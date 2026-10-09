REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Lekki stopień niepełnosprawności. Co daje orzeczenie w 2026 i 2027 roku? [LISTA]

Lekki stopień niepełnosprawności. Co daje orzeczenie w 2026 i 2027 roku? [LISTA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 października 2026, 13:26
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Co oznaczają kody w orzeczeniu?
Co oznaczają kody w orzeczeniu?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Co w 2026 roku daje orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności? Czy można ubiegać się o zasiłki z pomocy społecznej? Na jakie dofinansowanie z PFRON może liczyć pracownik? Jakie prawa mają pracownicy z niepełnosprawnością w stopniu lekkim? Jakich zmian mogą spodziewać się na 2027 rok osoby z niepełnosprawnościami? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

rozwiń >

Lekki stopień niepełnosprawności. Co oznacza takie orzeczenie?

Lekki stopień niepełnosprawności charakteryzuje osoby, które mają naruszoną sprawność organizmu, powodującą w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością. Niepełnosprawność w stopniu lekkim oznacza też ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, które dają się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

REKLAMA

REKLAMA

Lekki stopień niepełnosprawności a czas pracy i urlop w 2026 roku

Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Oznacza to, iż nadgodziny w przypadku osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim będą liczone powyżej 8-godzinnej dobowej normy.

Obecnie obowiązujące przepisy co do zasady zabraniają zatrudniania osób niepełnosprawnych (również w stopniu lekkim) w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Wyjątkiem jest zatrudnienie takiego pracownika przy pilnowaniu. Ponadto pracownik z niepełnosprawnością może złożyć pracodawcy wniosek o pracę w godzinach nadliczbowych i uzyskać zgodę lekarza.

Pracownik z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Lekki stopień niepełnosprawności nie uprawnia do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego. Z takiego przywileju mogą bowiem korzystać tylko osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym albo znacznym.

Co dla pracodawcy, zatrudniającego w 2026 i 2027 r. pracownika z lekkim stopniem?

Jeśli pracodawca spełnia odpowiednie wymagania, to może uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowanie do wynagrodzenia. W przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności dofinansowanie to wynosi 575 zł. Dopłata jest wyższa o 690 zł na pracowników z orzeczonymi chorobami psychicznymi (kod 02-P), upośledzeniem umysłowym (01-U), całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (12-C0, epilepsją (06-E).

Aktualnie nie ma zaplanowanych na 2027 rok zmian dotyczących ewentualnej podwyżki tych kwot.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Autopromocja

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Sprawdź

Zobacz również:

Pracodawca może też otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy i kosztów szkoleń. Osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności można wliczyć do wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W praktyce będzie to oznaczało mniejsze wpłaty do PFRON.

Co z PFRON dla lekkiego stopnia niepełnosprawności? [Przykłady]

Ważną formą wspierania aktywności osób z niepełnosprawnościami są turnusy rehabilitacyjne. Z PFRON można uzyskać dofinansowanie, które dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności od września 2026 r. wynosi 2 308 zł. Kwoty te zmieniają się co kwartał. Dla otrzymania dopłaty ważne jest spełnianie kryterium dochodowego. PCPPR obniży wysokość wsparcia, jeżeli zostanie ono przekroczone, zgodnie z tzw. zasadą złotówka za złotówkę.

Zobacz również:
Ważne

Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do skorzystania z urlopu wypoczynkowego na turnus rehabilitacyjny.

Lekki stopień niepełnosprawności a zasiłek z MOPS w 2026 i 2027 r. [Przykład]

Trzeba zaznaczyć, iż osobie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim nie przysługuje zasiłek stały (chyba że ze względu na wiek).

Przykład

Przykładowo, osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności może ubiegać się o zasiłek celowy czy też o zasiłek okresowy. Obie formy pomocy wymagają jednak spełniania kryterium dochodowego. W 2026 r. progi dochodowe wynoszą 823 zł dla osoby w rodzinie i 1010 zł w przypadku osoby samotnej.

Zasiłek celowy ośrodek pomocy społecznej może wypłacić w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z kolei zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwotę zasiłku okresowego ustala się m.in. w oparciu o dochody wnioskodawcy.

Przykład

Pani Irena jest osobą samotnie gospodarującą, z miesięcznym dochodem w kwocie 610 zł. Organ gminy uznał, iż spełnia wymagane kryteria i przyznał jej zasiłek okresowy. W 2026 r. kwota takiego zasiłku dla pani Ireny będzie wynosiła od 200 do 400 zł miesięcznie. Czas trwania wypłat ustala ośrodek pomocy społecznej w oparciu o indywidualną sytuację danej osoby.

Ważne

Jeśli aktualne przepisy nie ulegną zmianie, to w 2027 r. progi dochodowe w pomocy społecznej pozostaną na niezmienionym poziomie. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad coroczną weryfikacją kwot takich progów. W tym momencie jednak taki projekt nie został jeszcze opublikowany.

Lekki stopień niepełnosprawności w 2026 i 2027 r. [FAQ]

Czy osobie niepełnosprawnej w stopniu lekkim przysługuje karta parkingowa?

Nie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności nie przysługuje karta parkingowa.

Mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Czy mogę ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny?

Lekki stopień niepełnosprawności obecnie nie wystarczy do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego. Orzeczenie o znacznym czy umiarkowanym stopniu nie jest wymagane jedynie w przypadku seniorów, którzy ukończylli 75 lat.

Czy orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności może być wydane na stałe?

Tak, jeśli jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy, to orzeczenie można wydać na stałe.

Kończy mi się ważność orzeczenia. Teraz mam stopień umiarkowany. Czy ponowne orzeczenie komisja może mi wystawić ze stopniem lekkim?

To, jaki stopień niepełnosprawności zespół orzekający przyzna w kolejnym orzeczeniu zależy od konkretnej sytuacji. Bierze się tu pod uwagę nie tylko stan zdrowia, ale też ograniczenia funkcjonalne. W praktyce jest zatem możliwa sytuacja, że osoba z niepełnosprawnością przez jakiś okres czasu ma przyznany umiarkowany stopień, a później lekki.

Czy z lekkim stopniem niepełnosprawności MOPS przyzna mi zasiłek stały?

Nie, zasiłek stały nie przysługuje osobom legitymującym się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. MOPS może jednak przyznać zasiłek stały ze względu na niezdolność do pracy z powodu wieku. Dotyczy to osób, które już osiągnęły wiek emerytalny i spełniają kryterium dochodowe.

Polecamy: INFORLEX Pomoc społeczna

Powiązane
Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON. Jakie są kryteria w 2026 roku?
Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON. Jakie są kryteria w 2026 roku?
Niepełnosprawność 05-R. Co można otrzymać z takim orzeczeniem w 2026 i 2027 r.? [Lista]
Niepełnosprawność 05-R. Co można otrzymać z takim orzeczeniem w 2026 i 2027 r.? [Lista]
Symbol niepełnosprawności 07-S. Do czego uprawnia orzeczenie w 2026 i 2027 r.?
Symbol niepełnosprawności 07-S. Do czego uprawnia orzeczenie w 2026 i 2027 r.?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ciało mówi pierwsze. O codziennych praktykach somatycznych chroniących przed stanami depresyjnymi
09 paź 2026

Wysokie tempo pracy, presja odpowiedzialności i stała dostępność sprawiają, że coraz więcej osób funkcjonuje w stanie przewlekłego napięcia. Z perspektywy psychologii klinicznej wiadomo dziś jednoznacznie: depresja bardzo rzadko pojawia się nagle. Najczęściej jest konsekwencją długotrwałego przeciążenia układu nerwowego, ignorowania sygnałów z ciała i braku regeneracji. Dlatego skuteczna profilaktyka zaczyna się nie tylko od zmiany sposobu myślenia, lecz także od interocepcji i troski o ciało.
Zmiana czasu na zimowy w październiku 2026 r. wpływa na czas pracy
09 paź 2026

Kiedy w październiku 2026 r. jest zmiana czasu na zimowy? O której godzinie przestawiamy zegarki? To stała zasada, która dotyczy każdego roku. Zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy. Czy za dodatkową godzinę pracy w nocy zmiany czasu pracownik powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia?
Chore dziecko, drugi rodzic pracuje zdalnie. Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy?
09 paź 2026

Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko, jeżeli drugi rodzic dziecka pracuje zdalnie?
Mamy już 19 interpretacji GIP dotyczących 20 przypadków umów B2B i zlecenia. Jak PIP ocenia dane stosunki prawne?
09 paź 2026

Mamy już 19 interpretacji indywidualnych GIP, które dotyczą 20 przypadków umów B2B i zlecenia zgłaszanych we wnioskach o wydanie interpretacji - to nowość w polskim systemie. Jak PIP ocenia przedstawione we wnioskach stosunki prawne? Czy decyzje są pozytywne, a może w miejsce umów cywilnoprawnych powinny być zawarte umowy o pracę?

REKLAMA

Automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4 to proponowane zmiany w PPK
09 paź 2026

W projekcie przeglądu, który zgodnie z ustawą o PPK powinien odbyć się w tym roku, pojawiają się różne propozycje zmian dotyczących funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Warto jednak podkreślić, że obecnie są to jedynie postulaty i pomysły uatrakcyjnienia ustawy o PPK, a nie obowiązujące przepisy prawa. Jak automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4 komentuje Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK?
Zapłacił za badanie okulistyczne w ramach badań okresowych. Czy firma musi oddać pieniądze?
08 paź 2026

Czy można odmówić pracownikowi zwrotu kosztów badań okulistycznych?

Kontrola L4 w budżetówce. Kogo pracodawca może wysłać do pracownika?
08 paź 2026

Kogo jednostka budżetowa może oddelegować do kontrolowania pracowników przebywających na L4? Czy taka osoba musi mieć określone kompetencje, w jakiej formie wydać takiej osobie upoważnienie do kontrolowania, czy taka osoba ma prawo wstępu do mieszkania pracownika?
Posiłek dla pracownika: kiedy jest obowiązkiem, a kiedy benefitem?
07 paź 2026

Od 1 listopada 2026 r. zaczyna się okres zimowy, w którym część pracodawców musi zapewnić pracownikom posiłki profilaktyczne. Obowiązek dotyczy m.in. osób wykonujących określone prace na otwartej przestrzeni, jeśli ich wydatek energetyczny podczas zmiany przekracza 1500 kcal w przypadku mężczyzn i 1000 kcal w przypadku kobiet. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłek profilaktyczny, natomiast poza sytuacjami określonymi w przepisach może dobrowolnie wspierać żywienie pracowników, np. oferując posiłki lub inne świadczenia żywieniowe na własnych zasadach.

REKLAMA

Czy pracownicy rozmawiają o swoich wynagrodzeniach? Kultura milczenia wokół pieniędzy
07 paź 2026

Co z tą jawnością? Czy polscy pracownicy rozmawiają pomiędzy sobą o wysokości własnych wynagrodzeń? Aż 90% Polaków chce jawności pensji w ogłoszeniach o pracę. Oto wyniki badania.
Milczenie nie zawsze jest złotem. Wiedza pracownika może wpłynąć na wynik postępowania wyjaśniającego
07 paź 2026

To nie jest kolejny tekst o sygnalistach, procedurach zgłoszeniowych ani ochronie prawnej. Chodzi w nim o pracowników, których wiedza pozwala zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się w firmie. I o moment, w którym ujawnienie tej wiedzy może pomóc organizacji wrócić na właściwy tor.

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA