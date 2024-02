Zmiany w zatrudnianiu nauczycielek i przedszkolanek. Dyrektor musi sprawdzić, czy jesteś przestępcą seksualnym. A Ty przynieść zaświadczenie z KRK [od 15 II 2024 r.]

W dniu 14 lutego przypadają Walentynki! Ten szczególny dzień można świętować na różne sposoby, także w pracy. W jednej ze spraw, miłość pomiędzy kochankami była tak płomienna, że podczas stosunku płciowego doszło do zawału serca u mężczyzny, który zmarł. Pech chciał, że pracownik był wtedy w delegacji służbowej. Paradoksalnie na całej sytuacji skorzystała zdradzona żona, która otrzymała odszkodowanie, ponieważ sąd uznał, że doszło do wypadku przy pracy. Cała sprawa działa się we Francji. Aż chciałoby się rzecz: ach ta francuska miłość… Chociaż w Polsce też nie brakuje głośnych spraw zwolnień dyscyplinarnych z powodu uprawniania seksu w czasie pracy i naruszenia tym samym BHP, np. na wózku widłowym (bez kasku), w gabinecie szefa, czy przez pielęgniarkę w szpitalu. Naukowcy podkreślają jednak, że zbliżenia i czułość mają wpływ na jakość pracy - pracownicy są bardziej wydajni i proaktywni.