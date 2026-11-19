Od jesieni wynik badania medycyny pracy nie musi już trafiać do pracownika w kopercie, w formie wydruku. W dniu 19 listopada 2026 r. upłynął miesiąc od obowiązywania nowych przepisów (konkretnie od tego, że od 18 października 2026 r. podstawową formą stał się zapis elektroniczny). Jak zatem zmiana wygląda w praktyce? Zmiana dotyczy zarówno tego, gdzie pojawi się orzeczenie, jak i tego, kto i kiedy dowie się o zaleceniach lekarza. Czy cyfryzacja orzeczeń sprawdza się w praktyce i czy rzeczywiście to koniec papierowych orzeczeń a medycyna pracy przeszła do sieci?

rozwiń >

SKRÓT ARTYKUŁU: Od 18 października 2026 roku orzeczenia medycyny pracy są wystawiane w formie elektronicznej i przekazywane pracownikom przez Internetowe Konto Pacjenta.

Pracodawca otrzyma orzeczenie w sposób i terminie określonym w umowie z jednostką medycyny pracy.

Papier pozostanie w używaniu w przypadku braku dostępu do systemu oraz dla funkcjonariuszy określonych służb. Pracownik może też otrzymać wydruk z podpisem lekarza na żądanie.

Zalecenia dla pracodawcy dotyczą warunków pracy, na przykład okularów lub dostosowania stanowiska, natomiast zalecenia prozdrowotne pozostają w gestii pracownika.

Orzeczenie opiera się na osobistym badaniu i w razie potrzeby na konsultacjach lub badaniach dodatkowych.

Zasady skierowań na badania nie uległy zmianie.

19.11.2026 r. to już miesiąc po zmianach w prawie pracy. Czy rzeczywiście to koniec papierowych orzeczeń a medycyna pracy przeszła do sieci? No nie całkiem

Od 18 października 2026 roku orzeczenia lekarskie medycyny pracy są wystawiane w formie elektronicznej. Zmiana wynika z nowelizacji przepisów dotyczących badań pracowników i ma na celu cyfryzację tej dokumentacji. Orzeczenie nie będzie już tylko kartką podpisaną przez lekarza, lecz dokumentem zapisanym w systemie informacji medycznej.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Sama zasada wydawania orzeczeń pozostaje podobna. Lekarz nadal ocenia zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, które występują na konkretnym stanowisku pracy. Zmieniło się jednak to, na jakiej podstawie może to zrobić. Ocena ma być oparta na osobistym zbadaniu osoby badanej oraz, w razie potrzeby, na specjalistycznych konsultacjach lub dodatkowych badaniach. Lekarz może je zlecić, jeśli wskazania tego wymagają.

Orzeczenie medycyny pracy w Internetowym Koncie Pacjenta

Lekarz zapisze orzeczenie w Systemie Informacji Medycznej. Stamtąd dokument zostanie przekazany do Internetowego Konta Pacjenta, czyli do miejsca, w którym pracownik może sprawdzić swoje dane medyczne. To pracownik będzie więc pierwszą osobą, która zobaczy wynik badania w formie elektronicznej. Dla pracowników oznacza to dostęp do dokumentu bez konieczności odbierania go w gabinecie lub w jednostce. Dla pracodawców wygląda to inaczej. Nie otrzymają oni orzeczenia od razu do swojej skrzynki, ponieważ sposób i termin przekazania zależą od ustaleń z jednostką służby medycyny pracy.

19.11.2026 r. to już miesiąc po zmianach w prawie pracy. Czy rzeczywiście to koniec papierowych orzeczeń a medycyna pracy przeszła do sieci? No nie całkiem Shutterstock

Pracodawca ma czekać na ustalenia z jednostką

W praktyce najważniejsze pytanie brzmi: jak orzeczenie trafi do firmy? Zgodnie z nowymi przepisami zrobi to podstawowa jednostka służby medycyny pracy, w której przeprowadzono badanie profilaktyczne. Dzieje się to w terminie i w sposób określony w umowie zawartej z pracodawcą. Dotychczas obieg dokumentów często wynikał z utartej praktyki, na przykład z przekazywania papierowych orzeczeń w określonym dniu lub przez kontakt z pracownikiem. Teraz sposób przekazania powinien być zapisany w umowie.

Kiedy papier nadal będzie potrzebny?

Elektroniczna forma nie będzie jedyną. Orzeczenie w postaci papierowej lekarz wystawi w dwóch sytuacjach.

REKLAMA

Pierwsza to brak dostępu do systemu teleinformatycznego, na przykład z przyczyn technicznych. Druga dotyczy funkcjonariuszy określonych służb mundurowych, dla których przepisy przewidują odrębne zasady.

Pracownicy i tak proszą o wydruk, dla bezpieczeństwa, bo wolą mieć dokument w domu, gdyby coś w systemie się "wysypało"

Dodatkowo lekarz, który wydał orzeczenie elektroniczne, może przekazać je pracownikowi w formie wydruku. Taki wydruk będzie zawierał podpis własnoręczny lekarza, na żądanie osoby badanej. Pracownik nie straci więc możliwości otrzymania dokumentu w tradycyjnej formie, jeśli będzie tego potrzebował.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Okres przejściowy papier był do 17 października

Nowe przepisy nie weszły w życie z dnia na dzień. Przez sześć miesięcy od wejścia zmian orzeczenia mogły być nadal wystawiane i przekazywane w postaci papierowej. Ten okres skończył się 17 października 2026 roku. Od 18 października 2026 r. podstawową formą stał się zapis elektroniczny.

Zalecenia indywidualne dla pracownika miały inny harmonogram. Przez trzy miesiące od wejścia zmian, czyli do 17 lipca 2026 roku, wydawane były wyłącznie w formie papierowej. Później dopuszczono także postać elektroniczną. Oznacza to, że część osób mogła już w tym roku otrzymać zalecenia w formie cyfrowej, a część nadal w tradycyjnej.

Zalecenia dla pracodawcy: co lekarz może mu przekazać

Orzeczenie nie służy wyłącznie do stwierdzenia zdolności do pracy. Lekarz może w nim zamieścić zalecenia dla pracodawcy, które wynikają z warunków pracy. Chodzi na przykład o zapewnienie pracownikowi okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok, jeśli jest to konieczne do bezpiecznego wykonywania obowiązków. Zalecenia mogą dotyczyć również sytuacji, w której pracownik zostaje przeniesiony na inne stanowisko. Lekarz może wskazać, jak należy dostosować konkretne miejsce pracy, aby zmniejszyć ryzyko zawodowe albo zagrożenia dla zdrowia związane z danym stanowiskiem. To informacje, które mają praktyczne znaczenie dla organizacji pracy i bezpieczeństwa.

Zalecenia dla pracownika, których firma nie zobaczy

Nowe przepisy wprowadziły też osobny rodzaj dokumentu. Pracownik może otrzymać indywidualne zalecenia prozdrowotne, także te dotyczące spraw pozazawodowych. Lekarz wyda je podczas badania profilaktycznego, jeśli uzna, że osoba badana powinna podjąć działania poprawiające zdrowie. Zalecenia mogą dotyczyć na przykład diety, aktywności fizycznej, kontroli chorób przewlekłych czy profilaktyki. Najważniejsze jest to, że te zalecenia nie będą przekazywane pracodawcy. Pozostają w dyspozycji pracownika. Oddziela to więc ocenę zdolności do wykonywania konkretnej pracy od indywidualnej opieki zdrowotnej, która nie musi być znana przełożonemu.

Ważne Orzeczenie wymaga osobistego zbadania pracownika. Lekarz nie może więc wydać go wyłącznie na podstawie dokumentów czy wcześniejszych wyników. W razie potrzeby może zlecić konsultacje specjalistyczne lub badania dodatkowe. Decyzja o ich zakresie zależy od wskazań medycznych i charakteru pracy.

Skierowanie na badania bez zmian

Warto zauważyć, że cyfryzacja nie zmienia zasad wystawiania skierowań na badania lekarskie. Pracodawca nadal kieruje pracownika na badania zgodnie z dotychczasowymi regułami. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim tego, jak orzeczenie zostanie zapisane, przekazane i udostępnione po badaniu.

Co powinien zrobić pracodawca?

Pracodawca powinien także poinformować pracowników o zmianie. Osoby, które dotąd otrzymywały papierowe orzeczenia, mogą nie wiedzieć, gdzie szukać nowego dokumentu. Przygotowanie krótkiej informacji pomoże uniknąć nieporozumień i pytań po pierwszych badaniach w nowym trybie.