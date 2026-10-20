REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Wysokość wynagrodzenia » Ile zarabia się HR? Stawki w 2026 r. Czy kadry i płace to szansa na wysokie wynagrodzenia na starcie? [TABELA]

Ile zarabia się HR? Stawki w 2026 r. Czy kadry i płace to szansa na wysokie wynagrodzenia na starcie? [TABELA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 października 2026, 23:24
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Ile zarabia HR kadry i płace 2026 zarobki wynagrodzenia
Ile zarabia się HR? Stawki w 2026 r. Czy kadry i płace to szansa na wysokie wynagrodzenia na starcie? [TABELA]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile zarabia się w HR? Sprawdzamy stawki aktualne na 2026 r. Czy kadry i płace to szansa na wysokie wynagrodzenia już na starcie? Wiele się zmienia w zarobkach pracowników tego segmentu. Tabela porównuje wynagrodzenia z 2020 r. i wskazuje procentowe podwyżki płac. Jakie wnioski powstają?

Ile zarabia HR w 2026 r.? Stawki

Aby ocenić wynagrodzenia w HR, najlepiej prześledzić ogłoszenia o pracę. Z danych można wiele wyczytać. Poprosiliśmy OLX o zestawienie zarobków aktualnych na 2026 r. w podziale na stanowiska. Otrzymaliśmy od Konrada Grygo, starszego analityka biznesowego w OLX, porównanie płac z 2020 r. Dzięki temu widać, jak rosną wynagrodzenia w działach kadr i płac. Sprawdźmy, jaka jest tendencja. Czy warto wybrać tę ścieżkę zawodową?

REKLAMA

REKLAMA

Poniższe zestawienie jest aktualne na czerwiec 2026 r. i stanowi pogłębioną analizę statystyczną zmian struktury wynagrodzeń w kategorii HR na przestrzeni ostatnich sześciu lat (porównanie pełnego roku 2020 oraz pierwszych pięciu miesięcy 2026 roku). Dane odzwierciedlają wyłącznie stawki oferowane przez zweryfikowanych pracodawców na polskim rynku. Wszystkie wartości oraz dynamiki procentowe zostały zaokrąglone do liczb całkowitych.

1. Zestawienie Porównawcze Rozkładu Wynagrodzeń

Metryka Płacowa (Brutto)

Rok 2020

Rok 2026 (Obecnie)

Procentowy Wzrost (Skumulowany)

Rola rynkowa w strukturze zatrudnienia

D1 (Pierwszy decyl)

2750 zł

5153 zł

+87%

Próg wejścia / Wynagrodzenie stażystów i asystentów

Q1 (Pierwszy kwartyl)

3250 zł

5903 zł

+82%

Płaca niska / Młodsi specjaliści (Junior)

Mediana (Środek rynku)

4100 zł

6750 zł

+65%

Wskaźnik centralny / Samodzielni specjaliści

Średnia arytmetyczna

5468 zł

8656 zł

+58%

Średnia ogólna (wrażliwa na anomalie i płace premium)

Q3 (Trzeci kwartyl)

5250 zł

8000 zł

+52%

Płaca wysoka / Starsi specjaliści (Senior)

D9 (Dziewiąty decyl)

6500 zł

9750 zł

+50%

Top 10% ekspertów / Managerowie i Biznes Partnerzy

Pracownicy na niższych stanowiskach otrzymują wyższe podwyżki

Jednym z kluczowych wniosków jest zjawisko kompresji płacowej (spłaszczenie struktury). Najważniejszym wnioskiem płynącym z analizy rozkładu percentylowego jest wyraźna asymetria tempa wzrostu płac. Podczas gdy najniższe stawki oferowane na rynku (D1) wzrosły w ciągu sześciu lat aż o 87%, zarobki najwyżej wykwalifikowanych ekspertów (D9) zanotowały wzrost o zaledwie 50%.

Głównym motorem tej zmiany była presja makroekonomiczna oraz skokowe podwyżki płacy minimalnej w Polsce, które sukcesywnie „wypychały” dolną granicę wynagrodzeń w górę. W efekcie w 2026 roku dysproporcja płacowa między nowicjuszem a ekspertem uległa drastycznemu zmniejszeniu – obecnie topowy specjalista zarabia niecałe dwukrotnie więcej niż osoba stawiająca pierwsze kroki, co stanowi strategiczne wyzwanie dla managerów odpowiedzialnych za systemy motywacyjne.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Mediana płac w HR - 6750 zł

Drugim z kluczowych wniosków jest stabilizacja wskaźnika centralnego (mediany). Mediana płac w HR wzrosła o 65%, przesuwając się z poziomu 4100 zł do 6750 zł. Ten wskaźnik najcelniej oddaje kondycję branży, ponieważ jest odporny na anomalie rekrutacyjne (w przeciwieństwie do średniej arytmetycznej, która w 2025 roku uległa chwilowemu zniekształceniu przez nieliczne, skrajnie wysokie kontrakty projektowe). Stabilny wzrost mediany o 65% dowodzi, że branża systematycznie nadrabiała dystans do inflacji, budując trwały fundament płacowy dla samodzielnych specjalistów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niższe budżety na wyższe stanowiska w HR

Trzecim z kluczowych wniosków jest erozja stawki premium dla doświadczonych pracowników. Zarobki z przedziałów Q3 (+52%) oraz D9 (+50%) wykazują najniższą dynamikę. Sygnalizuje to, że budżety pracodawców na stanowiska wyższego szczebla w HR zostały w ostatnich latach silnie zoptymalizowane. Firmy rezygnują z agresywnej licytacji płacowej na poziomie managerskim, skupiając się na wyrównywaniu pensji do dołu w celu utrzymania twardych kryteriów prawno-podatkowych (ZUS, obsługa płac).

Zarobki w HR 2026

Dane te pozwalają na postawienie twardej tezy: Wizerunek HR-owca jako zawodu nisko płatnego na starcie odchodzi do przeszłości. Próg wejścia w 2026 roku (ponad 5100 zł) jest niemal dwukrotnie wyższy niż u progu dekady. Jednak ceną za ten skok jest drastyczne zaciśnięcie się imadła płacowego – doświadczeni eksperci rosną najwolniej, co zmusza branżę do szukania motywacji pozafinansowej.

Wynagrodzenia w HR 2026 tabela

Wynagrodzenia w HR 2026 - tabela

OLX

Autor: Konrad Grygo - starszy analityk biznesowy w OLX

Zobacz również:
Powiązane
Ile zarabia główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy? Gdy posiada certyfikat zawodowy, to nawet 25% więcej
Ile zarabia główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy? Gdy posiada certyfikat zawodowy, to nawet 25% więcej
30 tys. zł - tyle zarabia prezydent Polski w 2026 r.? Ile wynosi emerytura prezydencka?
30 tys. zł - tyle zarabia prezydent Polski w 2026 r.? Ile wynosi emerytura prezydencka?
Ile zarabia prawnik miesięcznie? 7-10 tys. zł na start, a po kilku latach już dwa razy więcej
Ile zarabia prawnik miesięcznie? 7-10 tys. zł na start, a po kilku latach już dwa razy więcej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Wszystkie weekendy zaczną się w czwartek? Polacy są dramatycznie przemęczeni pracą – co z czterodniowym tygodniem pracy
20 paź 2026

Polacy są mocno przemęczeni pracą, co aż w 80 proc. przypadków fatalnie odbija się na życiu prywatnym, zwłaszcza rodzinnym. Rząd kończy eksperyment dotyczący pięciodniowego tygodnia pracy, ale na razie cicho o tym, by doszło do rewolucyjnej zmiany w kodeksie pracy dotyczącej czasu pracy.
Duże zmiany w L4 i zasiłkach od 1 stycznia 2027 r. Będzie jeden okres zasiłkowy - wspólny dla wszystkich tytułów ubezpieczenia chorobowego
20 paź 2026

Duże zmiany w zasiłkach od 1 stycznia 2027 r. Będzie jeden okres zasiłkowy - wspólny dla wszystkich tytułów ubezpieczenia chorobowego, niezależnie od ich liczby. Limit obowiązujący to nadal 182 lub 270 dni. Wprowadzi je nowelizacja ustawy Dz.U. 2026 poz.26 – na czym konkretnie polega zmiana? Jakie przyniesie konsekwencje dla pracodawców?
Obawa o utratę renty blokuje rozwój zawodowy [WYWIAD]
20 paź 2026

„Renta kojarzy się ze stabilizacją, bezpieczeństwem, co miesiąc pojawi się na koncie. Praca i poziom zarobków są bardziej niepewne, nieprzewidywalne. Nic dziwnego, że mało kto wybiera opcję rozwój” – podkreśla Marta Lorczyk, aktywistka działająca na rzecz likwidacji pułapki rentowej.
Coraz więcej Polaków nie radzi sobie ze stresem. Potwierdzają to dane ZUS: 34 miliony dni bez pracy
20 paź 2026

Coraz więcej Polaków nie radzi sobie ze stresem i w związku z nim przebywa na zwolnieniach lekarskich. Potwierdzają to dane ZUS: w 2025 r. były aż 34 miliony dni bez pracy. Problem ten narasta w dużym tempie - liczba w ciągu 3 lat wzrosła o 43%. Stres to m.in. depresja i zaburzenia lękowe.

REKLAMA

Co pracodawca musi wiedzieć o korzystaniu ze sztucznej inteligencji? Zmiana przepisów od 2 sierpnia 2026 roku i 4 poziomy ryzyka
19 paź 2026

Jeśli jesteś pracodawcą, musisz wiedzieć o nowych przepisach dotyczących korzystania ze sztucznej inteligencji. Zmiana miała miejsce 2 sierpnia 2026 roku. AI to nowość technologii cyfrowej, która zrewolucjonizowała nasze życie. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie obowiązki mamy w związku z wejściem na rynek sztucznej inteligencji. Choć unijne rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji z 13 czerwca 2024 r. weszło w życie 1 sierpnia 2024 r., a jego przepisy są wdrażane etapami, kwestia stosowania AI wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości wśród przedsiębiorców.
Zmiany od 18 października 2026 r. Elektroniczne orzeczenie lekarskie a Internetowe Konto Pacjenta - dlaczego warto je mieć?
19 paź 2026

Jakie zmiany w orzeczeniach lekarskich weszły w życie? Od 18 października 2026 roku lekarze mają obowiązek wystawiać jedynie elektroniczne orzeczenia lekarskie dotyczące badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników. Dlatego warto mieć Internetowe Konto Pacjenta.
Badania pracowników, które warto zrobić przed sezonem grypowym. Kiedy jest najlepszy termin szczepienia?
19 paź 2026

Najwięcej zwolnień lekarskich pracowników z powodu choroby własnej lekarze wystawili w lutym 2026 r. To aż 2,36 mln L4. Jakie badania pracowników warto robić przed sezonem grypowym, by zminimalizować absencje? Kiedy jest najlepszy termin szczepień na grypę?
Zwolnienia z ZUS do 450 zł przy finansowaniu kart żywieniowych: jak wykorzystać tę możliwość w budżecie na 2027 rok?
19 paź 2026

Każdy pracodawca powinien o tym wiedzieć- obowiązuje zwolnienie z ZUS do 450 zł przy finansowaniu kart żywieniowych. Podpowiadamy, jak można wykorzystać tę możliwość w budżecie firmy na 2027 rok. Oto kilka praktycznych wskazówek.

REKLAMA

Nowe przepisy o mobbingu uporządkują zasady w miejscu pracy. Wchodzą w życie już w listopadzie
19 paź 2026

Nowe przepisy o mobbingu oznaczają dla pracodawców dodatkowe obowiązki, ale nie powinniśmy patrzeć na nie jak na kolejne obciążenie. Bardziej precyzyjna definicja mobbingu, przykładowy katalog niedopuszczalnych zachowań oraz wyraźne odróżnienie ich od uzasadnionej krytyki pracownika mogą ułatwić organizacjom reagowanie na sytuacje, które dotychczas budziły wiele wątpliwości. Dobrze wykorzystana nowelizacja może stać się impulsem do uporządkowania komunikacji i procedur, a w konsekwencji ograniczenia konfliktów oraz ryzyka odpowiedzialności pracodawcy.
Wigilia, mikołajki, andrzejki, wycieczka dla emerytów. Za co zapłaci ZFŚS – dlaczego nie każdy dostanie tyle samo.
17 paź 2026

Jakie wydarzenia indywidualne i zbiorowe można sfinansować ze środków ZFŚS
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA