razie większego zapotrzebowania na przewozy czy braku możliwości wykonania wszystkich przez kierowców na etacie, powierza się je kierowcom współpracujących na zleceniach.

Dyspozycyjność kierowców piekarni

Kierowcy współpracujący z wnioskodawcą na podstawie zleceń sami ustalają swoją dyspozycyjność. Wskazują dni, kiedy mogą wykonywać przewozy. Dopiero wówczas sporządza się harmonogram kursów. Nie ma tutaj obowiązku pozostawania w stałej gotowości do wykonywania pracy: W przypadku braku możliwości wykonania zaplanowanego zlecenia zleceniobiorca informuje o tym wnioskodawcę, a dalszy sposób realizacji zlecenia następuje zgodnie z postanowieniami zawartej umowy zlecenia.

Przedmiot umowy zlecenia

Przedmiotem umowy zlecenia są usługi w postaci przewozu pieczywa z zakładu produkcyjnego do sklepów wnioskodawcy. Wnioskodawca tak opisuje obowiązki zleceniobiorcy:

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zgłoszenie się do portierni i odbiór kluczy do pojazdu, otrzymanie informacji o położeniu tras,

podjeżdżanie pod rampę załadunkową,

załadunek koszy z pieczywem przeznaczonych do transportu,

realizacja przewozu zgodnie z wyznaczoną trasą (jeden kurs obejmuje do 30 zasad dostaw pieczywa do około pięciu, sześciu sklepów),

powrót do zakładu i rozładowanie pustych koszy transportowych,

odstawienie pojazdu na wyznaczone miejsce oraz zwrot kluczyków.

Pojedynczy kurs zajmuje przeciętnie od 2 do 4 godzin i co do zasady nie przekracza 6 godzin. Kierowcom należy się stałe wynagrodzenie za kurs, niezależnie od czasu jego wykonania. Liczba kursów zależy od bieżących potrzeb wnioskodawcy, a więc nie jest z góry określana. Drugą składową jest dyspozycyjność kierowców. Co ważne, umowa zlecenia dopuszcza możliwość powierzenia jej wykonania osobie trzeciej zgodnie z postanowieniami. Kierowcy nie muszą więc osobiście wykonywać przewozów.

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Wybór umowy zlecenia dla kierowców

Wnioskodawca dodał, że forma współpracy czyli umowa zlecenia była także wyborem kierowców. Dla niektórych osób jest to dodatkowe źródło dochodu. Oprócz tego zajęcia pozostają w zatrudnieniu u innego pracodawcy, prowadzą działalność gospodarczą, a nawet pobierają emeryturę. W związku z tym chcą sami decydować o swojej dyspozycyjności w pracy kierowcy piekarni. Zdaniem wnioskodawcy nakreślony wyżej model współpracy odpowiada charakterowi umowy zlecenia, a nie stosunku pracy. Argumentuje to brakiem bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy oraz samodzielnością po stronie kierowców co do określania dyspozycyjności.

Cechy stosunku pracy - podporządkowanie kierownictwu pracodawcy

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Tym, co odróżnia stosunek pracy od innych stosunków prawnych jest podporządkowania pracownika kierownictwu pracodawcy (GIP przytacza tu dwa wyroki SN: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2005 r., sygn. I UK 68/05 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2022 r., sygn. I PSKP 23/22). Czy w omówionym stanie faktycznym można mówić o podporządkowaniu pracowniczym? Należy zwrócić uwagę na trzy elementy:

podporządkowanie co do sposobu wykonania pracy, podporządkowanie co do miejsca, podporządkowanie co do czasu.

Wnioski te wynikają z orzecznictwa Sądów Apelacyjnych, np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2025 r., sygn. IIII AUa 32/24, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2021 r., sygn. III AUa 1774/20, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2021 r., sygn. III AUa 38/18. Z wymienionych elementów największą wagę w odróżnianiu umowy o pracę od umowy zlecenia ma podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy. Mowa więc o wydawaniu przez pracodawcę bezpośrednich, wiążących poleceń związanych z bieżącym wykonywaniem zadań. Takie kierownictwo świadczy o występowaniu stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2021 r., sygn. I PSKP 18/21).

Ważne Istotą pracy podporządkowanej jest możliwość codziennego konkretyzowania obowiązków pracownika, przede wszystkim określania czynności z zakresu uzgodnionego rodzaju pracy i sposobu ich wykonywania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. I PK 358/16).

Z orzecznictwa SN wynika, że podporządkowanie co do czasu przejawia się w podporządkowaniu poleceniom kierownictwa co do czasu, wykonywaniem pracy zmianowej i stałą dyspozycyjnością (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2022 r., sygn. II PSKP 23/22 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 1997 r., sygn. II UKN 329/97). Pracodawca jest organizatorem pracy, a więc ustala gdzie i w jakich godzinach realizuje się proces pracy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2019 r., sygn. III AUa 1760/18). Naturalnie więc kolejny element, a więc podporządkowanie co do miejsca przejawia się w zależności pracownika co do miejsca wykonywania pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2017 r., sygn. I PK 171/16).

Osobiste świadczenie pracy

Jednym z elementów odróżniających stosunek pracy od innych stosunków prawnych jest konieczność osobistego świadczenia umówionej pracy. GIP podaje wiele wyroków potwierdzających tę opinię (wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 1998 r., sygn. I PKN 416/98, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 maja 2022 r., sygn. III AUa 1344/20, wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 listopada 2020 r., sygn. III AUa 226/20, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2020 r., sygn. III AUa 570/19, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 września 2019 r., sygn. III AUa 25/19, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 lutego 2019 r., sygn. III AUa 435/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. III AUa 1572/17). Brak bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy w zasadzie wyklucza uznanie stosunku prawnego za stosunek pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia z 28 października 1998 roku, I PKN 416/98). Postanowienie o możliwości świadczenia pracy przez osobę trzecią w umowie o pracę jest jednoznacznie niedopuszczalne (wyrok Sądu Najwyższego z 26 listopada 1998 r., sygn. I PKN 458/98, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1999 roku, I PKN 581/98, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 1999 r., I PKN 568/98, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2012 r., II UK 187/11).

Jak podkreśla się w orzecznictwie sądów powszechnych jednym z elementów charakterystycznych dla stosunku pracy jest także obciążenie pracodawcy ryzykiem związanym z zatrudnieniem (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2018 roku, sygn. III AUa 1572/17, LEX 3070121, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 lutego 2019 roku, sygn. III AUa 435/18, LEX 2669472, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 maja 2019 roku, sygn. III AUa 851/18, LEX 2701123, wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 listopada 2020 roku, sygn. III AUa 226/20, LEX nr 3101592, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2025 roku, sygn. III AUa 349/24, LEX 3980256). Ryzyko pracodawcy wyraża się w tym, iż pracodawca dostarcza pracownikowi środków niezbędnych do wykonywania umówionych obowiązków oraz ponosi konsekwencje niezawinionych błędów popełnianych przez pracownika tzw. ryzyko osobowe, a ponadto jest obowiązany do zapłaty pracownikowi wynagrodzenia w przypadkach zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu pracy, np. przestojów tzw. ryzyko techniczne lub złej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa tzw. ryzyko gospodarcze (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2018 roku, sygn. III AUa 1572/17, LEX 3070121).

Podsumowanie

GIP: Pracownikiem jest zatem osoba fizyczna, która zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy w sposób ciągły na rzecz pracodawcy i na jego ryzyko w zamian za wynagrodzenie, będąc w procesie pracy podporządkowana pracodawcy co do sposobu, czasu i miejsca świadczenia pracy. W stanie faktycznym opisanym we wniosku o interpretację indywidualną największe znaczenie ma brak cech konstytutywnych dla stosunku pracy, przede wszystkim możliwość wykonania zlecenia przez osobę trzecią oraz samodzielne określanie dyspozycyjności przez kierowców i brak obowiązku przyjmowania zleceń. Tak określony stosunek kłóci się z ideą podporządkowania pracowniczego w zakresie czasu i miejsca wykonywania pracy.

Interpretacja GIP nr 8 - UNP:GIP-26-269589, GIP-GPP.50.9.2026.6