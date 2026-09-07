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Rozważę ofertę pracy pod warunkiem pracy zdalnej. Obowiązkowa obecność w biurze i sztywny rozkład dnia obniżają atrakcyjność ogłoszenia

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07 września 2026, 11:25
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Rozważę ofertę pracy pod warunkiem pracy zdalnej. Obowiązkowa obecność w biurze i sztywny rozkład dnia obniżają atrakcyjność ogłoszenia
Shutterstock

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Rozważę ofertę pracy pod warunkiem pracy zdalnej. Obowiązkowa obecność w biurze i sztywny rozkład dnia obniżają atrakcyjność ogłoszenia

Atrakcyjna oferta pracy zdalnej

25,2 proc. respondentów rozważyłoby przejście do stałej pracy wyłącznie pod warunkiem możliwości pracy zdalnej. Wynik pokazuje, że dla części freelancerów rozmowa o stałym zatrudnieniu nie zaczyna się wyłącznie od wynagrodzenia. Równie istotne może być to, ile swobody w organizowaniu własnej pracy specjalista zachowa po zmianie modelu zawodowego.

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Jeszcze większa grupa, 29,5 proc. respondentów, deklaruje, że nie chce zamieniać freelancingu na stałą pracę. Dla 13,6 proc. warunkiem takiej zmiany byłoby natomiast utrzymanie dochodu na poziomie nie niższym niż obecny. W badaniu „Portret Freelancera 2025” respondenci wskazywali możliwość pracy zdalnej jako warunek przejścia do stałej pracy niemal dwukrotnie częściej niż utrzymanie obecnego poziomu dochodów. Wynik ten sugeruje, że atrakcyjność propozycji zatrudnienia może zależeć nie tylko od wysokości wynagrodzenia, ale również od sposobu organizacji pracy.

- Wyższe wynagrodzenie może otworzyć rozmowę, ale nie przesądza o decyzji. Freelancer porównuje nie tylko dochód, lecz także to, ile wpływu zachowa na miejsce, rytm i organizację pracy oraz wybór projektów. Dla części specjalistów autonomia jest realnym elementem wartości oferty - mówi Valentyn Ziuzin, prezes zarządu Freelancehunt.

Niezależność, autonomia niemal tak ważna jak wyższe zarobki

Znaczenie swobody zawodowej widać także w powodach wyboru freelancingu. Chęć zachowania niezależności wskazało 27,1 proc. respondentów. Możliwość pracy z dowolnego miejsca wybrało 24,3 proc., natomiast możliwość osiągania wyższych zarobków 23,6 proc. Niewielkie różnice między tymi odpowiedziami pokazują, że motywacje finansowe i pozafinansowe pozostają blisko siebie. Freelancerzy wybierają ten model nie tylko ze względu na potencjalne zarobki, lecz również ze względu na możliwość większego wpływu na sposób wykonywania pracy.

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Sama praca zdalna nie oznacza przy tym pełnej zawodowej niezależności. Przy przejściu do stałego zatrudnienia znaczenie mogą mieć również godziny pracy, sposób organizowania dnia, wpływ na wybór projektów oraz możliwość dalszej współpracy z innymi klientami.

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Obowiązkowa obecność w biurze i sztywny rozkład dnia

Profil respondentów pokazuje, że znaczna część badanych ma wieloletnie doświadczenie zawodowe. 50,6 proc. pracuje w swojej specjalizacji dłużej niż sześć lat. Jednocześnie 79,6 proc. określa swoje kompetencje jako zaawansowane lub eksperckie, a 53 proc. deklaruje posiadanie wąskiej specjalizacji. Dane te dotyczą całej próby i nie pozwalają stwierdzić, że bardziej doświadczeni freelancerzy częściej odrzucają propozycje stałej pracy. Pokazują jednak, że firma może kierować ofertę do specjalisty, który ma już wypracowany sposób działania, relacje z klientami i określone oczekiwania wobec organizacji pracy.

W takim przypadku konkurencją dla oferty stałego zatrudnienia nie jest wyłącznie inny pracodawca. Jest nią także dotychczasowy model zawodowy freelancera. - Firma, która chce zatrudnić freelancera, powinna jasno określić nie tylko rolę i wynagrodzenie, ale również zakres samodzielności. Jeżeli efekty pracy można oceniać po rezultacie, obowiązkowa obecność w biurze i sztywny rozkład dnia obniżają atrakcyjność oferty zamiast być jej neutralnym elementem - mówi Oleg Topchiy, założyciel Freelancehunt.

Praca zdalna warunkiem przyjęcia oferty pracy

Preferencje części freelancerów pojawiają się w czasie, gdy średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce ograniczają możliwość pracy poza biurem. Według trzeciej edycji badania Grant Thornton „Praca zdalna okiem przedsiębiorców 2026. Czy czeka nas wielki powrót do biur?” możliwość pracy zdalnej oferuje 55 proc. badanych firm. To o 16 pkt proc. mniej niż w 2024 roku. Pełną swobodę wyboru miejsca pracy pozostawia pracownikom 13 proc. przedsiębiorstw objętych badaniem. Jednocześnie 78 proc. pracodawców planujących ograniczenie dotychczasowej formuły pracy zdalnej liczy się z możliwością utraty części zespołu.

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Zestawienie obu badań pokazuje dwa przeciwne kierunki. Część firm zmniejsza zakres pracy zdalnej, podczas gdy dla części freelancerów możliwość pracy poza biurem pozostaje jednym z warunków rozważenia stałego zatrudnienia. Dla pracodawców zainteresowanych pozyskaniem takich specjalistów oznacza to konieczność konkurowania nie tylko poziomem wynagrodzenia. Znaczenie ma również sposób organizowania pracy oraz zakres samodzielności pozostawiony pracownikowi.

O metodologii:

Raport „Portret Freelancera 2025” opracowano na podstawie ankiety internetowej przeprowadzonej w grudniu 2025 roku na próbie N=1100 freelancerów. Cytowane w materiale wyniki dotyczą całej próby badawczej i opierają się na deklaracjach respondentów. Dane dotyczące polityki pracy zdalnej w polskich przedsiębiorstwach pochodzą z trzeciej edycji raportu Grant Thornton „Praca zdalna okiem przedsiębiorców 2026. Czy czeka nas wielki powrót do biur?”, opublikowanego 6 lutego 2026 roku. Polską część badania przeprowadzono metodą CATI w listopadzie 2025 roku wśród właścicieli i członków zarządów 100 średnich i dużych przedsiębiorstw.

Źródło: Freelancehunt

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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