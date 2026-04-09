REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Niepełnosprawność 05-R w 2026 roku. Aktualne przepisy i przywileje [LISTA]

Niepełnosprawność 05-R w 2026 roku. Aktualne przepisy i przywileje [LISTA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 kwietnia 2026, 19:30
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Niepełnosprawność ruchowa a dostępna pomoc
Niepełnosprawność ruchowa a dostępna pomoc
Shutterstock

Kod 05-R jest jednym z ważnych elementów orzeczenia. Co oznacza taki symbol? Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowe przywileje? Jaką pomoc z PFRON i MOPS można uzyskać w 2026 r.? Kto ma szansę na kartę parkingową? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

rozwiń >

Co oznacza symbol niepełnosprawności 05-R w orzeczeniu?

Kod 05-R jest jednym z symboli przyczyn niepełnosprawności. Obok stopnia niepełnosprawności i wskazań, symbole stanowią niezwykle istotny element orzeczenia.

Symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R oznacza upośledzenie narządu ruchu, w tym:

• wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,

• układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,

• zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,

• choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,

• choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,

• nowotwory narządu ruchu,

• zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych.

W orzeczeniu obok symbolu 05-R mogą być też inne kody np. 07-S, 11-I. Prawo dopuszcza maksymalnie trzy takie kody w dokumencie.

Co przysługuje przy niepełnosprawności 05-R w 2026 roku?

Zakres możliwego wsparcia zależy nie tylko od symbolu, ale też od innych elementów orzeczenia, głównie od orzeczonego stopnia. Pamiętajmy, iż w przypadku dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) wydają orzeczenia o niepełnosprawności.

Z dostępnych form pomocy warto zwrócić uwagę na dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obejmują one m.in.:

• przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• sprzęt rehabilitacyjny;

• likwidację barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się, barier technicznych.

Aktualnie pomoc z PFRON obejmuje też program „Aktywny samorząd”, który oferuje pomoc m.in. w:

• zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu;

• zakupie protezy kończyny;

• zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

• zamianie architektonicznie niedostępnego mieszkania na mieszkanie spełniające indywidualne kryterium dostępności.

Jeśli chodzi o pomoc świadczoną przez gminy (MOPS), to warto sprawdzić warunki otrzymania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (np. rehabilitacyjnych). Poziom odpłatności za takie świadczenia gminy ustalają samodzielnie, w oparciu o kryteria dochodowe.

Stopień znaczny i symbol 05-R. Jakie prawa?

Bez względu na kod niepełnosprawności osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym mają pierwszeństwo w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Są też uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł miesięcznie) i zasiłku stałego (maksymalnie 1229 zł miesięcznie). Warto pamiętać, iż zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany bez względu na dochód. Z kolei progi dochodowe dla zasiłku stałego wynoszą: 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł dla osoby w rodzinie. Takie same kryteria obowiązują też przy zasiłku stałym i celowym. Od progów dochodowych uzależnione są też inne zasiłki takie jak okresowy czy celowy.

Pracownicy niepełnosprawni w stopniu znacznym korzystają w pracy z dodatkowych 10 dni urlopu, krótszego czasu pracy i zwolnienia z pracy na turnus rehabilitacyjny. Dofinansowanie do zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w 2026 r. wynosi maksymalnie 2 760 zł.

Co w praktyce oznacza „grupa umiarkowana” 05-R?

W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zasiłek pielęgnacyjny przysługuje, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i spełniająca kryteria dochodowe ma prawo do zasiłków z pomocy społecznej np. stałego i okresowego.

W pracy stopień umiarkowany (bez względu na symbol) uprawia do krótszego czasu pracy, dłużnego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia na turnus rehabilitacyjny. Pracodawca, spełniający określone wymogi, może otrzymać do 1 550 zł miesięcznie dofinansowania do zatrudnienia pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W praktyce warto też pamiętać o ulgach w przejazdach.

Przykład

Przykładowo, w Warszawie umiarkowany stopień niepełnosprawność z symbolem 05-R uprawnia do 50% zniżki.

Stopień niepełnosprawności lekki a symbol 05-R

Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności nie korzysta z prawa do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego. Dofinansowanie do zatrudnienia z PFRON wynosi 575 zł. Osoba z niepełnosprawnością w stopniu lekkim może otrzymać z MOPS zasiłek okresowy czy zasiłek celowy, jeśli spełnia progi dochodowe.

Czy symbol 05-R uprawnia do karty parkingowej?

Zgodnie z przepisami, kartę parkingową wydaje się:

• osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

• osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

• placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Jeśli powyższe przesłanki zostaną spełnione, to osoba z niepełnosprawnością, w punkcie 9. orzeczenia orzeczeniu otrzyma wskazanie do karty parkingowej.

W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności trzeba spełnić jeszcze jeden warunek w postaci posiadania odpowiedniego symbolu: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia). W przypadku osoby ze stopniem znacznym nie ma wymogu konkretnej przyczyny niepełnosprawności.

Ważne

Kod 05-R w odpowiednim orzeczeniu umożliwia zatem posiadanie karty parkingowej, ale tylko wtedy, gdy komisja lub sąd uznają, iż osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W praktyce zatem może się zdarzyć, iż osoba z niepełnosprawnością pomimo symbolu 05-R w orzeczeniu nie otrzyma karty parkingowej. Tak będzie, jeśli ograniczenia w poruszaniu się nie są znaczne. W każdym przypadku te kwestie ocenia się indywidualnie.

Czy osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dostać świadczenie wspierające z ZUS-u?

Świadczenie wspierające jest skierowane do osób niepełnosprawnych, mających potrzebę wsparcia. Decyzję w tym zakresie podejmują wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Jeśli zatem dorosła osoba z niepełnosprawnością posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, może złożyć do WZON wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Gdy decyzja WZON stanie się ostateczna, składa się wniosek do ZUS-u. Kwota świadczenia wspierającego zależy m.in. od ilości punktów WZON. Najniższe świadczenie wspierające aktualnie wynosi 792 zł (w przypadku progu od 70 do 74 pkt), a najwyższe 4353 zł miesięcznie (95-100 pkt).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz.U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

Kadry
Działy HR zalewa fala zbyt idealnych CV wygenerowanych przez AI. Praca w dobie sztucznej inteligencji
09 kwi 2026

Działy HR zalewa fala zbyt idealnych CV, wygenerowanych przez AI. Jak wygląda rynek pracy w dobie sztucznej inteligencji? Jakie 3 najciekawsze zjawiska można zaobserwować? Z jakimi wyzwaniami przychodzi zmierzyć się kadrom w 2026 roku?
Nagrody, ulgi i nie tylko. Nowe prawa zachętą do pozostania w zawodzie
09 kwi 2026

Rząd chce dać nowe uprawnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. To m.in. czas wolny na podnoszenie kwalifikacji czy ulgi w przejazdach. Jednocześnie pojawią się wymogi. Od kiedy można spodziewać się nowych przepisów?
Rząd walczy z ubóstwem. Zasiłki rodzinne będą częścią świadczeń z pomocy społecznej?
09 kwi 2026

MRPiPS przygotowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Po zmianach świadczenia rodzinne, będą częścią świadczeń w pomocy społecznej. Projekt ma przeciwdziałać wzrostowi ubóstwa, m. in. przez coroczną weryfikację kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.
Kwiecień 2026 - dni wolne i godziny pracy
09 kwi 2026

Kwiecień 2026 - ile jest w tym miesiącu dni wolnych od pracy i godzin pracy? Kiedy wypadają święta? Czy drugi dzień świąt jest wolny od pracy? Jak liczy się liczbę godzin pracy w miesiącu?

Tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność
08 kwi 2026

Zespoły czują rosnącą presję na wyniki. Jak zyskać więcej czasu i być bardziej efektywnym? Okazuje się, że tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność. Firmy tracą przez to aż 40% potencjalnych korzyści.
Nowe uprawnienia PIP. Jak zawierać umowy zlecenia? [KAWA Z INFORLEX]
08 kwi 2026

2 kwietnia 2026 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy pozwalają inspektorom przekształcać fikcyjne kontrakty B2B i zlecenia w umowy o pracę oraz umożliwiają pracodawcom uzyskanie indywidualnych interpretacji potwierdzających prawidłowość stosowanej formy zatrudnienia. Ustawa została jednocześnie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. O szczegółach nowelizacji porozmawiamy 14 kwietnia 2026 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu "Kawa z INFORLEX".
Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r.
08 kwi 2026

Dwa projekty dotyczące emerytur stażowych leżą w Sejmie od dwóch lat. NSZZ Solidarność nie odpuści tego tematu. Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Oto najnowsze informacje w 2026 r.
Czy pracodawca musi dać wolne na rehabilitację?
08 kwi 2026

„Mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Lekarz przepisał mi zabiegi, które będą trwały kilka dni w godzinach pracy. Czy mogę liczyć na jakieś wolne?” – pyta Czytelniczka.

Dodatkowe okresy zatrudnienia w stażu pracy. MRPiPS wyjaśnia, jak wpływa to na prawo pracownika do nagrody jubileuszowej
08 kwi 2026

Wliczanie do stażu pracy niektórych okresów zatrudnienia na podstawie innej niż umowa o pracę ma poważny wpływ na uprawnienia do nagrody jubileuszowej. Prawo do tego świadczenia pracownik nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających takie nagrody. Jak wygląda sytuacja w razie zbiegu prawa do kilku nagród jubileuszowych?
Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe o 10% czy bliską relację w pracy?
07 kwi 2026

Dobre relacje między współpracownikami to większa stabilność zatrudnienia w firmie. Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe od średniej rynkowej o 10%, ale bez bliskiej relacji w pracy czy wynagrodzenie niższe o 10%, ale z bliską relacją? Sprawdź, jak odpowiedzieli ankietowani.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA