Zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością ruchową? Sprawdź, jak przygotować stanowisko pracy

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 884, 1102, dalej jako: ustawa) reguluje najważniejsze kwestie dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Ustawa określa prawa, obowiązki zatrudnionych i zatrudniających jak i procedury odbywające się przed różnymi organami. Jeśli zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością ruchową lub jesteś osobą z taką niepełnosprawnością warto wiedzieć, jak powinno być przygotowane stanowisko pracy.

Jak już było wskazane ustawa reguluje kluczowe kwestie dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce:

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stopnie niepełnosprawności: ustawa wyróżnia trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany oraz lekki;

ustawa wyróżnia trzy stopnie niepełnosprawności: czas pracy: dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (standardowo: to maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo);

dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (standardowo: to maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo); uprawnienia pracownicze: osoby z niepełnosprawnością zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia mają m.in. prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, a w zasadzie na regenrację (10 dni roboczych) oraz zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w określonych sytuacjach;

osoby z niepełnosprawnością zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia mają m.in. prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, a w zasadzie na regenrację (10 dni roboczych) oraz zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w określonych sytuacjach; rehabilitacja społeczna i zawodowa: ustawa określa zasady działania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), turnusów rehabilitacyjnych oraz zajęć klubowych, a także funkcjonowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

ustawa określa zasady działania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), turnusów rehabilitacyjnych oraz zajęć klubowych, a także funkcjonowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). organy orzekające: ustawa określa zakres spraw o ustalenie stopnia niepełnosprawności, które rozpatrują powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na czym polega niepełnosprawność ruchowa?

Jak podaje CIOP: "Grupa osób z niepełnosprawnością ruchową jest bardzo różnorodna pod względem przyczyny niepełnosprawności oraz stopnia funkcjonowania w codziennym życiu. Ograniczona sprawność może być wynikiem wypadku lub choroby, może wynikać np. z uszkodzenia lub niedorozwoju mózgu, schorzeń, uszkodzeń oraz zniekształceń występujących w obrębie układu mięśniowego, kostnego lub nerwowego. Niepełnosprawne ruchowo będą nie tylko osoby poruszające się na wózku, o kulach, z protezą np. kończyny górnej lub dolnej, lecz także osoby ze zwyrodnieniem stawów, stwardnieniem rozsianym, chorobami kręgosłupa lub niskorosłością. W zakresie niepełnosprawności ruchowej można wyróżnić następujące grupy:

uszkodzenia i braki w anatomicznej strukturze narządu ruchu (mogą one dotyczyć całej kończyny lub tylko jej części, zalicza się tutaj zniekształcenia i braki kości i mięśni kończyn spowodowane urazami lub amputacjami)

zaburzenia czynności motorycznych przy nienaruszeniu anatomicznej struktury układu ruchu (zalicza się tu porażenia – całkowity brak ruchów czynnych w mięśniach na skutek uszkodzenia układu nerwowego oraz niedowłady – częściowe upośledzenie ruchów czynnych; do niedowładów zalicza się monoplegię – porażenie jednej kończyny, paraplegię – porażenie dwukończynowe, hemiplegię – porażenie jednej strony ciała oraz tetraplegię – porażenie wszystkich czterech kończyn)

deformacje narządu ruchu powodujące równocześnie zaburzenia czynności ruchowych (zazwyczaj ich podstawą są zmiany w układzie kostnym mogące być następstwem wad wrodzonych).".

Zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością ruchową? Sprawdź, jak przygotować stanowisko pracy

Dostosowanie miejsca pracy do potrzeb pracownika z dysfunkcją rąk lub nóg często sprowadza się do dobrej organizacji pracy, odpowiedniego sprzętu i usunięcia barier . Istnieją pewne ramowe wytyczne, które mają ułatwić zatrudnianie osób niepełnosprawnych na konkretnych stanowiskach. Najczęściej korzystają z nich doradcy zawodowi, gdy: pracodawca zgłasza chęć zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, osoba z niepełnosprawnością sama szuka pracy. W obu przypadkach najpierw ocenia się potencjał zawodowy kandydata i sprawdza, czy rodzaj jego niepełnosprawności pozwala wykonywać pracę na danym stanowisku. Dopiero potem planuje się adaptację.

Zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością ruchową? Sprawdź, jak przygotować stanowisko pracy. Sześć kroków i konkretne rozwiązania

Co robi pracodawca, krok po kroku

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Ustala, jaka niepełnosprawność pozwala pracować na stanowisku, albo ocenia możliwości konkretnego kandydata. Określa zawód odpowiadający wymaganiom stanowiska lub możliwościom pracownika. Sprawdza warunek przejścia do dalszych działań. Ten etap ma charakter warunkowy, a nie operacyjny. Ustala, które wytyczne dla danej grupy zawodowej trzeba uwzględnić. Planuje konkretne działania dostosowawcze. Wdraża działania.

Dysfunkcja kończyn górnych

Jakie konkretnie podjąć działania:

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Warto ograniczyć lub wyłączyć zadania wymagające dużej sprawności rąk i palców.

Pomagają indywidualne pomoce techniczne, np. ortezy i protezy.

Osobom z porażeniami i przykurczami umożliwia pracę specjalistyczny sprzęt komputerowy: klawiatury z nakładką, z dużymi klawiszami lub dotykowe oraz myszy z dużymi trackballami.

Dysfunkcja kończyn dolnych

Jakie konkretnie podjąć działania:

Jeśli to możliwe, należy zorganizować pracę tak, by wykonywano ją na siedząco.

Osoby o kulach potrzebują uchwytów i poręczy. Wysokość blatu i przestrzeń stanowiska trzeba dopasować do ich potrzeb, a urządzenia ustawić w zasięgu rąk.

Siedzisko powinno mieć regulowaną wysokość i oparcie, podnóżek, blokadę kół oraz odchylane podłokietniki.

Nawet po amputacjach praca jest możliwa na siedząco albo na stojąco z podparciem bioder i pleców.

Pracownicy na wózkach potrzebują likwidacji barier w zakładzie i na drodze do niego (toalety, parkingi, chodniki, podjazdy, drzwi, podłogi), większej przestrzeni manewrowej i dostępu do szaf oraz regałów bez manewrowania wózkiem. Często konieczne są też uchwyty ułatwiające przesiadanie się.

Podsumowując, swkuteczne zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością ruchową zaczyna się od analizy potrzeb konkretnego pracownika, a nie od zakupu sprzętu. Część rozwiązań jest tania i szybka do wdrożenia, np. zmiana organizacji zadań czy regulowane krzesło. Likwidacja barier architektonicznych wymaga już planowania i nakładów. c