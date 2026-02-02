31,40 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2026

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 31,40 zł brutto na godzinę. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? Od zeszłego roku stawka wrosła o 90 gr. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.

31,40 brutto - stawka godzinowa na zleceniu

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. od dnia 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł, a minimalną stawka godzinowa - 31,40 zł. W 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4666 zł, a jeszcze wcześniej 4300 zł brutto. Ostatnia podwyżka najniższej krajowej wyniosła więc tylko140 zł brutto. To mało w porównaniu do poprzedniej podwyżki w wysokości 366 zł. Natomiast stawka godzinowa wzrosła o 90 gr. To również niewielka podwyżka w porównaniu do zeszłorocznej wynoszącej 2,40 zł (do końca 2024 roku minimalna godzinowa wynosiła 28,10 zł). Warto przypomnieć, że z powodu wysokiej inflacji w 2023 i 2024 roku mieliśmy aż dwukrotnie w roku podnoszone płace minimalne – z dniem 1 stycznia i 1 lipca.

31,40 brutto - ile to netto?

Podane kwoty to wartość brutto. Ile 31,40 zł to netto? Korzystając z kalkulatora umów zleceń na, można obliczyć, że kwota netto stawki godzinowej w 2026 roku wynosi 24,66 zł z dobrowolną składką chorobową oraz 25,36 zł bez dobrowolnej składki chorobowej (w 2025 r. było to odpowiednio 23,94 zł i 24,62 zł). Natomiast płaca minimalna 2026 brutto czyli 4806 zł wynosi 3575,85 zł netto. Ustalając minimalną stawkę za godzinę pracy na umowie o pracę, należy podzielić 4806 zł na liczbę godzin pracy występującą w danym miesiącu. W styczniu 2026 r. jest 160 godzin pracy. Stawka godzinowa brutto na umowie o pracę wyniesie więc 30,04 zł. Minimalna stawka godzinowa na zleceniu jest więc w styczniu wyższa od najniższej stawki godzinowej na umowie o pracę.

Jak rosła stawka godzinowa?

Stawka godzinowa po raz pierwszy została ustanowiona w 2017 roku. Jak przedstawiają się kwoty brutto i netto na przestrzeni lat? Oto tabela:

Minimalna stawka godzinowa netto od 2017 roku Minimalna stawka godzinowa netto od 2017 roku Infor.pl

Stawka godzinowa 2026 - kalkulator netto umowy zlecenia

Udostępniamy Kalkulator umów zlecenia 2026, który pozwala wyliczyć kwotę netto przy zatrudnieniu na umowie zlecenie. Oblicz wynagrodzenie netto na zleceniu »>

Kalkulator umowy zlecenia 2026 netto Kalkulator umowy zlecenia 2026 netto Infor.pl

