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Obawa o utratę renty blokuje rozwój zawodowy [WYWIAD]

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20 października 2026, 14:40
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Osoby z niepełnosprawnościami nierzadko muszą wybierać między rentą a rozwojem
Osoby z niepełnosprawnościami nierzadko muszą wybierać między rentą a rozwojem
Shutterstock

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„Renta kojarzy się ze stabilizacją, bezpieczeństwem, co miesiąc pojawi się na koncie. Praca i poziom zarobków są bardziej niepewne, nieprzewidywalne. Nic dziwnego, że mało kto wybiera opcję rozwój” – podkreśla Marta Lorczyk, aktywistka działająca na rzecz likwidacji pułapki rentowej.

Wioleta Matela-Marszałek: Czy Pani zdaniem aktualne przepisy dotyczące zmniejszania i zawieszania świadczeń rentowych rzeczywiście można nazwać pułapką?

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Marta Lorczyk: Tak, określenie pułapka rentowa jest jak najbardziej trafne. W tej chwili mamy do wyboru: renta albo rozwój. Sytuacja jak w potrzasku, nie ma dobrego wyjścia. Jeżeli wybierze się rentę, to z automatu ogranicza się rozwój i skazuje na stres. Trzeba pilnować limitów, zmieniających się przecież co kwartał, liczyć każdą złotówkę.

Znam osoby, które prowadzą bardzo rozbudowane arkusze kalkulacyjne z wyliczeniami swoich zarobków, a na koniec i tak dostają pismo z ZUS, gdzie są inne kwoty. Znam osoby, które regularnie wnioskują o kilka dni urlopu bezpłatnego w miesiącu, żeby tylko obniżyć wynagrodzenie, albo odmawiają nagrody świątecznej w grudniu, odmawiają kolejnego zlecenia, chociaż mają na nie czas, czy próbują rozliczać się bez umowy. To jest marnowanie potencjału osób, po tym jak inwestuje się w ich edukację oraz rehabilitację zawodową i społeczną.

Z drugiej strony, jeżeli ktoś wybierze rozwój, to przynajmniej przez jakiś czas musi liczyć się z tym, że to się zwyczajnie nie będzie opłacało. Zwłaszcza wchodząc na rynek pracy, ale też w wielu branżach, trudno jest osiągnąć takie zarobki, żeby opłacało się zmniejszanie lub zawieszanie renty. Więc kiedy się skalkuluje, że można by zarabiać mniej, ale mieć całe świadczenie i na koniec miesiąca wyższą kwotę na koncie, to niezwykle trudno jest podjąć decyzję. Do tego dochodzi jeszcze kwestia, że jeżeli ktoś nie ma renty na stałe, tylko na 2-3 lata, to realnie obawia się, czy na kolejnej komisji nie usłyszy: przecież z takimi zarobkami pan sobie świetnie radzi! Renta kojarzy się ze stabilizacją, bezpieczeństwem, co miesiąc pojawi się na koncie. Praca i poziom zarobków są bardziej niepewne, nieprzewidywalne. Nic dziwnego, że mało kto wybiera opcję rozwój. Niestety, tracą na tym i osoby z niepełnosprawnościami, i rynek pracy, i budżet państwa.

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Jak w praktyce obecne regulacje wpływają na sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy?

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Opowiem na przykładach. W swojej działalności aktywistycznej, ponieważ jestem znana z tematów właśnie wokół zatrudnienia i renty, często rozmawiam z osobami z niepełnosprawnościami, które proszą mnie o pomoc, konsultację. Dosłownie niedawno odezwała się do mnie młoda kobieta, poruszająca się na wózku, rencistka socjalna, która skończyła prawo. Przez ostatnie lata była zachęcana do rozwoju, studiów, podnoszenia kwalifikacji, są na to kierowane duże środki PFRON. Teraz ta kobieta szuka pracy w zawodzie i stanowisko, na które chciałaby aplikować, na wstępie oferuje wynagrodzenie przekraczające pierwszy limit (70% średniego miesięcznego wynagrodzenia), a więc szybko skalkulowała, że jej się to nie opłaca. Gdyby zarabiała tuż poniżej limitu, dostawałaby pełne świadczenie. A tak, to straci więcej, niż zarobi ponad limit. Jednocześnie dopiero zaczyna swoją drogę zawodową i nie ma szans na wynagrodzenie na tyle wysokie, żeby zmniejszenie jej się opłacało. Prawdopodobnie zdecyduje się więc na inne stanowisko, niżej płatne. Czyli już na wstępie jej myślenie, to jest samoograniczanie.

Ktoś może powiedzieć, że ten problem dotyczy garstki osób, w dużych miastach. Ale w dobie pracy zdalnej, to też nie jest prawda. Inny przykład. Osoba od lat łączy rentę z pracą za najniższe wynagrodzenie. Dlaczego najniższe? Bo jest przekonana, że tak jest najbezpieczniej, bo tak ktoś jej kiedyś powiedział, bo pracodawca nie chce jej płacić więcej widząc, że ona i tak się nie upomina. Dzięki mediom społecznościowym i działalności samorzeczników takich, jak ja, dowiedziała się, że między najniższym wynagrodzeniem na umowie o pracę, a limitem zarabiania do renty, jest jednak spora różnica. Nie ma jednak odwagi, żeby spróbować wynegocjować u pracodawcy podwyżkę. Rozważa branie dodatkowych zleceń. Tutaj warto podkreślić, że pułapka rentowa dotyczy dochodów objętych obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Można więc próbować ją ominąć, są różne sposoby. Mam znajomych, którzy po latach pracy na umowie o pracę przeszli na jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie rzeczywiście trudniej wpaść w pułapkę. No ale, to nie jest rozwiązanie dla każdego i w każdej branży.

W wielu przypadkach zapewne etat jest jedyną opcją tym bardziej, że przepisy zabraniają zastępowania stosunku pracy umowami cywilnoprawnymi.

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Chociaż są osoby z niepełnosprawnościami, które pracują tylko na oskładkowanych umowach zlecenie, a nawet zgłaszają do ZUS na zmianę - w jednym miesiącu mają większe zlecenia, to zmniejszają rentę, po czym w kolejnym miesiącu nie mają zleceń, to przywracają pełną kwotę renty. Inni nie zgłaszają zmiany dochodów na bieżąco, czekając na pismo z ZUS z podliczeniem roku i licząc, że uśredniając dochody za cały rok zmieszczą się w limicie. Tu trzeba wiedzieć, że "nienależnie pobrane świadczenie", bo tak to się nazywa, zwraca się w kwocie brutto, a podatek można odzyskać w rozliczeniu PIT. Tak na marginesie, są osoby, które dopiero teraz w październiku dostały rozliczenie 2024 roku, ponieważ tyle trwało sprawdzenie przez ZUS oświadczeń wszystkich zleceniodawców. Nawet, jeśli ktoś wykonał zlecenie za 1000 złotych, trzeba było to udokumentować. To niemal dwa lata pracy urzędników ZUS na jednego rencistę.

Omijanie umowy o pracę, przy której najłatwiej wpaść w pułapkę rentową, jest jednak niespójne z innymi rozwiązaniami dot. aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Choćby dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wymaga zatrudnienia na umowie o pracę, a administracja publiczna ma ustawowy cel osiągnięcia poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, też na umowie o pracę.

Tak naprawdę, najlepiej mieć kapitał i go inwestować z zyskiem albo odziedziczyć nieruchomości i je wynajmować. Wtedy nie ma składki i nie ma pułapki. Czyli bogaci mogą bogacić się bez limitów. Taki mamy system.

Społeczny projekt likwidacji tzw. pułapki rentowej zakłada całkowitą likwidację obecnych limitów dorabiania?

Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że ja konsekwentnie używam terminu "zarabianie", a nie "dorabianie", kiedy mówię o pułapce rentowej. Dorabianie, to jest określenie używane w kontekście limitów nawet przez sam ZUS, ale ono oznacza coś dodatkowego, poza głównym źródłem utrzymania. Język ma znaczenie. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami ich renta, chociaż jest ważnym elementem budżetu (a na pewno bardziej stabilnym, niż praca), nie wystarcza nawet na podstawowe utrzymanie. Trudno więc mówić o dorabianiu, kiedy państwo z jednej strony daje komunikat: jesteś niezdolny do pracy, a z drugiej strony daje rentę, która nie wystarcza na godne życie. Praca jest wtedy wręcz koniecznością, a nie czymś dodatkowym.

Tak, społeczny projekt likwidacji pułapki rentowej zakłada całkowitą likwidację obecnych limitów. Istotą społecznego projektu jest likwidacja pułapki rentowej dla wszystkich rencistów z niepełnosprawnościami. To ważne, żeby likwidacja limitów objęła wszystkich, żeby nie było żadnych podziałów - a środowisko osób z niepełnosprawnościami jest bardzo podzielone i kolejne rozwiązania proponowane dotąd przez ustawodawcę jeszcze to pogłębiają (najbardziej jaskrawym przykładem z ostatnich lat, jest dodatek dopełniający do renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji). Społeczny projekt obejmuje renty z tytułu niezdolności do pracy (zarówno z systemu powszechnego, jak i systemu rolniczego, a także wypadków przy pracy i chorób zawodowych), renty socjalne, renty inwalidzkie w systemie służb mundurowych oraz renty rodzinne.

Na jakim etapie znajdują się prace związane z wdrożeniem tych rozwiązań?

Do wdrożenia rozwiązań jest jeszcze daleka droga, ponieważ na razie walczymy o to, żeby projekt w ogóle rozpoczął swoją ścieżkę legislacyjną w Sejmie. Liczymy tutaj na sejmową Podkomisję stałą do spraw osób z niepełnosprawnościami i włączenia społecznego.

Co może być główną barierą dla takiej nowelizacji?

W mojej opinii to jest po prostu brak woli politycznej. To o tyle przykre, a może nawet powiem mocniej: oburzające, że postulat zniesienia pułapki rentowej to nie jest nowy pomysł. Jako środowisko od lat słyszymy tę obietnicę. Pojawia się nie tylko w rządowej Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, ale nadal widnieje na stronie Koalicji Obywatelskiej 100konkretow.pl. Co więcej, tam od trzech lat jest napisane "Zlikwidujemy tzw. pułapkę rentową: osoby z niepełnosprawnościami będą mogły pracować nie tracąc renty. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizy, których celem jest przygotowanie założeń projektu". Niestety, wygląda na to, że do końca kadencji analizy mogą się nie skończyć. Wychodzimy więc jako strona społeczna z inicjatywą i proponujemy społeczny projekt, posty i przejrzysty w założeniach.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Marta Lorczyk

Źródło zewnętrzne

Marta Lorczyk - samorzeczniczka i aktywistka, zaangażowana w tematy związane z niezależnym życiem osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo zajmuje się ekonomią transportu i projektami unijnymi w ramach administracji publicznej. W pracy aktywistycznej zajmuje się zwłaszcza asystencją osobistą i pułapką rentową.

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Źródło: INFOR
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