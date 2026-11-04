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Niepełnosprawność 02-P. Co oznacza taki kod w orzeczeniu i jakie daje uprawnienia?

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04 listopada 2026, 14:22
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Co można otrzymać z orzeczeniem 02-P?
Co można otrzymać z orzeczeniem 02-P?
Shutterstock

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Co oznacza symbol 02-P w orzeczeniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności? Do czego uprawnia taki symbol? Jakie przepisy obowiązują w 2026 roku? Czy mogą się zmienić w roku 2027?

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Co oznacza kod 02-P w orzeczeniu?

Symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P oznacza choroby psychiczne, w tym:

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  • zaburzenia psychotyczne,
  • zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
  • utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
  • zespoły otępienne.
Ważne

Jest to jeden z elementów orzeczenia. Warto pamiętać, iż symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej. Orzeczenie może też zawierać inne symbole, jednak nie więcej niż trzy.

Rodzaj dostępnych dofinansowań zależy od stopnia niepełnosprawności. Przepisy wymieniają 3 takie stopnie: znaczny, umiarkowany i lekki. W przypadku dzieci do 16. roku życia powiatowe zespoły (PZON) wydają orzeczenie o niepełnosprawności.

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Ile w 2026 r. wynosi dofinansowanie z PFRON dla orzeczenia z kodem 02-P?

Ważnym uprawnieniem w przypadku pracowników posiadających w orzeczeniu symbol 02-P jest możliwość uzyskania wyższego dofinansowania do wynagrodzenia.

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Sprawdź

Przykład

Pracodawcy spełniający określone warunki mogą otrzymać dopłaty do wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W 2026 r. dofinansowanie dla całego etatu wynosi 2760 zł (w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności; 1550 zł (dla pracowników ze stopniem umiarkowanym), 575 zł (dla lekkiego stopnia niepełnosprawności). Dla osób z orzeczonymi chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją oraz niewidomych, kwoty te zwiększa się odpowiednio o 1380 zł, 1 035 zł lub 690 zł. Oznacza to, że w przypadku orzeczenia z kodem 02-P w sumie dofinansowanie wynosi 4140 zł (stopień znaczny), 2585 zł (stopień umiarkowany), 1265 zł (stopień lekki).

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Ponadto, osoby niepełnosprawne korzystają z szeregu innych uprawnień takich jak m.in:

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  • dodatkowa przerwa w pracy;
  • ulga rehabilitacyjna;
  • dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego;
  • zniżki na komunikację miejską (np. w Warszawie osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i symbolem 02-P mają prawo do 50% zniżki; osoby ze stopniem znacznym korzystają z przejazdów bezpłatnych);
  • pomoc w formie usług i świadczeń w MOPS-ach.

Czy w 2027 r. będą zmiany?

Wprawdzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada reformę systemu orzecznictwa, jednak nie wiemy jeszcze jaki będzie ostateczny kształt i zakres nowych przepisów oraz od kiedy będą one obowiązywały. Aktualnie trwają konsultacje nowego modelu.

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Podsumowanie

Kod 02-P jest jednym z elementów orzeczenia. O rodzajach pomocy decyduje w głównej mierze stopień niepełnosprawności oraz wskazania. W każdym przypadku osobie z niepełnosprawnością będą przysługiwały inne świadczenia.

Niepełnosprawność 02-P [FAQ]

Mam stopień umiarkowany. Czy kod 02-P uprawnia do karty parkingowej?

Nie, uzyskanie karty parkingowej w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się wymaga symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R, 10-N lub 07-S.

Czy symbol 02-P jest wpisywany do legitymacji osoby niepełnosprawnej?

Symbol przyczyny niepełnosprawności znajdzie się w legitymacji, jeżeli osoba z niepełnosprawnością o to zawnioskowała. Aktualnie symbole są zaszyfrowane w postaci kodu QR w dokumencie. Podobnie jest w aplikacji mObywatel. Co ważne, przyczyna niepełnosprawności jest wyświetlana w kodzie QR tylko wtedy, gdy jest dodana do tradycyjnej wersji dokumentu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 884);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 677).

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Źródło: INFOR
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