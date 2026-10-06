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Zaostrzone przepisy dla pracowników z Ameryki Południowej i Kaukazu. Co spadło na działy HR?

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06 października 2026, 14:38
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
wenezuela kolumbia pracownicy gruzja cudzoziemcy zatrudnianie przepisy
Zaostrzone przepisy dla pracowników z Ameryki Południowej i Kaukazu. Co spadło na działy HR?
Shutterstock

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Zaostrzone przepisy dla pracowników z Ameryki Południowej i Kaukazu dotyczą konkretnie Kolumbii, Wenezueli i Gruzji. Weszły w życie 22 sierpnia 2026 r. Co spadło na działy HR?

Zaostrzone przepisy dla pracowników z Ameryki Południowej i Kaukazu

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie wykazu państw, których obywatele posiadający zezwolenie na pracę nie są uprawnieni do wykonywania pracy w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego weszło w życie 22 sierpnia 2026 roku. To nie kolejna rutynowa zmiana administracyjna, ale prawdziwe wyzwanie dla utrzymania operacyjnej ciągłości polskiego przemysłu, logistyki i budownictwa. W § 1. rozporządzenia wyłączono obywateli Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Gruzji oraz Republiki Kolumbii z możliwości wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego:

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§ 1. Do wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego nie są uprawnieni obywatele:

  1. Boliwariańskiej Republiki Wenezueli;
  2. Gruzji;
  3. Republiki Kolumbii

Zablokowanie szybkiej ścieżki zatrudniania – opartej dotąd wyłącznie na paszporcie i ruchu bezwizowym – to potężny cios dla firm, które zbudowały swoje zaplecze kadrowe na pracownikach z Kolumbii, Gruzji i Wenezueli. Złudzeniem jest wiara, że przepis przejściowy pozwalający na kontynuację pracy osobom zatrudnionym przed wejściem w życie nowych rygorów rozwiąże ten problem. To jedynie odroczenie nieuniknionego.

Przepis przejściowy: § 2. Obywatele państw wymienionych w § 1, posiadający zezwolenie na pracę, którzy w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego rozpoczęli pracę przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach do dnia upływu okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Powyższe zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Minister właściwy do spraw pracy, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub ministra właściwego do spraw zagranicznych, może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz państw, których obywatele posiadający zezwolenie na pracę nie są uprawnieni do wykonywania pracy w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego. W rozporządzeniu uwzględnia się zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym wysokie ryzyko wjazdu obywateli tych państw na terytorium państw obszaru Schengen pod pozorem wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Działy HR muszą monitorować daty wygaśnięcia ruchu bezwizowego i statusy postępowań

W rzeczywistości cały ciężar weryfikacji legalności pobytu spada teraz na działy HR, które muszą w czasie rzeczywistym monitorować daty wygaśnięcia ruchu bezwizowego i statusy postępowań. W branżach bazujących na masowym zatrudnieniu, gdzie liczy się elastyczność i szybkie uzupełnianie wakatów przed szczytami produkcyjnymi, taka biurokratyzacja może oznaczać paraliż. Zależność od pracowników z państw trzecich wykonujących proste prace (ponad 38% wydawanych dokumentów) sprawia, że nagłe uszczelnienie systemu, bez jednoczesnej cyfryzacji i przyspieszenia skrajnie niewydolnych procedur wizowych, to cios w konkurencyjność. Zamiast budować przewidywalną politykę migracyjną, zafundowano przedsiębiorcom chaos, w którym zaplanowanie harmonogramów obsady na najbliższy kwartał staje się ruletką.

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Odpływ pracowników z Kolumbii, Gruzji i Wenezueli

Ryzyko, jakie może się zmaterializować w związku ze zmianą przepisów, to odpływ pracowników do tych państw europejskich, w których procedury legalizacyjne są pragmatyczne, a nie zaporowe. W efekcie państwo, zamiast inteligentnie zarządzać imigracją zarobkową, naraża biznes na utratę pracowników na rzecz innych państw, i pogłębiając tym samym już istniejącą lukę kadrową. Pracownicy, którzy zderzą się ze ścianą nowych wymogów wizowych, mogą nie wyjechać z Polski. Istnieje ryzyko, ze zaczną pracować na czarno, co rykoszetem uderzy w uczciwie działające agencje pośrednictwa pracy i przedsiębiorstwa zatrudniające obcokrajowców legalnie.

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Ekspert: Andrzej Przybyła, Business Development Manager

Zobacz również:
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie wykazu państw, których obywatele posiadający zezwolenie na pracę nie są uprawnieni do wykonywania pracy w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 1072)

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 621)

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Źródło: INFOR
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