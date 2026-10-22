Kobiety opiekujące się dziećmi i osoby z niepełnosprawnościami szukają głównie pracy zdalnej

W związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi pracodawcy muszą szukać osób pozostających poza rynkiem pracy, np. matki opiekujące się dziećmi lub napotykających bariery w dostępie do zatrudnienia czyli osoby z niepełnosprawnościami. Potrzebna jest więc bardziej elastyczna organizacja pracy. Czego na rynku pracy szukają takie osoby? Co powinno znajdować się w ofertach pracy?

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Pracodawcy muszą zabiegać o osoby spoza rynku pracy

Rynek pracy stoi dziś przed bezprecedensowymi zmianami demograficznymi, które sprawiają, że pracodawcy muszą szukać nowych sposobów na wykorzystanie potencjału osób pozostających poza rynkiem pracy lub napotykających bariery w dostępie do zatrudnienia. Jednym z kluczowych elementów jest większa elastyczność organizacji pracy. Analiza blisko 16 mln zapytań dotyczących ofert pracy w ciągu minionego roku, przeprowadzona przez Jooble w ramach kampanii „Każdy talent na wagę złota – Inkluzywni w zatrudnianiu”[1] pokazuje, że kandydaci nie szukają specjalnych ścieżek zawodowych, ale konkretnych stanowisk i warunków, które pozwalają im pracować pomimo życiowych wyzwań.

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Kandydaci z niepełnosprawnościami szukają konkretnej pracy

Kandydaci zazwyczaj szukają konkretnego stanowiska, a nie „pracy dla osoby z określonej grupy”. Nie opisują w wyszukiwarce swojej sytuacji rodzinnej czy zdrowotnej, częściej wskazują zawód, stanowisko albo warunki, które pozwolą im wykonywać pracę. Potwierdzają to dane z analizy Jooble obejmującej 15 972 806 zapytań wyszukiwania ofert pracy w Polsce. Wśród blisko 16 mln analizowanych zapytań określenia takie jak „mama”, „choroba przewlekła” czy „różnorodność” pojawiały się bardzo rzadko. Wyjątek stanowią frazy związane z orzeczeniem o niepełnosprawności (138 410 zapytań) oraz grupą 50+ / emeryt / senior (115 791 zapytań), które funkcjonują przede wszystkim jako praktyczne filtry rynku pracy – m.in. ze względu na dostępne rozwiązania wsparcia i programy kierowane do tych grup. Jednocześnie dane pokazują, że kiedy kandydaci wskazują konkretną potrzebę dotyczącą organizacji pracy, często dotyczy ona możliwości wykonywania obowiązków poza biurem.

Bardzo ważna praca zdalna

Jednym z elementów organizacji pracy jest możliwość pracy zdalnej. Dla części kandydatów nie jest ona wyłącznie benefitem, ale rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć bariery związane m.in. z dojazdem, mobilnością czy łączeniem pracy z innymi obowiązkami. Wśród 805 zapytań zawierających słowo „mama” aż 614, czyli 76%, dotyczyło pracy zdalnej. Choć sama grupa wyszukiwań jest niewielka, jej struktura pokazuje, że możliwość wykonywania obowiązków poza biurem jest dla części kandydatek istotnym kryterium podczas poszukiwania zatrudnienia.

Podobny trend widoczny jest w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Spośród 138 410 zapytań związanych z niepełnosprawnością lub orzeczeniem 5920 dotyczyło pracy zdalnej. Gdy kandydaci wskazywali konkretny format pracy, stosunek wyszukiwań pracy zdalnej do stacjonarnej wyniósł 5920:1.

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System PFRON

- Wyszukiwania związane z niepełnosprawnością lub orzeczeniem pokazują, że formalne kryteria są ważnym elementem sposobu, w jaki niektórzy kandydaci poruszają się po rynku pracy. Część z nich wynika z funkcjonowania orzeczenia jako praktycznego filtra ułatwiającego dotarcie do ofert uwzględniających dostępne mechanizmy wsparcia, w tym rozwiązania związane z systemem PFRON. Sama nazwa programu pojawiła się w 2617 zapytaniach, co pokazuje, że instrumenty wspierające zatrudnienie są jednym z elementów, przez które część kandydatów porusza się po rynku pracy - mówi Nazar Danczuk, Country Head Jooble w Polsce.

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Zawody wyszukiwane przez osoby z niepełnosprawnościami

Co istotne, osoby z niepełnosprawnościami szukają również konkretnych zawodów. Wśród najczęściej wyszukiwanych obszarów znalazły się m.in. ochrona (7776 zapytań), sprzątanie (5445), praca biurowa / biuro + zdalna (3972) oraz stanowiska asystenckie i opiekuńcze (3750).

Jak powinna wyglądać oferta pracy?

Ogłoszenie o pracę często jest pierwszym momentem, w którym kandydat ocenia, czy dana oferta jest dla niego dostępna. Sama nazwa stanowiska i opis obowiązków mogą nie wystarczyć. Jeśli w ofercie brakuje informacji o miejscu wykonywania pracy, dostępnych formach elastyczności czy godzinach pracy, część osób zrezygnuje z aplikowania, zanim pracodawca pozna ich doświadczenie i kwalifikacje.

Kandydat, dla którego praca zdalna jest istotnym warunkiem zatrudnienia, może pominąć ofertę, w której nie znajdzie informacji o takiej możliwości. Firma może w ten sposób stracić wartościowego kandydata, choć jego doświadczenie pokrywa się z wymaganiami. Dlatego warto wprost wskazać, czy firma dopuszcza pracę zdalną, model hybrydowy albo elastyczne godziny. Kandydat może wtedy ocenić, czy oferta odpowiada jego sytuacji, a pracodawca może dotrzeć do osób, dla których wyłącznie stacjonarny model pracy stanowiłby istotną barierę.

- Pracodawcy poszukują osób z konkretną wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie mogą tracić dobrych kandydatów przez sposób organizacji stanowiska. W obliczu zmian demograficznych i rosnących wyzwań kadrowych coraz ważniejsze staje się wykorzystanie potencjału osób, które chcą być aktywne zawodowo. Nie każdą pracę da się wykonywać zdalnie, jednak tam, gdzie jest to możliwe, warto jasno o tym powiedzieć. Czasem właśnie ta informacja decyduje, czy specjalista odpowie na ogłoszenie. Każdy talent jest na wagę złota, dlatego firmy powinny sprawdzać, które bariery rzeczywiście wynikają z charakteru pracy, a które można usunąć – mówi Emilia Szczukowska, koordynatorka Koalicji „Inkluzywni w Zatrudnianiu” w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

Czasami wystarczy niewielka zmiana, by móc pracować na danym stanowisku

Nie każde stanowisko można wykonywać zdalnie i nie każdy pracownik będzie potrzebował pracy poza biurem. Dla jednej osoby kluczowa okaże się praca zdalna, dla innej późniejsza godzina rozpoczęcia dnia, możliwość pracy na część etatu albo odpowiednio dostosowane stanowisko. Czasem niewielka zmiana w organizacji pracy wystarczy, aby osoba posiadająca odpowiednie kompetencje mogła skutecznie wykonywać swoje obowiązki.

Dane pokazują, że zwiększanie dostępności rynku pracy wymaga nie tylko większej otwartości pracodawców, ale również konkretnych narzędzi wspierających firmy w usuwaniu barier. Dlatego jednym z głównych postulatów kampanii „Każdy Talent na Wagę Złota – Inkluzywni w zatrudnianiu” jest utworzenie Funduszu na rzecz Inkluzywności w Zatrudnianiu.

Fundusz na rzecz Inkluzywności w Zatrudnianiu ma wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu rozwiązań zwiększających dostępność miejsc pracy, m.in. poprzez finansowanie dostosowania stanowisk, zakup technologii wspierających dostępność, szkolenia dla menedżerów i działów HR, audyty procesów rekrutacyjnych czy programy rozwoju kompetencji. Uzupełnieniem działań kampanii jest Manifest Koalicji „Inkluzywni w Zatrudnianiu”, który określa najważniejsze kierunki działań na rzecz bardziej dostępnego rynku pracy. Dokument jest skierowany do przedsiębiorców. Bardzo zachęcamy do jego podpisania oraz dzielenia się dobrymi praktykami – podsumowuje Paweł Fogt, dyrektor ds. komunikacji ZPP.

[1]Analiza Jooble obejmowała 15 972 806 zapytań dotyczących wyszukiwania ofert pracy w Polsce w okresie od czerwca 2025 do czerwca 2026 roku. Została przeprowadzona w ramach kampanii „Każdy Talent na Wagę Złota – Inkluzywni w Zatrudnianiu”.

Źródło: Koalicja Inkluzywni w Zatrudnianiu