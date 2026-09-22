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Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Wysokość wynagrodzenia » Ile wyniosło przeciętne wynagrodzenie w sierpniu 2026 r. wg GUS? Jest spadek po lipcu, ale wzrost 5,6% rok do roku w sierpniu

Ile wyniosło przeciętne wynagrodzenie w sierpniu 2026 r. wg GUS? Jest spadek po lipcu, ale wzrost 5,6% rok do roku w sierpniu

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22 września 2026, 09:54
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
przeciętne wynagrodzenie gus sierpień 2026
Ile wyniosło przeciętne wynagrodzenie w sierpniu 2026 r. wg GUS? Jest spadek po lipcu, ale wzrost 5,6% rok do roku w sierpniu
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Ile wyniosło przeciętne wynagrodzenie w sierpniu 2026 r. wg danych GUS? Wynagrodzenia sierpniowe spadły w stosunku do lipca. Z czego to wynika? Natomiast jest wzrost 5,6% rok do roku. Jak przeciętne płace ocenia główny ekonomista Lewiatana?

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Przeciętne wynagrodzenie w sierpniu 2026 r.

W świetle Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 21 września 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2026 r. w związku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2026 r. poz. 12 i 644) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2026 r. wyniosło 9259,54 zł. W lipcu było to 9509,02 zł.

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Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2026 r.

GUS podał dane na temat wysokość wynagrodzenia i zatrudnienia w sierpniu 2026 roku:

  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 0,2% niż w lipcu br. i o 0,8% niższe w porównaniu z sierpniem 2025 r.
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było niższe nominalnie o 2,6% niż w lipcu br., natomiast w porównaniu z sierpniem 2025 r. było wyższe o 5,6%.

Przeciętnego miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2026 r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 września 2026 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2026 r. na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38)) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2026 r. wyniosło 9250,25 zł.

Lipcowy wzrost wynagrodzeń wynikał z premii w górnictwie i energetyce

Główny ekonomista Lewiatana, Mariusz Zielonka zwraca uwagę na to, że sierpień przyniósł niespodziankę: najświeższe dane GUS potwierdzają wcześniejsze wyjaśnienie lipcowego, wzrostowego zaskoczenia płacowego (wzrost rok do roku 6,8%), i to w sposób niemal podręcznikowy. Górnictwo, które w lipcu notowało wzrost wynagrodzeń o 21,9% r/r, w sierpniu odnotowało spadek o 1,7% r/r, a miesięcznie płace w tej sekcji zjechały aż o 20,7%. To potwierdza naszą tezę, że lipcowy skok miał głównie jednorazowy, a nie strukturalny charakter. Podobnie było w energetyce. Po lipcowym wystrzale (+13,4% r/r, +14,5% m/m) sierpień przyniósł spadek miesięczny o 6,9%, choć dynamika roczna nadal pozostaje podwyższona (+8,9% r/r). Hipoteza o premiach związanych z dobrymi wynikami finansowymi za pierwsze półrocze znajduje więc potwierdzenie. Te branże wypłaciły jednorazowe świadczenia w lipcu, a następnie wróciły do bardziej normalnego poziomu. Lipcowe przyspieszenie świadczy więc nie o początku powrotu silniejszej presji płacowej w gospodarce, a o koncentracji jednorazowych wypłat w dwóch konkretnych sektorach - górnictwo i energetyka.

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Wynagrodzenia w przetwórstwie, budownictwie, informacji i komunikacji - stabilny wzrost

Ekonomista podaje także informacje odotyczące stabilnych wzrostów wynagrodzeń w pozostałych sektorach, np.:

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  • przetwórstwo +5,5% r/r,
  • budownictwo +5,0%,
  • informacja i komunikacja +7,1%.

Jeśli chodzi o wzrost liczby etatów, wygrywa zakwaterowanie i gastronomia. Tutaj odnotowano wzrost 2% r/r. Natomiast w całym sektorze przedsiębiorstw zatrudnienie spadło o 0,8% r/r. Jak tłumaczy Mariusz Zielonka - Rynek pracy pozostaje więc w łagodnym, kontrolowanym rozluźnieniu. Nie widzimy ani przyspieszenia spadku zatrudnienia, ani nagłego pogorszenia sytuacji.

Rozczarowanie dot. przeciętnych wynagrodzeń

Komentarz do sierpniowych przeciętnych wynagrodzeń wystosował również Alior Bank, oceniając je jako rozczarowujące: W sierpniu dynamika wynagrodzeń rozczarowała, wyraźnie wyhamowując. Spadek wynagrodzeń był w dużej mierze efektem wygasania przejściowych czynników, które w poprzednim miesiącu podbiły poziom płac, takich jak wypłaty premii, nagród i innych świadczeń o charakterze jednorazowym (leśnictwo, górnictwo). Przy wzroście inflacji do 3,4% r/r w sierpniu realna dynamika funduszu wynagrodzeń obniżyła się do 1,3% r/r, co daje drugi najniższy odczyt na przestrzeni ostatnich 3 lat. Jednocześnie wrześniowe badanie koniunktury konsumenckiej przyniosło mieszany obraz. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej lekko wzrósł, czemu towarzyszyła wyraźna poprawa ocen możliwości dokonywania ważnych zakupów. Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej nieco obniżył się, przede wszystkim z powodu pogorszenia oczekiwań dotyczących przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i bezrobocia. Przy utrzymującej się wysokiej skłonności do oszczędzania wskazuje to na nadal ostrożne podejście gospodarstw domowych do zwiększania wydatków konsumpcyjnych.

W sierpniu zatrudnienie obniżyło się. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w sierpniu o 0,2% m/m po niewielkim wzroście odnotowanym w lipcu. W ujęciu rocznym zatrudnienie było niższe o 0,8%, co wskazuje, że obserwowana miesiąc wcześniej poprawa nie przerodziła się w trwalsze ożywienie popytu na pracę. Spadki objęły m.in. główne sektory gospodarki jak przemysł, budownictwo, transport i gospodarkę magazynową oraz handel. Najnowsze dane wskazują zatem na utrzymywanie się ostrożnej polityki kadrowej przedsiębiorstw.

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Stopa bezrobocia wzrosła do 5,9%. Według wstępnych danych MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu zwiększyła się o 0,1 p.p. względem lipca, do 5,9%. Wzrost liczby bezrobotnych miał jednak ograniczoną skalę i nie zmienia obrazu rynku pracy, który pozostaje relatywnie stabilny. Mimo nieznacznego wzrostu bezrobocia rejestrowanego Polska nadal należy do krajów o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej (3,4% w lipcu wg metodologii Eurostatu).

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Źródło: INFOR
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