Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 r.? [LISTA]
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności doświadczają wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu. Na jaką pomoc mogą liczyć? Czy przysługuje im wsparcie z PFRON i MOPS? Na jakie ulgi można liczyć z orzeczeniem w 2026 roku?
- Znaczny stopień niepełnosprawności, czyli jaki? Co oznacza to pojęcie?
- Znaczny stopień niepełnosprawności a praca. Jakie są przepisy?
- Znaczny stopień niepełnosprawności - przywileje w pracy [LISTA]
- Znaczny stopień niepełnosprawności a świadczenia NFZ
- Co z PFRON dla znacznego stopnia niepełnosprawności?
- MOPS dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
- Znaczny stopień niepełnosprawności [FAQ]
Znaczny stopień niepełnosprawności, czyli jaki? Co oznacza to pojęcie?
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
W praktyce zatem osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wymagają zarówno opieki, jak i pomocy innych osób. Ponadto, opieka i pomoc – w przypadku stopnia znacznego - powinny być sprawowane w sposób stały lub długotrwały.
Orzeczenia wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON). Jako instancja odwoławcza orzekają wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Osoba z niepełnosprawnością, jeśli jest niezadowolona z tych rozstrzygnięć, może wnieść sprawę do sądu.
Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może być wydane na stałe (gdy stan zdrowia nie rokuje poprawy) albo na określony czas.
W takim orzeczeniu znajduje się szereg istotnych okoliczności m.in. symbol (lub symbole) przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania. Warto mieć na uwadze, iż w określonych przypadkach one również - poza stopniem - mają wpływ na zakres uprawnień.
Znaczny stopień niepełnosprawności a praca. Jakie są przepisy?
Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oznacza, że nie można pracować na otwartym rynku pracy? Nie zawsze tak jest. Zgodnie z przepisami, zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Drugi – pracy zdalnej. Pamiętajmy, iż o możliwości wykonywania pracy przez osobę z orzeczeniem, decyduje lekarz medycyny pracy.
Pracodawca, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnością, korzysta z przywilejów. Przede wszystkim może obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co wiąże się z niższymi wpłatami na PFRON.
Gdy pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym dodatkowo posiadającą tzw. schorzenie szczególne, to etat takiego pracownika w przypadku stopnia znacznego liczy się potrójnie.
Dofinansowanie do zatrudnienia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi obecnie 2 760 zł. Na osoby z orzeczonymi chorobami psychicznymi (02-P), upośledzeniem umysłowym (01-U), całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (12-C), epilepsją (06-E) oraz niewidome (04-O stopień znaczny i umiarkowany), powyższe dopłata jest wyższa i wynosi 4140 zł miesięcznie.
Znaczny stopień niepełnosprawności - przywileje w pracy [LISTA]
Ale nie tylko pracodawca korzysta z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. W związku z tym, iż takim pracownikom jest po prostu trudniej, przewidziano dla nich specjalne przywileje. Zaliczamy do nich w szczególności:
• czas pracy, który nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;
• zakaz zatrudniania w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych (poza wyjątkami);
• prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek;
• prawo do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego;
• prawo do 21 dni roboczych zwolnienia z pracy a turnus rehabilitacyjny (21 dni to również łączny wymiar czasu wolnego na turnus i dodatkowy urlop).
Znaczny stopień niepełnosprawności a świadczenia NFZ
Co ważne, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Co z PFRON dla znacznego stopnia niepełnosprawności?
To przede wszystkim dofinansowania:
- do turnusów rehabilitacyjnych;
- kształcenia;
- zakupu sprzętu;
- założenia działalności gospodarczej
- składek ZUS.
Aktualnie dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego wynosi maksymalnie 2 631 zł. Warto pamiętać, iż rzeczywista kwota zależy od dochodu. Powiatowe centra pomocy rodzinie stosują tu tzw. zasadę złotówka za złotówkę.
MOPS dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Jeśli chodzi o świadczenia, o które mogą w swojej gminie ubiegać się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, to warto tu wymienić:
- zasiłek stały;
- zasiłek okresowy;
- zasiłek pielęgnacyjny.
Zarówno zasiłek stały, jak i okresowy zależą od spełniania kryteriów dochodowych, natomiast zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) nie zależy do dochodu. Najwyższy zasiłek stały wynosi 1229 zł.
Znaczny stopień niepełnosprawności [FAQ]
Czy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do karty parkingowej?
Tak, znaczny stopień niepełnosprawności uprawnia do karty parkingowej, jeżeli osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się i odpowiednie wskazanie do karty w orzeczeniu (punkt 9).
Czy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może otrzymać świadczenie wspierające?
Tak, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia do złożenia wniosku do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Gdy osoba z niepełnosprawnością uzyska wymaganą liczbę punktów, to może złożyć wniosek do ZUS i otrzymać świadczenie wspierające.
Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej PIT?
Tak, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z ulgi, jeśli spełniają wymagane kryteria.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746).
