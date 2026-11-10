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Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Wysokość wynagrodzenia » Pracodawcy nie zwalniają, ale też nie zatrudniają. Wynagrodzenia rosną 6% rocznie czyli szybciej niż inflacja

Pracodawcy nie zwalniają, ale też nie zatrudniają. Wynagrodzenia rosną 6% rocznie czyli szybciej niż inflacja

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10 listopada 2026, 13:06
Konfederacja Lewiatan
wynagrodzenia rosną rynek pracy zatrudnianie zwalnianie
Pracodawcy nie zwalniają, ale też nie zatrudniają. Wynagrodzenia rosną 6% rocznie czyli szybciej niż inflacja
Shutterstock

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Sytuację na polskim rynku pracy w październiku 2026 r. ocenia główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka. Obecnie pracodawcy nie zwalniają, ale też nie zatrudniają. Z drugiej strony wynagrodzenia rosną 6% rocznie czyli szybciej niż inflacja.

Bezrobocie stoi w miejscu od czerwca

Stopa bezrobocia, według wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w październiku wyniosła 5,8% i od czerwca stoi w miejscu. To wynik zgodny z naszą prognozą i oczekiwaniami. Rynek pracy jest zamrożony: firmy nie zwalniają, ale też nie zatrudniają. Liczba bezrobotnych prawie się nie zmieniła wobec września. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest ich jednak o blisko 40 tys. więcej. Nadal możemy mówić jednak o dostosowywaniu się statystyk do zmian wynikających z nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, które weszła w życie w połowie minionego roku.

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Spada liczba ofert pracy

Może niepokoić dalszy spadek liczby ofert pracy. Do urzędów trafiło 35 tys. nowych ofert, prawie 5 tys. mniej niż we wrześniu i mniej niż przed rokiem. Pasuje to do obrazu z firm. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw od miesięcy spada w ujęciu rocznym, a przedsiębiorcy przy wysokich kosztach energii i niepewnym popycie wstrzymują decyzje o nowych etatach.

Wynagrodzenia rosną 6% rocznie

Zamrożony rynek pracy nie oznacza jednak, że płace przestają rosnąć. Brakuje rąk do pracy, a wiele firm woli płacić więcej obecnym pracownikom, niż ryzykować ich utratę. Dlatego wynagrodzenia nadal rosną w tempie około 6% rocznie, wyraźnie szybciej niż inflacja.

Kończą się prace w budownictwie i rolnictwie

Najbliższe miesiące przyniosą sezonowy wzrost bezrobocia. Kończą się prace w budownictwie i rolnictwie, a w styczniu stopa bezrobocia może ponownie przekroczyć 6%. Nie będzie to sygnał załamania, tylko zwykły rytm zimy. Prawdziwym testem dla rynku pracy będzie początek przyszłego roku, gdy po wygaśnięciu CPN firmy zmierzą się z wyższymi kosztami.

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Autor: Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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