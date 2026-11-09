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Czy pracownicy dyskutują o wysokości zarobków? Kultura milczenia wokół pieniędzy

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09 listopada 2026, 16:33
jawność wynagrodzeń rozmowy o wynagrodzeniach pracownicy pieniądze
Czy pracownicy dyskutują o wysokości zarobków? Kultura milczenia wokół pieniędzy
Shutterstock

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Co z tą jawnością? Czy polscy pracownicy dyskutują pomiędzy sobą o wysokości własnych zarobków? Aż 90% Polaków chce jawności pensji w ogłoszeniach o pracę. Oto wyniki badania.

Polacy chcą jawności zarobków

Rządowe prace nad ustawą wdrażającą unijną dyrektywę o transparentności wynagrodzeń wkraczają w kluczową fazę. Najnowsze badanie InterviewMe „Jawność wynagrodzeń w opinii Polaków” przeprowadzone na grupie 1 261 respondentów pokazuje, że polscy pracownicy są gotowi na tę zmianę, choć w swoich miejscach pracy wciąż zderzają się z kulturą milczenia wokół pieniędzy. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że Polacy mają dość wymijających określeń w ogłoszeniach o pracę, takich jak „atrakcyjne wynagrodzenie” czy „konkurencyjna pensja”. Aż 90% badanych popiera publikowanie widełek wynagrodzeń w treści ofert pracy (w tym 65% zdecydowanie, a 25% raczej się zgadza). Przeciwnego zdania jest zaledwie 10% ankietowanych.

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- Gdyby się nad tym zastanowić, to brak widełek wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę brzmi dość absurdalnie. Wyobraźmy sobie analogiczną sytuację w sklepie internetowym: wybieramy ubrania, poświęcamy czas na znalezienie odpowiedniego kroju i koloru, dodajemy produkt do koszyka, a dopiero przy płatności dowiadujemy się, ile właściwie mamy zapłacić. W rekrutacji jest podobnie - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka kariery InterviewMe. - A im więcej czasu i energii kandydat poświęci na udział w procesie, tym trudniej jest mu się z niego wycofać, nawet jeśli na końcu proponowane warunki finansowe nie spełniają jego oczekiwań. To przykład znanej w marketingu reguły zaangażowania i konsekwencji i tzw. efektu utopionych kosztów, zgodnie z którymi po zainwestowaniu czasu, energii czy zasobów mamy większą skłonność do kontynuowania wcześniej rozpoczętego działania. Zapytani o konkretne efekty, jakich spodziewają się po wprowadzeniu obowiązkowych widełek, respondenci najczęściej wskazywali:

  • Łatwiejsze porównywanie ofert pracy - 58%
  • Uczciwsze wynagrodzenia dla pracowników - 54%
  • Większą przejrzystość w rekrutacji - 46%
  • Większą presję na pracodawców, by płacić więcej - 20%
  • Brak większych zmian - 7%

Czy polscy pracownicy rozmawiają o wynagrodzeniach?

Polacy chcą przejrzystości w firmach, ale rzadko rozmawiają o pensjach. Potrzeba jawności wykracza poza same ogłoszenia rekrutacyjne. Aż 85% Polaków chciałoby, aby wynagrodzenia w ich obecnej lub potencjalnej firmie były bardziej transparentne (43% zdecydowanie tak, 42% raczej tak). Mimo tak ogromnego poparcia dla systemowej przejrzystości, rozmowa o zarobkach ze współpracownikami wciąż pozostaje w Polsce tematem wrażliwym:

  • Tylko 21% badanych deklaruje, że otwarcie rozmawia o swoim wynagrodzeniu ze współpracownikami.
  • 44% respondentów porusza ten temat wyłącznie z wybranymi, zaufanymi osobami.
  • 35% unika takich rozmów

Zakaz rozmów o wynagrodzeniach w firmie

Dlaczego pracownicy rzadko dyskutują o pensjach? Wyniki badania pokazują, że kluczową barierą jest podejście samych przełożonych. Aż 63% ankietowanych wskazuje, że w ich miejscu pracy rozmowy o zarobkach są w jakiś sposób ograniczane:

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  • 23% osób deklaruje istnienie bezpośredniego, formalnego zakazu ze strony przełożonych.
  • 40% twierdzi, że oficjalnego zakazu nie ma, ale rozmowy o pieniądzach są wyraźnie źle widziane przez kierownictwo.
  • Zaledwie 37% badanych pracuje w firmach, gdzie szefostwo w żaden sposób nie zabrania ani nie zniechęca do dyskusji o zarobkach.

Przejrzystość wynagrodzeń w Polsce

Zmiany w prawie: na jakim etapie jest Polska? Proces wdrażania unijnej dyrektywy 2023/970 odbywa się w Polsce etapami:

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  • Od 24 grudnia 2025 r. w polskim Kodeksie pracy (art. 183ca) obowiązuje już wymóg przekazania kandydatowi informacji o wynagrodzeniu lub jego przedziale najpóźniej przed rozmową kwalifikacyjną. Wprowadzono też zakaz pytania kandydata o jego zarobki u poprzednich pracodawców.
  • Pełna ustawa regulująca m.in. prawo do informacji o średnich zarobkach na podobnych stanowiskach czy obowiązkowe raportowanie luki płacowej jest na etapie prac rządowych. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na IV kwartał 2026 r., a nowe przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: InterviewMe

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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