W kwestiach spornych między pracodawcą a pracownikiem istotne znaczenie mają terminy przedawnienia obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Roszczenia pracownicze przedawniają się co do zasady po 3 latach, natomiast należności składkowe wobec ZUS – po 5 latach. Nie oznacza to jednak, że po upływie tych terminów nie można dochodzić ustalenia istnienia stosunku pracy za wcześniejszy okres. Jak zatem odróżnić możliwość ustalenia stosunku pracy od możliwości dochodzenia wynikających z niego roszczeń finansowych?

1. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – 3-letni okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może żądać przedstawienia dokumentacji zarówno dotyczącej bieżącego okresu zatrudnienia, jak i dokumentów z lat wcześniejszych. Przepisy nie wprowadzają bowiem sztywnego ograniczenia czasowego uprawnień kontrolnych inspektora PIP. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Z tego względu w praktyce kontrolnej inspektor najczęściej koncentruje się na dokumentacji obejmującej ostatnie 3 lata, choć może również żądać dokumentów dotyczących okresów wcześniejszych.

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W ramach przeprowadzanej kontroli, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, inspektor może analizować dokumentację pracowniczą oraz żądać udostępnienia akt osobowych i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników lub świadczeniem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Przedmiotem kontroli mogą być w szczególności:

ewidencja czasu pracy;

dokumentacja dotycząca wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych;

akta osobowe pracowników;

umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne;

regulaminy obowiązujące u pracodawcy, w tym regulamin pracy i regulamin wynagradzania;

pozostała dokumentacja związana z zatrudnieniem i organizacją pracy.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – 5-letni okres przedawnienia należności składkowych

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Przedawnienie należności składkowych powoduje wygaśnięcie zobowiązania wobec ZUS. Oznacza to, że po upływie ustawowego terminu Zakład co do zasady nie może skutecznie dochodzić zapłaty przedawnionych składek ani prowadzić ich egzekucji. Jednocześnie płatnik składek nie może ich dobrowolnie uregulować.

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3. Ustalenie istnienia stosunku pracy po upływie wielu lat

Brak przedawnienia powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy

Żądanie ustalenia, że umowa cywilnoprawna w rzeczywistości stanowiła umowę o pracę, jest w istocie powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy, opartym na art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 22 § 1 i § 1¹ Kodeksu pracy.

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Powództwo o ustalenie ma charakter niemajątkowy i co do zasady nie podlega przedawnieniu. Oznacza to, że możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem ustalenia istnienia stosunku pracy nie jest ograniczona trzyletnim terminem przedawnienia roszczeń pracowniczych. Takie powództwo może zostać wniesione również po upływie kilkunastu lat od zakończenia współpracy.

Warunkiem uwzględnienia powództwa jest jednak wykazanie przez powoda interesu prawnego w uzyskaniu orzeczenia. Może on wynikać przykładowo z potrzeby ustalenia okresu zatrudnienia na potrzeby przyszłych lub aktualnych uprawnień emerytalnych, stażu pracy albo innych uprawnień pracowniczych.

Skutki ustalenia stosunku pracy w zakresie ubezpieczeń społecznych

Istotną konsekwencją ustalenia istnienia stosunku pracy, nawet po upływie terminu przedawnienia należności składkowych, jest możliwość uwzględnienia danego okresu zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień emerytalnych ubezpieczonego.

Zobowiązanie pracodawcy do zapłaty składek

Jeżeli składki za dany okres uległy przedawnieniu, zobowiązanie płatnika wobec ZUS wygasa. W konsekwencji Zakład nie może co do zasady dochodzić ich zapłaty ani prowadzić egzekucji przedawnionych należności.

Uprawnienia emerytalne byłego pracownika

Odmiennie przedstawia się sytuacja osoby ubezpieczonej. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym w uchwale z 9 czerwca 2016 r., sygn. III UZP 8/16, przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych pracownika znaczenie mają składki należne, a nie wyłącznie składki faktycznie opłacone przez pracodawcę.

W konsekwencji ustalenie przez sąd, że w danym okresie istniał stosunek pracy, może stanowić podstawę do uwzględnienia tego okresu w dokumentacji ubezpieczeniowej oraz przy ustalaniu kapitału emerytalnego ubezpieczonego, mimo że należności składkowe obciążające byłego pracodawcę uległy już przedawnieniu.

Oznacza to, że przedawnienie zobowiązania składkowego pracodawcy nie musi automatycznie pozbawiać byłego pracownika możliwości uwzględnienia danego okresu zatrudnienia przy ustalaniu jego uprawnień emerytalnych.

Skutki ustalenia stosunku pracy w zakresie roszczeń pracowniczych

Ustalenie istnienia stosunku pracy po upływie wielu lat nie oznacza jednak, że były pracownik może skutecznie dochodzić wszystkich świadczeń pieniężnych związanych z tym zatrudnieniem. Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy roszczenia majątkowe wynikające ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Dotyczy to między innymi roszczeń o:

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;

dodatki za pracę w porze nocnej;

ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;

inne należne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy.

Jeżeli pracodawca podniesie skuteczny zarzut przedawnienia, sąd co do zasady oddali przedawnione roszczenia majątkowe. W tym zakresie sytuacja różni się od przedawnienia należności składkowych wobec ZUS. W prawie pracy przedawnienie roszczenia nie powoduje bowiem wygaśnięcia samego zobowiązania, lecz co do zasady pozbawia wierzyciela możliwości skutecznego dochodzenia go przed sądem po podniesieniu zarzutu przedawnienia.

Świadectwo pracy i wpływ ustalenia zatrudnienia na staż pracy

Ustalenie przez sąd istnienia stosunku pracy może również prowadzić do powstania obowiązku wydania przez pracodawcę świadectwa pracy obejmującego sporny okres zatrudnienia. Dokument ten może mieć znaczenie przy ustalaniu ogólnego stażu pracy oraz uprawnień pracowniczych, w szczególności:

wymiaru urlopu wypoczynkowego;

prawa do dodatku stażowego, jeżeli przewidują go właściwe przepisy;

prawa do nagrody jubileuszowej, jeżeli wynika ono z obowiązujących regulacji.

Warto zatem podkreślić, że upływ 3-letniego terminu przedawnienia roszczeń pracowniczych oraz 5-letniego terminu przedawnienia należności składkowych nie wyklucza automatycznie możliwości sądowego ustalenia, że w przeszłości strony łączył stosunek pracy.

Podsumowanie

Należy rozróżnić trzy niezależne kwestie:

Uprawnienia kontrolne PIP – inspektor może żądać dokumentacji również za okresy wcześniejsze niż ostatnie 3 lata. Przedawnienie należności składkowych ZUS – co do zasady następuje po 5 latach od dnia wymagalności składek. Ustalenie istnienia stosunku pracy – powództwo o ustalenie co do zasady nie ulega przedawnieniu, jednak dochodzenie wynikających z niego roszczeń pieniężnych podlega odrębnym terminom przedawnienia.