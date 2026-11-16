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Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością ruchową? Sprawdź, jak przygotować stanowisko pracy

Zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością ruchową? Sprawdź, jak przygotować stanowisko pracy

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16 listopada 2026, 10:31
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
Zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością ruchową? Sprawdź, jak przygotować stanowisko pracy
Zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością ruchową? Sprawdź, jak przygotować stanowisko pracy
Shutterstock
Shutterstock

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Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 884, 1102, dalej jako: ustawa) reguluje najważniejsze kwestie dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Ustawa określa prawa, obowiązki zatrudnionych i zatrudniających jak i procedury odbywające się przed różnymi organami. Jeśli zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością ruchową lub jesteś osobą z taką niepełnosprawnością warto wiedzieć, jak powinno być przygotowane stanowisko pracy.

Jak już było wskazane ustawa reguluje kluczowe kwestie dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce:

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  • stopnie niepełnosprawności: ustawa wyróżnia trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany oraz lekki;
  • czas pracy: dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (standardowo: to maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo);
  • uprawnienia pracownicze: osoby z niepełnosprawnością zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia mają m.in. prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, a w zasadzie na regenrację (10 dni roboczych) oraz zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w określonych sytuacjach;
  • rehabilitacja społeczna i zawodowa: ustawa określa zasady działania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), turnusów rehabilitacyjnych oraz zajęć klubowych, a także funkcjonowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
  • organy orzekające: ustawa określa zakres spraw o ustalenie stopnia niepełnosprawności, które rozpatrują powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na czym polega niepełnosprawność ruchowa?

Jak podaje CIOP: "Grupa osób z niepełnosprawnością ruchową jest bardzo różnorodna pod względem przyczyny niepełnosprawności oraz stopnia funkcjonowania w codziennym życiu. Ograniczona sprawność może być wynikiem wypadku lub choroby, może wynikać np. z uszkodzenia lub niedorozwoju mózgu, schorzeń, uszkodzeń oraz zniekształceń występujących w obrębie układu mięśniowego, kostnego lub nerwowego. Niepełnosprawne ruchowo będą nie tylko osoby poruszające się na wózku, o kulach, z protezą np. kończyny górnej lub dolnej, lecz także osoby ze zwyrodnieniem stawów, stwardnieniem rozsianym, chorobami kręgosłupa lub niskorosłością. W zakresie niepełnosprawności ruchowej można wyróżnić następujące grupy:

  • uszkodzenia i braki w anatomicznej strukturze narządu ruchu (mogą one dotyczyć całej kończyny lub tylko jej części, zalicza się tutaj zniekształcenia i braki kości i mięśni kończyn spowodowane urazami lub amputacjami)
  • zaburzenia czynności motorycznych przy nienaruszeniu anatomicznej struktury układu ruchu (zalicza się tu porażenia – całkowity brak ruchów czynnych w mięśniach na skutek uszkodzenia układu nerwowego oraz niedowłady – częściowe upośledzenie ruchów czynnych; do niedowładów zalicza się monoplegię – porażenie jednej kończyny, paraplegię – porażenie dwukończynowe, hemiplegię – porażenie jednej strony ciała oraz tetraplegię – porażenie wszystkich czterech kończyn)
  • deformacje narządu ruchu powodujące równocześnie zaburzenia czynności ruchowych (zazwyczaj ich podstawą są zmiany w układzie kostnym mogące być następstwem wad wrodzonych).".

Zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością ruchową? Sprawdź, jak przygotować stanowisko pracy

Dostosowanie miejsca pracy do potrzeb pracownika z dysfunkcją rąk lub nóg często sprowadza się do dobrej organizacji pracy, odpowiedniego sprzętu i usunięcia barier. Istnieją pewne ramowe wytyczne, które mają ułatwić zatrudnianie osób niepełnosprawnych na konkretnych stanowiskach. Najczęściej korzystają z nich doradcy zawodowi, gdy: pracodawca zgłasza chęć zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, osoba z niepełnosprawnością sama szuka pracy. W obu przypadkach najpierw ocenia się potencjał zawodowy kandydata i sprawdza, czy rodzaj jego niepełnosprawności pozwala wykonywać pracę na danym stanowisku. Dopiero potem planuje się adaptację.

Zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością ruchową? Sprawdź, jak przygotować stanowisko pracy. Sześć kroków i konkretne rozwiązania

Co robi pracodawca, krok po kroku

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  1. Ustala, jaka niepełnosprawność pozwala pracować na stanowisku, albo ocenia możliwości konkretnego kandydata.
  2. Określa zawód odpowiadający wymaganiom stanowiska lub możliwościom pracownika.
  3. Sprawdza warunek przejścia do dalszych działań. Ten etap ma charakter warunkowy, a nie operacyjny.
  4. Ustala, które wytyczne dla danej grupy zawodowej trzeba uwzględnić.
  5. Planuje konkretne działania dostosowawcze.
  6. Wdraża działania.

Dysfunkcja kończyn górnych

Jakie konkretnie podjąć działania:

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  • Warto ograniczyć lub wyłączyć zadania wymagające dużej sprawności rąk i palców.
  • Pomagają indywidualne pomoce techniczne, np. ortezy i protezy.
  • Osobom z porażeniami i przykurczami umożliwia pracę specjalistyczny sprzęt komputerowy: klawiatury z nakładką, z dużymi klawiszami lub dotykowe oraz myszy z dużymi trackballami.

Dysfunkcja kończyn dolnych

Jakie konkretnie podjąć działania:

  • Jeśli to możliwe, należy zorganizować pracę tak, by wykonywano ją na siedząco.
  • Osoby o kulach potrzebują uchwytów i poręczy. Wysokość blatu i przestrzeń stanowiska trzeba dopasować do ich potrzeb, a urządzenia ustawić w zasięgu rąk.
  • Siedzisko powinno mieć regulowaną wysokość i oparcie, podnóżek, blokadę kół oraz odchylane podłokietniki.
  • Nawet po amputacjach praca jest możliwa na siedząco albo na stojąco z podparciem bioder i pleców.
  • Pracownicy na wózkach potrzebują likwidacji barier w zakładzie i na drodze do niego (toalety, parkingi, chodniki, podjazdy, drzwi, podłogi), większej przestrzeni manewrowej i dostępu do szaf oraz regałów bez manewrowania wózkiem. Często konieczne są też uchwyty ułatwiające przesiadanie się.

Podsumowując, swkuteczne zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością ruchową zaczyna się od analizy potrzeb konkretnego pracownika, a nie od zakupu sprzętu. Część rozwiązań jest tania i szybka do wdrożenia, np. zmiana organizacji zadań czy regulowane krzesło. Likwidacja barier architektonicznych wymaga już planowania i nakładów. c

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 884, 1102)

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Źródło: INFOR
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