REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 r.? [LISTA]

Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 r.? [LISTA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 marca 2026, 16:15
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Co oznacza znaczny stopień niepełnosprawności?
Co oznacza znaczny stopień niepełnosprawności?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności doświadczają wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu. Na jaką pomoc mogą liczyć? Czy przysługuje im wsparcie z PFRON i MOPS? Na jakie ulgi można liczyć z orzeczeniem w 2026 roku?

rozwiń >

Znaczny stopień niepełnosprawności, czyli jaki? Co oznacza to pojęcie?

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce zatem osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wymagają zarówno opieki, jak i pomocy innych osób. Ponadto, opieka i pomoc – w przypadku stopnia znacznego - powinny być sprawowane w sposób stały lub długotrwały.

Orzeczenia wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON). Jako instancja odwoławcza orzekają wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Osoba z niepełnosprawnością, jeśli jest niezadowolona z tych rozstrzygnięć, może wnieść sprawę do sądu.

REKLAMA

Ważne

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może być wydane na stałe (gdy stan zdrowia nie rokuje poprawy) albo na określony czas.

W takim orzeczeniu znajduje się szereg istotnych okoliczności m.in. symbol (lub symbole) przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania. Warto mieć na uwadze, iż w określonych przypadkach one również - poza stopniem - mają wpływ na zakres uprawnień.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz również:

Znaczny stopień niepełnosprawności a praca. Jakie są przepisy?

Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oznacza, że nie można pracować na otwartym rynku pracy? Nie zawsze tak jest. Zgodnie z przepisami, zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Drugi – pracy zdalnej. Pamiętajmy, iż o możliwości wykonywania pracy przez osobę z orzeczeniem, decyduje lekarz medycyny pracy.

Pracodawca, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnością, korzysta z przywilejów. Przede wszystkim może obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co wiąże się z niższymi wpłatami na PFRON.

Gdy pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym dodatkowo posiadającą tzw. schorzenie szczególne, to etat takiego pracownika w przypadku stopnia znacznego liczy się potrójnie.

Zobacz również:

Dofinansowanie do zatrudnienia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi obecnie 2 760 zł. Na osoby z orzeczonymi chorobami psychicznymi (02-P), upośledzeniem umysłowym (01-U), całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (12-C), epilepsją (06-E) oraz niewidome (04-O stopień znaczny i umiarkowany), powyższe dopłata jest wyższa i wynosi 4140 zł miesięcznie.

Znaczny stopień niepełnosprawności - przywileje w pracy [LISTA]

Ale nie tylko pracodawca korzysta z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. W związku z tym, iż takim pracownikom jest po prostu trudniej, przewidziano dla nich specjalne przywileje. Zaliczamy do nich w szczególności:

• czas pracy, który nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;

• zakaz zatrudniania w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych (poza wyjątkami);

• prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek;

• prawo do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego;

• prawo do 21 dni roboczych zwolnienia z pracy a turnus rehabilitacyjny (21 dni to również łączny wymiar czasu wolnego na turnus i dodatkowy urlop).

Znaczny stopień niepełnosprawności a świadczenia NFZ

Co ważne, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Co z PFRON dla znacznego stopnia niepełnosprawności?

To przede wszystkim dofinansowania:

  • do turnusów rehabilitacyjnych;
  • kształcenia;
  • zakupu sprzętu;
  • założenia działalności gospodarczej
  • składek ZUS.

Aktualnie dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego wynosi maksymalnie 2 631 zł. Warto pamiętać, iż rzeczywista kwota zależy od dochodu. Powiatowe centra pomocy rodzinie stosują tu tzw. zasadę złotówka za złotówkę.

MOPS dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Jeśli chodzi o świadczenia, o które mogą w swojej gminie ubiegać się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, to warto tu wymienić:

  • zasiłek stały;
  • zasiłek okresowy;
  • zasiłek pielęgnacyjny.

Zarówno zasiłek stały, jak i okresowy zależą od spełniania kryteriów dochodowych, natomiast zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) nie zależy do dochodu. Najwyższy zasiłek stały wynosi 1229 zł.

Znaczny stopień niepełnosprawności [FAQ]

Czy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do karty parkingowej?

Tak, znaczny stopień niepełnosprawności uprawnia do karty parkingowej, jeżeli osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się i odpowiednie wskazanie do karty w orzeczeniu (punkt 9).

Czy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może otrzymać świadczenie wspierające?

Tak, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia do złożenia wniosku do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Gdy osoba z niepełnosprawnością uzyska wymaganą liczbę punktów, to może złożyć wniosek do ZUS i otrzymać świadczenie wspierające.

Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej PIT?

Tak, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z ulgi, jeśli spełniają wymagane kryteria.

Polecamy wideoszkolenie: Jawność i równość wynagrodzeń – co czeka pracodawców?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746).

Powiązane
Lekki stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Jakie prawa i ulgi przysługują?
Lekki stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Jakie prawa i ulgi przysługują?
Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym? Lista praw i przywilejów w 2026 roku
Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym? Lista praw i przywilejów w 2026 roku
Nie będzie 250+ z ZUS. Reforma byłaby zbyt kosztowna
Nie będzie 250+ z ZUS. Reforma byłaby zbyt kosztowna
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
[ZUS informuje] W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu?
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu. Czy można niesamodzielność /niepełnosprawność rozpoznać przez kilka pytań? Czy jest możliwe rozpoznanie sytuacji zdrowotnej po 2 minutach badania?
[ZUS informuje] Orzeczenia ZUS sprzeczne z dokumentacją medyczną wnioskodawcy
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Przychodzi osoba chora albo niepełnosprawna na komisję ZUS. Komisja wydaje orzeczenie wprost sprzeczne z dokumentacją medyczną przedstawioną Komisji. Czy ZUS ma pomysł jak rozwiązać ten problem?"
Ruszyły nabory PARP 2026. Ważne terminy do zapamiętania według województw [Dofinansowanie, szkolenia]
03 mar 2026

Ruszyły nabory PARP w 2026 roku. Oto ważne terminy do zapamiętania dla poszczególnych województw w Polsce. Można składać wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych dla firm oraz wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców priorytetowych województw, powiatów i gmin.
[ZUS informuje] Sprzeczność orzeczeń ZUS i PZON
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Dla osób niepełnosprawnych orzeczenie o niesamodzielności wydane przez ZUS często wydaje się sprzeczne z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez PZON. Jak sprawić, aby te orzeczenia były kompatybilne?"

REKLAMA

Reforma PIP: czego najbardziej boją się przedsiębiorcy? [WYWIAD]
03 mar 2026

Reforma PIP wciąż budzi wiele emocji. Kolejny projekt przynosi pozytywne zmiany, ale przedsiębiorcy nadal mają mu wiele do zarzucenia. Czego boją się najbardziej? Odpowiada mecenas Marek Jarosiewicz, partner w kancelarii Wódkiewicz Sosnowski Jarosiewicz, ekspert Północnej Izby Gospodarczej i trener Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
[ZUS informuje] Czy brak komisji lekarskich nie osłabi niezależności i obiektywizmu decyzji?
03 mar 2026

"Czy brak komisji lekarskich nie osłabi niezależności i obiektywizmu decyzji?" Takie pytanie zadaliśmy ZUS.
Kolosalne zmiany w KP: dyskryminacja przez założenie i dyskryminacja przez skojarzenie
03 mar 2026

Szykuje się naprawdę spora zmiana w Kodeksie Pracy (oczywiście na korzyść pracowników). Chodzi o doprecyzowanie przepisów i nałożenie dodatkowych obowiązków na pracodawców, no i oczywiście zaostrzenie zasad odpowiedzialności. Jedną z ciekawszych regulacji jest dyskryminacja przez skojarzenie oraz dyskryminacja przez założenie. Na czym polegają i czy w praktyce będzie łatwo to uprawdopodobnić pracownikom?
[ZUS informuje] Orzekanie jednoosobowe nie niesie ryzyka większej liczby błędów i odwołań
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Czy orzekanie jednoosobowe nie niesie ryzyka większej liczby błędów i odwołań?"

REKLAMA

Piotr Duda o reformie PIP: Tylko pozory czy realna zmiana?
03 mar 2026

Rząd mówi o wzmocnieniu Państwowej Inspekcji Pracy. Solidarność odpowiada: to projekt bez realnych narzędzi - mówi przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, w wywiadzie dla „Rz”.
Czy pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę, gdy utknął za granicą w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie?
02 mar 2026

W związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie wielu Polaków utknęło za granicą. Ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej w regionie objętym wojną zostały odwołane loty do Polski. Pracownik nie dotrze więc do pracy. Czy taka sytuacja stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy, a pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę? Są sposoby na to, by otrzymać pieniądze od pracodawcy.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA