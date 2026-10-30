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Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Niepełnosprawność 07-S. Co oznacza taki kod w orzeczeniu i do czego uprawnia?

Niepełnosprawność 07-S. Co oznacza taki kod w orzeczeniu i do czego uprawnia?

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30 października 2026, 08:39
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Choroby serca i płuc a orzeczenie
Choroby serca i płuc a orzeczenie
Shutterstock

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Orzeczenie zawiera szereg informacji m.in. symbole przyczyn niepełnosprawności. Co oznacza kod 07-S w orzeczeniu? Do jakich przywilejów uprawnia taki symbol? Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami w 2026 i 2027 roku? Oto najważniejsze informacje i aktualne kwoty wsparcia!

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Czym jest symbol przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu?

Zarówno orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16. roku życia), jak i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera kilka istotnych elementów. Jednym z nich są symbole przyczyn niepełnosprawności. Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej.

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W orzeczeniu mogą się znaleźć nie więcej niż trzy takie symbole. Oznacza się je następująco:

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

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• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

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• 04-O – choroby narządu wzroku;

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

• 06-E – epilepsja;

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Co oznacza symbol 07-S w orzeczeniu?

Kod 07-S w orzeczeniu oznacza choroby układu oddechowego i krążenia, w tym:

• przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,

• nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,

• wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,

• nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,

• miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a,

• niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń.

Jak zatem widać jest to dość szeroka grupa schorzeń. To, z jakiego rodzaju przywilejów i ulg skorzysta osoba z orzeczeniem zależy nie tylko od kodu przyczyny, ale też od stopnia niepełnosprawności oraz od wskazań.

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Ważne

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2025 r. orzeczenie, w którym przyczyną były choroby układu oddechowego i krążenia posiadało 828.1 tys. osób.

Czy symbol 07-S uprawnia do karty parkingowej?

Aktualnie do otrzymania karty parkingowej niezbędne jest spełnianie kilku wymogów. Kartę wydaje się osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W orzeczeniu powinno znaleźć się odpowiednie wskazanie. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

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Orzeczenie a przywileje w pracy

Bez względu na symbol przyczyny w orzeczeniu osoby z niepełnosprawnościami mają prawo m.in. do dodatkowej 15-minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Ponadto, osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności korzystają z krótszego czasu pracy, dodatkowych 10 dni urlopu oraz ze zwolnienia z pracy na turnus rehabilitacyjny.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a pomoc z PFRON w 2026 i 2027 r.

Pracodawca, zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością w 2026 r. może otrzymać dopłaty w miesięcznej wysokości 2760 zł (w przypadku stopnia znacznego); 1550 zł (dla stopnia umiarkowanego) i 575 zł (stopień lekki). Aktualnie nie ma zaplanowanych na 2027 rok zmian tych kwot.

Pamiętajmy, iż kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - 75% takich kosztów.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje też podjęcie działalności gospodarczej i refunduje składki ZUS. Osoby z niepełnosprawnościami mogą ponadto korzystać z wypożyczalni sprzętu i dedykowanych im programów.

Co z MOPS dla osoby z niepełnosprawnością w 2026 i 2027 r.?

Pomocy finansowej, najczęściej osobom w trudnej sytuacji materialnej, udzielają ośrodki pomocy społecznej. Osoby niezdolne do pracy z powodu wieku albo trwale niezdolne do pracy, spełniające kryteria dochodowe mogą otrzymać zasiłek stały. MOPS wypłaca też zasiłek okresowy i celowy, a także przyznaje pomoc w formie usług opiekuńczych.

W 2026 roku kryteria dochodowe wynoszą 823 zł dla osoby w rodzinie i 1010 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Jeżeli obecne przepisy się nie zmienią, to kwoty te w 2027 r. pozostaną na tym samym poziomie. Od kryterium dochodowego zależy przyznanie większości zasiłków. Dochód wpływa również na odpłatność usług opiekuńczych.

Czy z kodem 07-S przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony ani od dochodu, ani też od symbolu przyczyny niepełnosprawności. Świadczenie to mogą otrzymać niepełnosprawne dzieci oraz osoby starsze, które ukończyły 75 lat. Gminy zasiłki wypłacają też osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Można też przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie ze stopniem umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. W 2027 r. zostanie przeprowadzona weryfikacja kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Rada Ministrów zdecyduje zatem o tym czy zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie od 1 listopada 2027 r.

Co dla dziecka z orzeczeniem w 2026 i 2027 r.?

Jedną z najważniejszych form wsparcia dziecka z niepełnosprawnością jest świadczenie pielęgnacyjne.

Ważne

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2026 r. wynosi 3386 zł miesięcznie. W 2027 r. kwota ta wzrośnie, ponieważ jest zależna od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

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Aby rodzic mógł ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka powinno zawierać wskazania: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7 i 8 orzeczenia).

Reforma systemu

Warto wspomnieć, iż aktualnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad przebudową modelu orzekania o niepełnosprawności, a także nad uporządkowaniem systemu świadczeń. Resort rodziny podkreśla, iż nowy system uwzględnia m.in orzekanie przez specjalistów z danych dziedzin. Prace analityczne powinny potrwać do połowy 2028 r.

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Kod niepełnosprawności 07-S [FAQ]

Czy z symbolem 07-S dostanę świadczenie wspierające z ZUS?

Świadczenie wspierające jest przyznawane bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności. Istotnym kryterium jest tu potrzeba wsparcia określona punktowo w decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Z dokonanego przez resort rodziny przeglądu stosowania ustawy o świadczeniu wspierającym wynika, iż decyzje otrzymują osoby z różnymi kodami, w tym, 07-S.

Mam nadciśnienie. Czy mogę otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualne. W takich sprawach ważne jest czy w przebiegu nadciśnienia tętniczego doszło do powikłań narządowych, które mogłyby skutkować upośledzeniem sprawności organizmu.

Ile symboli przyczyn niepełnosprawności może zawierać orzeczenie?

Orzeczenie może zawierać maksymalnie trzy symbole przyczyn niepełnosprawności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 44; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

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Źródło: INFOR
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