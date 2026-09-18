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Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Wysokość wynagrodzenia » Co najmniej 5200 zł brutto miesięcznie można zarobić na kasie w Dino. Ile zarabia kierownik sklepu w 2026 r.?

Co najmniej 5200 zł brutto miesięcznie można zarobić na kasie w Dino. Ile zarabia kierownik sklepu w 2026 r.?

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18 września 2026, 08:29
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Co najmniej 5200 zł brutto miesięcznie można zarobić na kasie w Dino. Ile zarabia kierownik sklepu w 2026 r.?
Shutterstock

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Dino to trzeci największy pracodawca w Polsce. Aż 30% personelu marketu stanowią osoby młodsze niż 30 lat. Czy warto zatrudnić się w tej firmie? Jakie są zarobki jako kasjer i kierownik sklepu Dino? Oto aktualne stawki w 2026 r.

Miejsca pracy w Dino

Zespół Dino liczy już 60 tys. osób. W ciągu ostatnich pięciu lat Grupa stworzyła blisko 31 tys. nowych miejsc pracy, rozwijając sieć marketów oraz inwestując w zaplecze logistyczne i produkcję. Dino jest dziś trzecim największym pracodawcą w Polsce, a dalszy rozwój działalności oznacza duże możliwości tworzenia kolejnych miejsc pracy. Dino zwiększa skalę działalności zgodnie z przyjętym planem, konsekwentnie inwestując w dalszy rozwój sieci marketów oraz rozbudowę zaplecza potrzebnego do jej obsługi. Firma jest już trzecim największym pracodawcą w Polsce i zbliża się skalą zatrudnienia do Grupy ORLEN, drugiego największego pracodawcy w kraju.

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W ciągu ostatnich 5 lat Dino przeznaczyło ponad 8 mld zł na inwestycje. W tym czasie sieć urosła do 3 244 sklepów, zlokalizowanych w 2 600 miejscowościach, głównie w mniejszych miastach i na terenach wiejskich, oraz do 12 centrów dystrybucyjnych. Grupa Dino zatrudnia już 60 tys. pracowników. W ciągu ostatnich 12 miesięcy powiększyła się o ponad 5 tys. osób, a na przestrzeni minionych pięciu lat Grupa stworzyła blisko 31 tys. nowych miejsc pracy.

Zarobki na kasie w Dino

Największą część zespołu Dino stanowią pracownicy marketów. Po upływie 3 miesięcy współpracy wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku sprzedawcy-kasjera wynosi co najmniej 5 200 zł brutto miesięcznie. Całkowita pensja jest wyższa – średnie całkowite miesięczne wynagrodzenie sprzedawcy-kasjera, wraz z premiami, wynosi obecnie około 6 000 zł brutto.

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Ile zarabia kierownik sklepu Dino?

W przypadku kierowników marketów średnie wynagrodzenie wraz z premiami to około 8 000 zł brutto miesięcznie. W budżecie na 2026 r. Grupa Dino przeznaczyła około 700 mln zł na podwyżki dla pracowników oraz na utworzenie nowych miejsc pracy. Łączna wartość świadczeń pracowniczych wzrośnie tym samym z 4,3 mld zł w 2025 r. do około 5 mld zł w 2026 r.

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Kto pracuje w Dino?

30% personelu Dino stanowią osoby młodsze niż 30 lat, a około 7% zespołu to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę na pełny etat, ale odpowiadając na potrzeby pracowników firma umożliwia także pracę w niepełnym wymiarze czasu. Z takiego rozwiązania korzysta blisko 8% załogi.

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Źródło: Market Dino

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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