Strona główna » Kadry » Wypowiedzenie » Rozwiązanie bez wypowiedzenia » Czy mogę rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, gdy znalazłem nową pracę?

Czy mogę rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, gdy znalazłem nową pracę?

27 stycznia 2026, 20:37
Emilia Panufnik
Czy mogę rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, gdy znalazłem nową pracę?
Znalazłem nową pracę i zależy mi na szybkim podpisaniu nowej umowy. Chciałbym rozwiązać dotychczasową umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia. Czy Kodeks pracy na to pozwala? W jakich sytuacjach zgodnie z przepisami można rozwiązać umowę w sposób natychmiastowy?

Czy można rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia?

Przykład

Pracuję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 9 lat. Znalazłem nową pracę, którą mam rozpocząć już od przyszłego miesiąca. Tymczasem okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Czy mogę rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, aby móc rozpocząć nową pracę w umówionym terminie?

Pracownicy zwykle szukają nowego zatrudnienia, będąc nadal w stosunku pracy. Kiedy decydują się na podpisanie umowy z nowym pracodawcą, muszą pamiętać o obowiązującym ich okresie wypowiedzenia dotychczasowej umowy. Okres wypowiedzenia może trwać od 3 dni do 3 miesięcy w zależności od długości zatrudnienia. Warto pamiętać o tym, planując datę rozpoczęcia kolejnej pracy. Jest to istotne szczególnie wówczas, gdy pracownik chce zachować ciągłość zatrudnienia. Czy zawsze musi być okres wypowiedzenia przed rozwiązaniem umowy? Ustawodawca przewidział możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia czyli w tzw. trybie natychmiastowym. Można z niego skorzystać tylko w ściśle określonych przypadkach.

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia?

Zgodnie z art. 55 Kodeksu pracy każda ze stron, zarówno pracodawca jak i pracownik, może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym czyli bez wypowiedzenia. Jednostronne rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia przez pracownika dozwolone jest w 2 sytuacjach:

  1. Posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
  2. Dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Kodeks pracy: Art. 55 § 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Znalezienie nowej pracy a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Znalezienie nowej pracy i chęć podpisania kolejnej umowy w ustalonym terminie nie stanowi więc przesłanki do zastosowania natychmiastowego trybu rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. Należy o tym pamiętać, ponieważ taka próba byłaby nieuzasadniona i pracodawca mógłby dochodzić od pracownika odszkodowania (art. 611 Kodeksu pracy).

Kodeks pracy: Art. 611 W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Art. 612 § 1. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611, przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

§ 2. W razie orzeczenia przez sąd pracy o odszkodowaniu, przepisu art. 55 § 3 nie stosuje się.

Jak rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, gdy znalazłam nową pracę?

Najlepszym i najprostszym sposobem rozwiązania umowy we wcześniejszym terminie i bez okresu wypowiedzenia jest porozumienie z pracodawcą. Zawsze warto utrzymywać dobre stosunki z przełożonymi. Atmosfera szczerości i zaufania ułatwia komunikację tego typu potrzeb. Przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem strony mogą wspólnie ustalić dogodny termin rozwiązania stosunku pracy. Gdyby jednak propozycja pracownika nie została przyjęta, można sprawdzić czy nowy pracodawca jest skory do zmiany terminu rozpoczęcia pracy. Szczera rozmowa i prowadzenie do kompromisu pozytywnie wpływa na wizerunek pracownika w nowym miejscu pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

