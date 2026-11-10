Pracodawcy nie zwalniają, ale też nie zatrudniają. Wynagrodzenia rosną 6% rocznie czyli szybciej niż inflacja
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Sytuację na polskim rynku pracy w październiku 2026 r. ocenia główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka. Obecnie pracodawcy nie zwalniają, ale też nie zatrudniają. Z drugiej strony wynagrodzenia rosną 6% rocznie czyli szybciej niż inflacja.
- Bezrobocie stoi w miejscu od czerwca
- Spada liczba ofert pracy
- Wynagrodzenia rosną 6% rocznie
- Kończą się prace w budownictwie i rolnictwie
Bezrobocie stoi w miejscu od czerwca
Stopa bezrobocia, według wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w październiku wyniosła 5,8% i od czerwca stoi w miejscu. To wynik zgodny z naszą prognozą i oczekiwaniami. Rynek pracy jest zamrożony: firmy nie zwalniają, ale też nie zatrudniają. Liczba bezrobotnych prawie się nie zmieniła wobec września. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest ich jednak o blisko 40 tys. więcej. Nadal możemy mówić jednak o dostosowywaniu się statystyk do zmian wynikających z nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, które weszła w życie w połowie minionego roku.
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Spada liczba ofert pracy
Może niepokoić dalszy spadek liczby ofert pracy. Do urzędów trafiło 35 tys. nowych ofert, prawie 5 tys. mniej niż we wrześniu i mniej niż przed rokiem. Pasuje to do obrazu z firm. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw od miesięcy spada w ujęciu rocznym, a przedsiębiorcy przy wysokich kosztach energii i niepewnym popycie wstrzymują decyzje o nowych etatach.
Wynagrodzenia rosną 6% rocznie
Zamrożony rynek pracy nie oznacza jednak, że płace przestają rosnąć. Brakuje rąk do pracy, a wiele firm woli płacić więcej obecnym pracownikom, niż ryzykować ich utratę. Dlatego wynagrodzenia nadal rosną w tempie około 6% rocznie, wyraźnie szybciej niż inflacja.
Kończą się prace w budownictwie i rolnictwie
Najbliższe miesiące przyniosą sezonowy wzrost bezrobocia. Kończą się prace w budownictwie i rolnictwie, a w styczniu stopa bezrobocia może ponownie przekroczyć 6%. Nie będzie to sygnał załamania, tylko zwykły rytm zimy. Prawdziwym testem dla rynku pracy będzie początek przyszłego roku, gdy po wygaśnięciu CPN firmy zmierzą się z wyższymi kosztami.
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Autor: Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana
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