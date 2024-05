Sejm: Od 1 lipca 2024 r. ustawowe zabezpieczenie pieniędzy dla przedstawicieli osób niepełnosprawnych [projekt nowelizacji]

Przedstawiciele osób niepełnosprawnych, którzy mają mieć zagwarantowane pieniądze na działalność, to rady ds. osób niepełnosprawnych. Realne, a ne wirtualne pieniądze umożliwią im realną działalność w społecznościach lokalnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rady do spraw osób niepełnosprawnych działają jako organy opiniodawczo-doradcze marszałków województw, a powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych działają jako organy opiniodawczo-doradcze starostów. To te podmioty władz wykonawczych samorządu województw i powiatów

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP uznała za zasadną petycję dotyczącą zagwarantowania środków finansowych na funkcjonowanie wojewódzkich i powiatowych rad do spraw osób niepełnosprawnych i w związku z tym przedłożyła projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nowe pieniądze dla przedstawicieli osób niepełnosprawnych [projekt ustawy]

Co wiemy o projekcie ustawy?

„Ustawowa gwarancja środków finansowych na realizację zadań przez ciało doradcze, które jednak jest powoływane na podstawie przepisów ustawowych, wydaje się być naturalnym rozwiązaniem, dopełniającym zasady tworzenia i działania tych rad” – źródło: uzasadnienie do projektu nowelizacji. „Wojewódzkie społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych działają jako organy opiniodawczo-doradcze marszałków województw, a powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych działają jako organy opiniodawczo-doradcze starostów. To te podmioty władz wykonawczych samorządu województw i powiatów powinny więc zapewnić materialno-techniczne warunki realizacji zakresu działania tychże rad społecznych określonych przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” – źródło: Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP. Nowe przepisy nie prowadzą bezpośrednio do wywołania dodatkowych skutków finansowych nawet w tych województwach i powiatach, w których dotychczas finansowanie działalności rad było ograniczone. „Ustawa wymaga jedynie, aby środki na funkcjonowanie rad zostały zabezpieczone w budżetach powiatów i województw. Ponieważ utworzenie rady jest dla województw i powiatów obowiązkowe, należy założyć, że te rady już działają i są finansowane. To od samorządów zależy natomiast, czy środki zostaną zabezpieczone w budżecie w kwocie dotychczas przeznaczanej na działalność rady czy innej” – źródło: Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, zapewnienie radom ds. osób niepełnosprawnych środków finansowych umożliwi im pełniejszą realizację nałożonych na nie zadań i rzeczywisty wpływ na powierzone sprawy.