REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Znaczny stopień niepełnosprawności. Jakie przywileje dla osoby z orzeczeniem w 2026 roku?

Znaczny stopień niepełnosprawności. Jakie przywileje dla osoby z orzeczeniem w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2026, 11:59
[Data aktualizacji 30 września 2026, 14:37]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Co dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności?
Co dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności doświadczają wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu. Na jaką pomoc mogą liczyć w miejscu pracy? Czy przysługuje im wsparcie z PFRON i MOPS? Jakie ulgi wiążą się z orzeczeniem w 2026 roku? Czy na 2027 rok zaplanowano zmiany w przepisach? Oto przydatne informacje!

rozwiń >

Znaczny stopień niepełnosprawności, czyli jaki?

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce zatem osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wymagają zarówno opieki, jak i pomocy innych osób. Ponadto, opieka i pomoc – w przypadku stopnia znacznego - powinny być sprawowane w sposób stały lub długotrwały.

Orzeczenia wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON). Jako instancja odwoławcza orzekają wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Osoba z niepełnosprawnością, jeśli jest niezadowolona z tych rozstrzygnięć, może wnieść sprawę do sądu.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Ważne

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może być wydane na stałe (gdy stan zdrowia nie rokuje poprawy) albo na określony czas.

Zobacz również:

W takim orzeczeniu znajduje się szereg istotnych okoliczności m.in. symbol (lub symbole) przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania. Warto mieć na uwadze, iż w określonych przypadkach one również - poza stopniem - mają wpływ na zakres uprawnień.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz również:

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2024 r. w Polsce było 3 mln 953,5 tys. osób z niepełnosprawnością, w tym 1149 765 osób ze stopniem znacznym.

Znaczny stopień niepełnosprawności a praca. Jakie są aktualne przepisy?

Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oznacza, że nie można pracować na otwartym rynku pracy? Nie zawsze tak jest. Zgodnie z przepisami, zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Drugi – pracy zdalnej. Pamiętajmy, iż o możliwości wykonywania pracy przez osobę z orzeczeniem, decyduje lekarz medycyny pracy.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Autopromocja

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Sprawdź

Pracodawca, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnością, korzysta z przywilejów. Przede wszystkim może obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co wiąże się z niższymi wpłatami na PFRON.

Gdy pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym dodatkowo posiadającą tzw. schorzenie szczególne, to etat takiego pracownika w przypadku stopnia znacznego liczy się potrójnie.

Zobacz również:

Dofinansowanie do zatrudnienia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi obecnie 2 760 zł. Na osoby z orzeczonymi chorobami psychicznymi (02-P), upośledzeniem umysłowym (01-U), całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (12-C), epilepsją (06-E) oraz niewidome (04-O stopień znaczny i umiarkowany), powyższe dopłata jest wyższa i wynosi 4140 zł miesięcznie.

Znaczny stopień niepełnosprawności - przywileje w pracy [LISTA]

Ale nie tylko pracodawca korzysta z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. W związku z tym, iż takim pracownikom jest po prostu trudniej, przewidziano dla nich specjalne przywileje. Zaliczamy do nich w szczególności:

czas pracy, który nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;

zakaz zatrudniania w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych (poza wyjątkami);

• prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek;

• prawo do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego;

• prawo do 21 dni roboczych zwolnienia z pracy a turnus rehabilitacyjny (21 dni to również łączny wymiar czasu wolnego na turnus i dodatkowy urlop).

Zobacz również:

Znaczny stopień niepełnosprawności a świadczenia NFZ

Co ważne, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Nie mają jednak prawa do bezpłatnych leków. To uprawnienie wynika z innych przesłanek np. wieku.

Zobacz również:

Co z PFRON dla znacznego stopnia niepełnosprawności?

To przede wszystkim dofinansowania:

  • do turnusów rehabilitacyjnych;
  • kształcenia;
  • zakupu sprzętu;
  • założenia działalności gospodarczej
  • składek ZUS.

Aktualnie (do końca listopada 2026 r.) dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego wynosi maksymalnie 2 769 zł. Warto pamiętać, iż rzeczywista kwota zależy od dochodu. Powiatowe centra pomocy rodzinie stosują tu tzw. zasadę złotówka za złotówkę.

Zobacz również:

MOPS dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Jeśli chodzi o świadczenia, o które mogą w swojej gminie ubiegać się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, to warto tu wymienić:

  • zasiłek stały;
  • zasiłek okresowy;
  • zasiłek pielęgnacyjny.

Zarówno zasiłek stały, jak i okresowy zależą od spełniania kryteriów dochodowych, natomiast zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) nie zależy do dochodu. Najwyższy zasiłek stały wynosi 1229 zł.

Zobacz również:

Znaczny stopień niepełnosprawności [FAQ]

Czy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do karty parkingowej?

Tak, znaczny stopień niepełnosprawności uprawnia do karty parkingowej, jeżeli osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się i odpowiednie wskazanie do karty w orzeczeniu (punkt 9).

Czy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może otrzymać świadczenie wspierające?

Tak, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia do złożenia wniosku do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Gdy osoba z niepełnosprawnością uzyska wymaganą liczbę punktów, to może złożyć wniosek do ZUS i otrzymać świadczenie wspierające.

Czy w 2027 roku wzrośnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego?

Na 2027 rok przypada ustawowa weryfikacja kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Do połowy sierpnia 2027 r. Rada Ministrów zdecyduje ostatecznie o tym czy od listopada przyszłego roku wzrośnie wysokość tego świadczenia.

Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej PIT?

Tak, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z ulgi, jeśli spełniają wymagane kryteria.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 884)

Powiązane
Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? 20 przywilejów, ulg i świadczeń [LISTA na 2026 i 2027 rok]
Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? 20 przywilejów, ulg i świadczeń [LISTA na 2026 i 2027 rok]
MOPS i ZUS. Jakie świadczenia mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami w 2026 i 2027 roku? [Tabela]
MOPS i ZUS. Jakie świadczenia mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami w 2026 i 2027 roku? [Tabela]
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co daje orzeczenie w 2026 i 2027 roku [Lista]
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co daje orzeczenie w 2026 i 2027 roku [Lista]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Pierwsza połowa 2026 roku to 150 mln dni Polaków na L4. Jak skutecznie zmniejszyć liczbę absencji chorobowych?
30 wrz 2026

Niestety Polska należy do najmniej aktywnych państw UE. Tymczasem w pierwszej połowie 2026 roku spędziliśmy aż 150 mln dni na L4. Aktywność fizyczna to najtańszy lek na choroby cywilizacyjne. Dlaczego Polacy się nie ruszają? Co zyskałaby Polska, gdybyśmy zdołali zaktywizować fizycznie nasze społeczeństwo?
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, pracownicy widzą 2 razy więcej niż ich przełożeni. Nowy raport o bezpieczeństwie pracy w przemyśle
29 wrz 2026

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, pracownicy widzą 2 razy więcej niż ich przełożeni. Zgodnie z nowym raportem o bezpieczeństwie pracy w przemyśle w ostatnim roku aż 70% pracowników doświadczyło w swojej firmie zdarzenia potencjalnie wypadkowego, a wśród przełożonych odsetek ten spada do zaledwie 41%.
Starzeje się rynek pracy: spada liczba osób w wieku produkcyjnym 18-44 lata. Czy wiek w pracy ma znaczenie? Pracodawca musi wykorzystać potencjał różnych pokoleń
29 wrz 2026

Starzeje się społeczeństwo polskie i starzeje się rynek pracy: spada liczba osób w wieku produkcyjnym 18-44 lata. Czy dla współpracy między pracownikami wiek ma znaczenie? Jak pracodawcy mogą wykorzystywać potencjał różnych pokoleń?
Teraz lokalizacja firmy i dojazd do pracy jest dla szukających zatrudnienia równie ważny jak wynagrodzenie
29 wrz 2026

Już wyraźna większość kandydatów do pracy rezygnuje z rekrutacji przez dojazd. Lokalizacja biura staje się elementem budowania dobrej marki przez pracodawcę i elementem równie ważnym w procesie zatrudniania poszukiwanych pracowników co wynagrodzenie za pracę i elastyczny czas pracy.

REKLAMA

Październik 2026: kalendarz do druku [PDF]
28 wrz 2026

Pobierz kalendarz października 2026 r. do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Dziesiąty miesiąc roku ma 9 dni wolnych od pracy. Jakie ważne daty trzeba zapamiętać? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc roku.
Dlaczego blokowane są awanse pracowników 45+? Staż pracy powodem dyskryminacji w polskich firmach. To zachęca do szybszego przechodzenia na emeryturę
28 wrz 2026

Statystyki są porażające: aż 36% pracowników w wieku 45–59 lat w ciągu ostatnich 3 lat spotkało się z dyskryminacją wiekową w pracy. Dlaczego blokuje się awanse pracowników 45+? Staż pracy zamiast być powodem do podwyżek staje się przedmiotem dyskryminacji w polskich firmach. Takie postepowanie zachęca pracowników do szybszego przechodzenia na emeryturę.
Polska ma jeden z najgorszych wyników w Europie pod względem aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Jest wiele do zrobienia
28 wrz 2026

Dlaczego Polska ma jeden z najgorszych wyników w Europie pod względem aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami? Okazuje się, że główną barierą jest obawa pracodawców przed zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnością. Często wynika ona z niewiedzy. W tym temacie jest jeszcze wiele do zrobienia. Ile osób czeka na pracę?
Praca zdalna w odwrocie. Choć pracownicy wskazują korzyści z home ofice także dla firm, te nie ustają w wysiłkach, by znów mieć ich wszystkich w biurach
29 wrz 2026

Eksperci prognozują masowy odwrót od pracy zdalnej i powrót pracownikó do biur. Dzieje się tak wbrew ekonomicznej logice, bo dane wskazują na wzrost wydajności w firmach wspierających tę formę zatrudnienia. Z kolei pracownicy cenią sobie zarówno elastyczność jak i możliwość lepszego zbalansowania pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Skąd więc upór menadżerów, by wrócić do starych standardów.

REKLAMA

Zlecenie czy etat? Umowa z kierowcą przewożącym dzieci w roku szkolnym? [Interpretacja GIP nr 5]
30 wrz 2026

Czy z kierowcą wykonującym przewóz dzieci z niepełnosprawnościami na jednej, stałej trasie w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca każdego roku szkolnego można podpisać umowę zlecenie? Jest decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej GIP nr 5.
Jawność wynagrodzeń a oceny pracownicze. Jakie kryteria obronią decyzję o podwyżce? Checklista dla pracodawców
24 wrz 2026

Pierwsza część zmian dotyczących jawności wynagrodzeń obowiązuje od 24 grudnia 2025 r. i dotyczy rekrutacji. Kolejny etap wdrażania unijnej dyrektywy nadal jest w Polsce na etapie projektu. Jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie, pracodawcy będą musieli nie tylko uporządkować zasady wynagradzania, ale także udostępniać pracownikom kryteria decydujące o wynagrodzeniu i jego wzroście. Ocena okresowa nie jest obowiązkowa, ale tam, gdzie wynik pracownika wpływa na podwyżkę, może stać się ważnym elementem dokumentowania tej decyzji.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA