REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Wysokość wynagrodzenia » Stawka godzinowa 2026 netto [Umowa zlecenie]

Stawka godzinowa 2026 netto [Umowa zlecenie]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 lutego 2026, 20:28
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
minimalna stawka godzinowa 2026 zlecenie netto
Stawka godzinowa 2026 netto [Umowa zlecenie]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 31,40 zł brutto na godzinę. To tzw. minimalna stawka godzinowa w 2026 r. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? Od zeszłego roku stawka wrosła o 90 gr. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.

Stawka godzinowa 2026 na zleceniu

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. od dnia 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł, a minimalną stawka godzinowa - 31,40 zł. W 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4666 zł, a jeszcze wcześniej 4300 zł brutto. Ostatnia podwyżka najniższej krajowej wyniosła więc tylko140 zł brutto. To mało w porównaniu do poprzedniej podwyżki w wysokości 366 zł. Natomiast stawka godzinowa wzrosła o 90 gr. To również niewielka podwyżka w porównaniu do zeszłorocznej wynoszącej 2,40 zł (do końca 2024 roku minimalna godzinowa wynosiła 28,10 zł). Warto przypomnieć, że z powodu wysokiej inflacji w 2023 i 2024 roku mieliśmy aż dwukrotnie w roku podnoszone płace minimalne – z dniem 1 stycznia i 1 lipca.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026
Zobacz również:

31,40 brutto - ile to netto?

Podane w rozporządzeniu kwoty to wartość brutto. Ile 31,40 zł to netto? Korzystając z kalkulatora umów zleceń na, można obliczyć, że kwota netto stawki godzinowej w 2026 roku wynosi 24,66 zł z dobrowolną składką chorobową oraz 25,36 zł bez dobrowolnej składki chorobowej (w 2025 r. było to odpowiednio 23,94 zł i 24,62 zł). Natomiast płaca minimalna 2026 brutto czyli 4806 zł wynosi 3575,85 zł netto. Ustalając minimalną stawkę za godzinę pracy na umowie o pracę, należy podzielić 4806 zł na liczbę godzin pracy występującą w danym miesiącu. W styczniu 2026 r. jest 160 godzin pracy. Stawka godzinowa brutto na umowie o pracę wyniesie więc 30,04 zł. Minimalna stawka godzinowa na zleceniu jest więc w styczniu wyższa od najniższej stawki godzinowej na umowie o pracę.

Polecamy: Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce

Zobacz również:

Jak rosła stawka godzinowa?

Stawka godzinowa po raz pierwszy została ustanowiona w 2017 roku. Jak przedstawiają się kwoty brutto i netto na przestrzeni lat? Oto tabela:

REKLAMA

ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia
Autopromocja

ZFŚS
Zasady tworzenia i prowadzenia

Sprawdź

 Minimalna stawka godzinowa netto od 2017 roku

Minimalna stawka godzinowa netto od 2017 roku

Infor.pl

Stawka godzinowa 2026 - kalkulator netto umowy zlecenia

Udostępniamy Kalkulator umów zlecenia 2026, który pozwala wyliczyć kwotę netto przy zatrudnieniu na umowie zlecenie.  Oblicz wynagrodzenie netto na zleceniu »>

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalkulator umowy zlecenia 2026 netto

Kalkulator umowy zlecenia 2026 netto

Infor.pl

Polecamy: Kalkulatory

Polecamy: Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Zobacz również:
Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242)

Powiązane
Rewolucja w Kodeksie Pracy: umowa zlecenie i działalność gospodarcza wliczane do stażu pracy. Sprawdź, co zyskasz w 2026 r.
Rewolucja w Kodeksie Pracy: umowa zlecenie i działalność gospodarcza wliczane do stażu pracy. Sprawdź, co zyskasz w 2026 r.
Składki ZUS od umowy zlecenia - poradnik. Co jeżeli zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? [przykłady obliczeń]
Składki ZUS od umowy zlecenia - poradnik. Co jeżeli zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? [przykłady obliczeń]
Od 7 stycznia pracodawcy mogą zawierać umowy elektronicznie. Specjalny system MRPiPS [umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług, zlecenie]
Od 7 stycznia pracodawcy mogą zawierać umowy elektronicznie. Specjalny system MRPiPS [umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług, zlecenie]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Symbol 08-T w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Co daje w 2026 roku?
16 lut 2026

Co oznacza kod 08-T? Czy w 2026 r. daje osobom z niepełnosprawnościami szczególne uprawnienia? Od czego zależy rozmiar dostępnych ulg i świadczeń? Rozwiewamy wątpliwości!
5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy?
16 lut 2026

Wymieniamy 5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy? W jakim kierunku dobrze jest się wykształcić, aby znaleźć pracę w sektorze energii odnawialnej?
Jak być jednym z najlepszych pracodawców w Polsce? [WYWIAD]
16 lut 2026

W konkursie Top Employers po raz trzeci z rzędu w gronie 10. najlepszych pracodawców w kraju widzimy Nationale-Nederlanden. Pytamy więc członkinię zarządu ds. HR, Liwię Kwiecień, jak można zostać jednym z najlepszych pracodawców w Polsce.
Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy
16 lut 2026

Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy. Uszczegóławiając, chodzi o problem żądania opłacenia zaległych składek od przedsiębiorców faktycznie niewykonujących działalności, a niezgłaszających wykreślenia firmy z CEIDG, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podjęło interwencję a resort pracy odpowiedział.

REKLAMA

Czwarty miesiąc z rzędu spada liczba ofert pracy. Przedsiębiorcy nie szukają pracowników
16 lut 2026

Coraz mniej ofert pracy trafia do internetu. BIEC podaje, że w styczniu 2026 roku zanotowano największy od dwóch lat jednorazowy spadek liczby wakatów w ujęciu miesięcznym.
Sztuczna inteligencja niszczy relacje w firmie? Czerwona lampka w głowach HR-owców
16 lut 2026

Sztuczna inteligencja niszczy relacje w firmie? Czerwona lampka zapala się w głowach HR-owców. AI powinna wspierać nie tylko efektywność, ale i trwałość zespołów pracowników.
Cicha epidemia zbiera fatalne żniwo. Popularne napoje dosłownie „rozpuszczają” zęby Polaków
16 lut 2026

Coraz częściej zauważa się, że osoby około trzydziestego roku życia mają słabsze zęby niż wcześniejsze pokolenie, gdy było w tym samym wieku. Młodzi ludzie prowadzący zdrowy tryb życia nierzadko słyszą od dentystów, że grozi im stopniowa utrata uzębienia. Wpływają na to m.in. popularne napoje bez cukru, energetyki, izotoniki, a także soki i smoothie owocowe. Kwasy znajdujące się nawet w zwykłej wodzie z cytryną mogą szybciej niszczyć szkliwo niż cukier. Powodują erozję, czyli rozpuszczanie zębów. Skutki to pęknięcia, ścieranie powierzchni zębów oraz ich półprzezroczystość. Do pogorszenia stanu uzębienia przyczyniają się również stres i nawyk nocnego zaciskania szczęk.
16 lutego: Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela
16 lut 2026

Zawód listonosza ma szczególny charakter. Wymaga uczciwości, dokładności, a przede wszystkim poczucia obowiązku. To dzięki Listonoszom otrzymujemy swoje przesyłki – zamówione towary, przekazy pieniężne, czy dokumenty. 16 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela.

REKLAMA

ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej [KONKURS]
15 lut 2026

Można dostać nie małe pieniądze od ZUSu. Dlaczego? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. Sprawa bezpośrednio dotyczy więc zatrudnionych i zatrudniających. Sprawdź warunki konkursu.
Najniższa emerytura 2026 BRUTTO NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
13 lut 2026

Ile wynosi najniższa emerytura w 2026 roku? Tylko do końca lutego jest to kwota 1780,96 zł brutto i 1623,28 zł netto. Ile emeryci otrzymają na rękę po waloryzacji dnia 1 marca 2025 roku? Komu należy się gwarantowana przez ZUS minimalna emerytura?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA