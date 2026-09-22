Nie trzeba zgadywać, czy to zlecenie czy umowa o pracę - za 40 zł PIP wyda interpretację indywidualną

Zatrudniasz kogoś na umowę zlecenie albo B2B i nie masz pewności, czy PIP nie uzna tego za etat? Teraz możesz zapytać o to wprost Państwową Inspekcję Pracy. PIP podawało, że do 25 sierpnia wpłynęło 9 takich wniosków, ale tylko w 4 przypadkach potwierdzono umowę cywilnoprawną.

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Ważne O TYM PRZECZYTASZ - SKRÓT Od 8 lipca 2026 r. Główny Inspektor Pracy wydaje interpretacje indywidualne dotyczące tego, czy dana umowa to stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

Do 25 sierpnia 2026 r. wydano już 9 interpretacji, ale tylko 4 z nich potwierdziły prawidłowość stosowania kontraktu cywilnoprawnego.

Opłata za wniosek wynosi 40 zł za każdy odrębny stan faktyczny .

. Interpretację otrzymasz nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku .

. Nawet pozytywna interpretacja nie chroni, jeśli rzeczywistość różni się od opisu we wniosku - wtedy w razie kontroli inspektor i tak może stwierdzić istnienie stosunku pracy.

O co można zapytać we wniosku o interpretację indywidualną? Po co ona jest wydawana?

Interpretacja indywidualna PIP to oficjalne stanowisko Głównego Inspektora Pracy w konkretnej sprawie - np. odpowiedź na pytanie, czy opisana we wniosku forma współpracy z daną osobą spełnia przesłanki stosunku pracy z art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

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To pytanie ma ogromne znaczenie praktyczne. Błędne zakwalifikowanie umowy - czyli sytuacja, gdy formalnie masz podpisaną umowę zlecenie albo kontrakt B2B, a faktycznie osoba pracuje jak pracownik etatowy - to jedno z najczęstszych ustaleń kontroli PIP. Konsekwencje takiego ustalenia są poważne:

zaległe składki ZUS,

podatek,

odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Nowa procedura pozwala uniknąć tej niepewności, zanim inspektor w ogóle pojawi się w twojej firmie. Zamiast zgadywać, czy twoja umowa przetrwa kontrolę, możesz zapytać o to urząd wprost - i to jeszcze przed zawarciem umowy, jeśli dopiero planujesz taką formę współpracy.

Ważne Wniosek może dotyczyć sytuacji, która już trwa, albo takiej, którą dopiero planujesz wprowadzić - przepisy mówią tu o stanie faktycznym albo zdarzeniu przyszłym. Jak wynika z komunikatu PIP, większość dotychczasowych wniosków dotyczyła właśnie umów planowanych, a nie już zawartych - firmy wolą sprawdzić grunt, zanim podpiszą kontrakt, niż ryzykować jego późniejsze zakwestionowanie.

Kto może złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do PIP?

Uprawnienie to nie jest powszechne. Wniosek może złożyć wyłącznie podmiot podlegający kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, wskazany w art. 13 pkt 1-6 ustawy o PIP. W praktyce chodzi przede wszystkim o pracodawców i przedsiębiorców korzystających z pracy innych osób - to oni ponoszą ryzyko sankcji za nieprawidłowe zakwalifikowanie umowy.

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Ważne Pracownik czy zleceniobiorca sam takiego wniosku nie może złożyć - to narzędzie zaprojektowane z myślą o firmach, które chcą zabezpieczyć się przed konsekwencjami błędnej kwalifikacji umowy.

Ile kosztuje wniosek i jak długo trzeba czekać na interpretację indywidualną z PIP?

Za wydanie interpretacji zapłacisz 40 zł. Jeśli w jednym wniosku opisujesz kilka odrębnych sytuacji - na przykład kilku różnych zleceniobiorców pracujących na różnych zasadach - opłatę wnosisz osobno za każdy z tych stanów faktycznych. Pieniądze przelewasz na konto Głównego Inspektoratu Pracy.

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W tytule przelewu wpisz: „Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej - art. 14b ustawy o PIP" oraz dane identyfikujące twoją firmę. Na odpowiedź nie będziesz czekać długo - ustawa gwarantuje wydanie interpretacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

Co trzeba koniecznie zawrzeć we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej?

Wniosek złożony bez wymaganych elementów nie zostanie automatycznie odrzucony, ale stracisz cenny czas. PIP wezwie cię do uzupełnienia braków w terminie 7 dni - a jeśli tego nie zrobisz, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Kompletny wniosek powinien zawierać [szybka checklista]: dane identyfikujące wnioskodawcę,

opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,

wskazanie przepisów, które mają być przedmiotem interpretacji,

twoje własne stanowisko w sprawie (to ważne - sam musisz przedstawić i uzasadnić, co uważasz o danej sytuacji ),

), dowód uiszczenia opłaty 40 zł,

dokumenty potwierdzające opisane okoliczności - jeśli nimi dysponujesz.

Sam formalny opis umowy to jednak za mało. Jak podkreśla Główny Inspektor Pracy, kluczowe znaczenie ma opisanie nie tylko postanowień umowy, ale rzeczywistych warunków jej wykonywania. We wniosku warto szczegółowo opisać przede wszystkim cztery elementy:

zasady podporządkowania zleceniobiorcy - czy i w jakim zakresie podlega on poleceniom zlecającego,

- czy i w jakim zakresie podlega on poleceniom zlecającego, sposób organizowania jego pracy - kto ustala godziny, miejsce i tryb wykonywania zadań,

- kto ustala godziny, miejsce i tryb wykonywania zadań, zasady rozliczania z efektów pracy - czy wynagrodzenie zależy od rezultatu, czy od samego wykonywania czynności,

- czy wynagrodzenie zależy od rezultatu, czy od samego wykonywania czynności, faktyczną możliwość wyznaczenia zastępcy przez zleceniobiorcę - czy może on swobodnie przekazać wykonanie zlecenia innej osobie.

Ważne To właśnie te cztery elementy decydują w praktyce o tym, czy dany stosunek prawny zostanie uznany za stosunek pracy. Im dokładniej (i zgodnie z rzeczywistością) je opiszesz, tym trudniej będzie potem podważyć wartość ochronną interpretacji.

Tylko w 4 na 9 interpretacjach indywidualnych PIP zgodził się na zlecenie. Pozostałe - etat

Do 25 sierpnia 2026 r. - czyli w niespełna dwa miesiące od wejścia przepisów w życie - Główny Inspektor Pracy wydał dziewięć interpretacji indywidualnych. To pierwsze realne dane pokazujące, jak urząd podchodzi do oceny kontraktów cywilnoprawnych.

Wynik może zaskakiwać przedsiębiorców liczących na łatwe potwierdzenie swojej praktyki: tylko w czterech przypadkach na dziewięć stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za zgodne z prawem. W pozostałych pięciu sprawach PIP oceniła, że opisany sposób współpracy nosi znamiona stosunku pracy, mimo że strony nazwały go umową cywilnoprawną.

Ważne Co istotne, większość wniosków dotyczyła umów jeszcze niezawartych - czyli sytuacji, w których przedsiębiorca planował konkretny model współpracy i chciał sprawdzić jego legalność, zanim podpisze dokumenty. To wskazuje, że coraz więcej firm traktuje interpretację jako element planowania biznesowego, a nie tylko reakcję na już istniejące ryzyko lub trwające potencjalne naruszenie przepisów.

Kiedy interpretacja indywidualna nie chroni pracodawcy?

To najważniejszy element całej procedury. Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla wnioskodawcy – możesz się do niej zastosować albo nie. Ale jeśli się zastosujesz, nie grożą ci za to sankcje administracyjne, finansowe ani kary.

Ważne Jest jednak istotny warunek: ochrona działa tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny pokrywa się z tym, co opisałeś we wniosku. Główny Inspektor Pracy wprost ostrzega, że złożenie wniosku i uzyskanie pozytywnej interpretacji nie oznacza, że twoja firma jest odtąd zwolniona z kontroli.

Inspektorzy mogą skontrolować umowy, których dotyczyła interpretacja - na przykład w następstwie skargi zleceniobiorcy, analizy ryzyka albo innych sygnałów wskazujących na wątpliwości. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy podmiot uzyskał wcześniej interpretację potwierdzającą prawidłowość wyboru umowy cywilnoprawnej. Inspektor sprawdzi wówczas, czy opisany we wniosku stan faktyczny pokrywa się z rzeczywistością.

Ważne Jeżeli okaże się, że współpraca w praktyce wygląda inaczej niż w opisie - na przykład zleceniobiorca jednak pracuje pod stałym nadzorem, w wyznaczonych godzinach, bez możliwości wyznaczenia zastępcy - interpretacja nie da żadnej ochrony. Inspektor pracy zastosuje wtedy dostępne środki prawne w celu potwierdzenia faktycznego zatrudnienia pracowniczego.

Warto też pamiętać, że interpretacja chroni wyłącznie podmiot, który złożył wniosek. Nie obejmuje ona całej branży ani innych firm stosujących podobny model współpracy - każda z nich musi wystąpić o własną interpretację, jeśli chce mieć analogiczną ochronę.

Dodatkowo interpretacja nie zostanie wydana w ogóle, jeśli dana sprawa jest już przedmiotem toczącego się postępowania administracyjnego prowadzonego przez PIP lub ZUS. Nie da się więc użyć tego narzędzia, żeby ominąć trwającą już kontrolę.

Czy jest jakaś baza interpretacji PIP dostępna dla każdego?

Wszystkie interpretacje indywidualne są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego Głównego Inspektora Pracy. Publikacja następuje po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści (anonimizacji).

Ważne Choć każda interpretacja dotyczy wyłącznie podmiotu, który o nią wystąpił, opublikowane treści mogą służyć innym przedsiębiorcom jako punkt odniesienia. Analizując, jakie okoliczności PIP uznała za przesądzające o istnieniu stosunku pracy w już rozpatrzonych sprawach, możesz lepiej ocenić ryzyko we własnej firmie, zanim złożysz swój wniosek.

Interpretacja indywidualna PIP - co to oznacza dla pracodawców?

Jeśli korzystasz z umów zlecenia, umów o dzieło albo współpracy B2B i masz choćby cień wątpliwości, czy dana forma współpracy nie zostanie podczas kontroli przekwalifikowana na umowę o pracę - masz teraz narzędzie, żeby to sprawdzić, zanim zapłacisz za to grzywną lub zaległymi składkami ZUS.

Pierwsze miesiące funkcjonowania przepisów pokazują jednak, że nie warto traktować wniosku jako formalności. Skoro tylko cztery z dziewięciu dotychczasowych wniosków zakończyły się potwierdzeniem prawidłowości umowy, oznacza to, że urząd dokładnie analizuje realne warunki współpracy - nie wystarczy więc opisać dobrze umowę na papierze. Trzeba szczerze i szczegółowo przedstawić, jak wygląda podporządkowanie, organizacja pracy, rozliczanie efektów i możliwość zastępstwa.

Koszt 40 zł i miesiąc oczekiwania to niewielka cena w porównaniu z ryzykiem sankcji za nielegalne zatrudnienie czy zaległości wobec ZUS, które mogą wynieść dziesiątki tysięcy złotych.

Interpretacja indywidualna wydawana przez Głównego Inspektora Pracy - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Od kiedy można składać wnioski o interpretację indywidualną do PIP?

Od 8 lipca 2026 r. Główny Inspektor Pracy wydaje interpretacje dotyczące charakteru stosunku prawnego.

Ile interpretacji wydano do tej pory?

Do 25 sierpnia 2026 r. wydano dziewięć interpretacji indywidualnych, z czego tylko cztery potwierdziły prawidłowość stosowania umowy cywilnoprawnej.

Ile kosztuje wydanie interpretacji indywidualnej?

40 zł za każdy odrębny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe opisane we wniosku.

Jak długo trzeba czekać na interpretację?

Nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z dowodem opłaty.

Kto może złożyć wniosek o interpretację?

Wyłącznie podmiot podlegający kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, wskazany w art. 13 pkt 1-6 ustawy o PIP - czyli pracodawcy i przedsiębiorcy.

Co koniecznie trzeba opisać we wniosku, żeby interpretacja miała realną wartość?

Przede wszystkim zasady podporządkowania zleceniobiorcy, sposób organizowania jego pracy, zasady rozliczania z efektów oraz faktyczną możliwość wyznaczenia przez niego zastępcy.

Czy interpretacja PIP chroni przed karami?

Tak, ale tylko jeśli wnioskodawca zastosował się do niej, a rzeczywisty stan faktyczny pokrywa się z opisanym we wniosku.

Czy uzyskanie pozytywnej interpretacji oznacza brak kontroli w firmie?

Nie. PIP wyraźnie zastrzega, że inspektorzy mogą skontrolować umowę objętą interpretacją, np. w wyniku skargi zleceniobiorcy, i sprawdzić, czy opis we wniosku odpowiada rzeczywistości.

Czy pracownik może sam wystąpić o taką interpretację?

Nie. Wniosek mogą złożyć wyłącznie podmioty podlegające kontroli PIP, czyli przede wszystkim firmy zatrudniające pracowników lub korzystające z pracy innych osób.

Czy interpretacja chroni inne firmy z tej samej branży z podobnymi sytuacjami?

Nie. Interpretacja wiąże wyłącznie podmiot, który złożył wniosek - nie obejmuje ona automatycznie innych przedsiębiorców stosujących podobny model współpracy.

Co się stanie, jeśli wniosek zawiera braki formalne?

PIP wezwie wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni. Brak reakcji oznacza pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Czy interpretacje są publicznie dostępne?

Tak, po anonimizacji interpretacje są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej PIP.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy