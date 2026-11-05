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Znaczny stopień niepełnosprawności. Jakie prawa z orzeczeniem? [LISTA]

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05 listopada 2026, 15:34
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Co przysługuje osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności?
Co przysługuje osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności?
Shutterstock

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Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności doświadczają wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu. Na jaką pomoc mogą liczyć w miejscu pracy? Czy przysługuje im wsparcie z PFRON i MOPS? Jakie ulgi wiążą się z orzeczeniem w 2026 roku? Czy na 2027 rok zaplanowano zmiany w przepisach? Oto przydatne informacje!

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Znaczny stopień niepełnosprawności, czyli jaki?

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

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W praktyce zatem osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wymagają zarówno opieki, jak i pomocy innych osób. Ponadto, opieka i pomoc – w przypadku stopnia znacznego - powinny być sprawowane w sposób stały lub długotrwały.

Orzeczenia wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON). Jako instancja odwoławcza orzekają wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Osoba z niepełnosprawnością, jeśli jest niezadowolona z tych rozstrzygnięć, może wnieść sprawę do sądu.

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Ważne

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może być wydane na stałe (gdy stan zdrowia nie rokuje poprawy) albo na określony czas.

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W takim orzeczeniu znajduje się szereg istotnych okoliczności m.in. symbol (lub symbole) przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania. Warto mieć na uwadze, iż w określonych przypadkach one również - poza stopniem - mają wpływ na zakres uprawnień.

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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2024 r. w Polsce było 3 mln 953,5 tys. osób z niepełnosprawnością, w tym 1149 765 osób ze stopniem znacznym.

Znaczny stopień niepełnosprawności a praca. Jakie są aktualne przepisy?

Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oznacza, że nie można pracować na otwartym rynku pracy? Nie zawsze tak jest. Zgodnie z przepisami, zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Drugi – pracy zdalnej. Pamiętajmy, iż o możliwości wykonywania pracy przez osobę z orzeczeniem, decyduje lekarz medycyny pracy.

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Pracodawca, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnością, korzysta z przywilejów. Przede wszystkim może obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co wiąże się z niższymi wpłatami na PFRON.

Gdy pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym dodatkowo posiadającą tzw. schorzenie szczególne, to etat takiego pracownika w przypadku stopnia znacznego liczy się potrójnie.

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Dofinansowanie do zatrudnienia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi obecnie 2 760 zł. Na osoby z orzeczonymi chorobami psychicznymi (02-P), upośledzeniem umysłowym (01-U), całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (12-C), epilepsją (06-E) oraz niewidome (04-O stopień znaczny i umiarkowany), powyższe dopłata jest wyższa i wynosi 4140 zł miesięcznie.

Znaczny stopień niepełnosprawności - przywileje w pracy [LISTA]

Ale nie tylko pracodawca korzysta z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. W związku z tym, iż takim pracownikom jest po prostu trudniej, przewidziano dla nich specjalne przywileje. Zaliczamy do nich w szczególności:

czas pracy, który nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;

zakaz zatrudniania w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych (poza wyjątkami);

• prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek;

• prawo do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego;

• prawo do 21 dni roboczych zwolnienia z pracy a turnus rehabilitacyjny (21 dni to również łączny wymiar czasu wolnego na turnus i dodatkowy urlop).

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Znaczny stopień niepełnosprawności a świadczenia NFZ

Co ważne, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Nie mają jednak prawa do bezpłatnych leków. To uprawnienie wynika z innych przesłanek np. wieku.

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Co z PFRON dla znacznego stopnia niepełnosprawności?

To przede wszystkim dofinansowania:

  • do turnusów rehabilitacyjnych;
  • kształcenia;
  • zakupu sprzętu;
  • założenia działalności gospodarczej
  • składek ZUS.

Aktualnie (do końca listopada 2026 r.) dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego wynosi maksymalnie 2 769 zł. Warto pamiętać, iż rzeczywista kwota zależy od dochodu. Powiatowe centra pomocy rodzinie stosują tu tzw. zasadę złotówka za złotówkę.

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MOPS dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Jeśli chodzi o świadczenia, o które mogą w swojej gminie ubiegać się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, to warto tu wymienić:

  • zasiłek stały;
  • zasiłek okresowy;
  • zasiłek pielęgnacyjny.

Zarówno zasiłek stały, jak i okresowy zależą od spełniania kryteriów dochodowych, natomiast zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) nie zależy do dochodu. Najwyższy zasiłek stały wynosi 1229 zł.

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Znaczny stopień niepełnosprawności [FAQ]

Czy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do karty parkingowej?

Tak, znaczny stopień niepełnosprawności uprawnia do karty parkingowej, jeżeli osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się i odpowiednie wskazanie do karty w orzeczeniu (punkt 9).

Czy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może otrzymać świadczenie wspierające?

Tak, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia do złożenia wniosku do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Gdy osoba z niepełnosprawnością uzyska wymaganą liczbę punktów, to może złożyć wniosek do ZUS i otrzymać świadczenie wspierające.

Czy w 2027 roku wzrośnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego?

Na 2027 rok przypada ustawowa weryfikacja kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Do połowy sierpnia 2027 r. Rada Ministrów zdecyduje ostatecznie o tym czy od listopada przyszłego roku wzrośnie wysokość tego świadczenia.

Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej PIT?

Tak, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z ulgi, jeśli spełniają wymagane kryteria.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 884)

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Źródło: INFOR
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