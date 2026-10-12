Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn to kwota 10075,14 zł, a kobiet 9218,90 zł. GUS opublikował szczegółowe dane na kwiecień 2026

GUS w październiku opublikował "Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2026 r.". Największa różnica wynagrodzeń pomiędzy mężczyznami i kobietami występuje w działalności związanej z finansami i ubezpieczeniami - panowie zarabiają tu o 34,5% więcej niż panie. Kobiety mają za to największą przewagę w budownictwie - zarabiają o 36,8% więcej od mężczyzn.

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Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2026 r.

W kwietniu 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie o 2,2% w stosunku do marca 2026 r. oraz o 6,0% w porównaniu do kwietnia 2025 r. W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało nominalnie o 0,5% w stosunku do marca 2026 r., natomiast w porównaniu do kwietnia 2025 r. wzrosło o 5,5%.

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Wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - mediana

Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2026 r. wyniosła 7695,00 zł. Oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a drugiej połowie nie niższe. Wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci – wśród mężczyzn wyniosła 7877,52 zł (102,4% wartości ogółem), natomiast wśród kobiet – 7545,48 zł (98,1% wartości ogółem). Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano, podobnie jak w poprzednich okresach, w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 9098,87 zł (118,2% wartości ogółem), a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – na poziomie płacy minimalnej, tj. 4806,00 zł (62,5% wartości ogółem).

W kwietniu 2026 r. 10% najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najwyżej 4806,00 zł. Z kolei 10% najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 14926,00 zł.

W kwietniu 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto była niższa o 20,3% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w tym miesiącu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w zależności od wielkości pracodawcy

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w kwietniu 2026 r. wyniosło 9651,59 zł, wśród mężczyzn – 10075,14 zł (co stanowiło 104,4% przeciętnego wynagrodzenia ogółem), natomiast wśród kobiet – 9218,90 zł (95,5% przeciętnego wynagrodzenia ogółem). Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, najwyższą wartość przeciętnego wynagrodzenia odnotowano, podobnie jak w poprzednich okresach, w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 11457,32 zł (118,7% wartości ogółem), a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 6324,06 zł (65,5% wartości ogółem). Co ciekawe, w kwietniu 2026 r. w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet było wyższe o 251,60 zł od przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn.

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W podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto pozostaje na poziomie płacy minimalnej.

Wynagrodzenia według PKD - mediana

Wynagrodzenia były zróżnicowane także ze względu na rodzaj działalności. W kwietniu 2026 r. najwyższą medianę, wynoszącą 13007,75 zł, odnotowano w sekcji Działalność usługowa w zakresie telekomunikacji, programowania komputerowego, doradztwa, infrastruktury obliczeniowej oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (sekcja K). W 15 z 20 analizowanych sekcji PKD 2025 mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa niż mediana wynagrodzeń kobiet. Największa różnica procentowa wystąpiła w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja L) – mężczyźni zarabiali o 34,5% więcej niż kobiety. W 5 sekcjach mediana wynagrodzeń kobiet była wyższa od mediany wynagrodzeń mężczyzn. W większości analizowanych sekcji przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto oraz mediana wynagrodzeń były wyższe wśród mężczyzn niż wśród kobiet, a największa różnica procentowa wystąpiła w sekcji Budownictwo (sekcja F) ‒ kobiety zarabiały o 36,8% więcej niż mężczyźni.

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10 najlepiej zarabiających kobiet i mężczyzn

W kwietniu 2026 r. 10% najlepiej zarabiających mężczyzn otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 15820,00 zł. W tym samym okresie 10% najlepiej zarabiających kobiet otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 14144,02 zł.

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie - 17202,48 zł w finansach i ubezpieczeniach

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w kwietniu 2026 r. odnotowano w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja L), gdzie wyniosło 17202,48 zł. Największa różnica procentowa pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem mężczyzn a przeciętnym wynagrodzeniem kobiet była również w tej sekcji – wyniosła 48,9% na korzyść mężczyzn. W 6 sekcjach przeciętne wynagrodzenie kobiet było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn, a największa różnica procentowa, podobnie jak w poprzednich okresach, wystąpiła w sekcji Budownictwo (sekcja F) – wyniosła 19,2% na korzyść kobiet.

GUS podkreśla, że prezentowane dane o wynagrodzeniach obejmują wypłaty pieniężne z tytułu stosunku pracy lub stosunku służbowego dla zatrudnionych, a także wypłaty z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz umów agencyjnych w przypadku, gdy umowy te zostały zawarte z tym samym pracodawcą bądź na rzecz tego samego pracodawcy, u którego dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy.

Ważne W kwietniu 2026 r. w 14 sekcjach PKD przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet.

Źródło: GUS