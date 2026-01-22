REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Wysokość wynagrodzenia » Pracodawcy będą zmuszeni podnieść wynagrodzenia pracownikom z długim stażem. Wymusi to dyrektywa płacowa UE

Pracodawcy będą zmuszeni podnieść wynagrodzenia pracownikom z długim stażem. Wymusi to dyrektywa płacowa UE

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 stycznia 2026, 10:19
podwyżka wynagrodzeń 2026 pracodawcy wynagrodzenia
Pracodawcy będą zmuszeni podnosić wynagrodzenia długoletnim pracownikom. To skutek dyrektywy płacowej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracodawcy będą zmuszeni podnosić wynagrodzenia długoletnim pracownikom. To jeden z dwóch nieoczywistych skutków dyrektywy płacowej. Co jeszcze przyniesie transparentność wynagrodzeń? Co dyrektywa płacowa zmieni na polskim rynku pracy? Projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, wdrażający postanowienia dyrektywy płacowej (2023/970) może mieć te dwa nieoczywiste skutki.

Pracodawcy będą zmuszeni podnosić wynagrodzenia długoletnim pracownikom. Dlaczego?

Zarówno dyrektywa, jak i projekt ustawy, podkreślają mierzenie różnic w wynagrodzeniach na tle płciowym. Zapominamy jednak, że równie często dochodzi do rozbieżności płacowych na innym tle: historii zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.

Przykład: Pracownik zatrudniony w danym miejscu od dłuższego czasu ma gorsze warunki wynagrodzenia niż osoba nowo zatrudniona na równoległym stanowisku.

Różnica wynika z tego, że na przestrzeni lat płaca pracownika nie była waloryzowana w tym samym stopniu, jak płaca weryfikowana przez rynek: podwyżki były niskie i rekompensowane stabilnością zatrudnienia. Może to korelować z płcią, bo wiemy z badań, że kobiety są mniej skuteczne w negocjowaniu podwyżek, ale to samo dotyczy starszych osób. Zmienia się jednak sytuacja rynkowa i wycena wartości pracy na danym stanowisku, przez co nowi kandydaci oczekują większych pieniędzy i je otrzymują.

Ujawnienie tych różnic na równoległych stanowiskach bez obiektywnego uzasadnienia – a takie przypadki siłą rzeczy są częstsze w większych firmach, które podlegać będą raportowaniu – w wielu przypadkach wywoła niezadowolenie załogi i skłoni pracodawców do wprowadzenia nowej polityki płacowej. W efekcie możemy zauważyć w następnych latach mniejszą dynamikę wzrostu wynagrodzeń, zwłaszcza w przypadku zmiany pracy. Obecnie panuje przekonanie, że solidną podwyżkę można uzyskać poprzez zmianę pracy, a nie negocjacje z pracodawcą, znajduje w wielu przypadkach potwierdzenie, ale to się może zmienić. Raporty płacowe dadzą także nowy argument pracownikom w negocjacjach podwyżek, a pracodawcy, dla uniknięcia sankcji z powodu zbyt dużej luki płacowej, będą wyrównywać płace długoletnim pracownikom – mówi Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

REKLAMA

REKLAMA

Pracodawcy będą skracali etaty

Inna konsekwencja ustawy może być mniej oczywista. W Polsce mamy bardzo wysoki w porównaniu z innymi krajami, odsetek zatrudniania pracowników na cały etat. Przedstawiony projekt mówi, że liczbę pracowników w przedsiębiorstwie ustala się w przeliczeniu na pełne etaty w danym roku kalendarzowym – to będzie decydowało o tym czy firma będzie podlegać obowiązkowi przygotowywania sprawozdań z luki płacowej i z jaką częstotliwością. Graniczne liczby to 100 i 250 pracowników – dotyczy to więc dość znaczących pracodawców w skali miasta czy powiatu, jak zakłady produkcyjne czy handel. Dla zmniejszenia obowiązku raportowania firmy mogą więc dążyć nie tyle do cięcia etatów, co skracania wymiaru pracy na danym stanowisku, by zmniejszyć liczbę etatów przy tej samej liczbie osób.

W wielu wypadkach to będzie bardziej racjonalne działanie. Pozwoli zachować niektóre stanowiska, ale przypisać im mniejszą ilość godzin. Niektórzy pracodawcy dojdą do wniosku, że lepiej mieć więcej osób w zespole i płynniej rotować obsadą podczas urlopów lub zwiększonego zapotrzebowania na pracę – podsumowuje Anna Barbachowska.

Źródło: ADP Polska

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Nadchodzi jawność wynagrodzeń. Co się zmieni?
Nadchodzi jawność wynagrodzeń. Co się zmieni?
Pracodawcy nie chcą podawać wynagrodzenia w ofercie pracy. Dlaczego nawet widełki płacowe stanowią problem
Pracodawcy nie chcą podawać wynagrodzenia w ofercie pracy. Dlaczego nawet widełki płacowe stanowią problem
Od 24 grudnia 2025 r. wchodzą w życie nowe obowiązki pracodawców dot. wynagrodzenia
Od 24 grudnia 2025 r. wchodzą w życie nowe obowiązki pracodawców dot. wynagrodzenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
PFRON zwraca pieniądze za asystenta w pracy. Sprawdź, czy Ci się należy
21 sty 2026

Tysiące pracodawców w Polsce nie korzysta z refundacji, która im przysługuje. Jeśli zatrudniasz osobę z niepełnosprawnością i wyznaczyłeś kogoś do jej pomocy – możesz odzyskać część kosztów. PFRON zwraca pieniądze za takie wsparcie. Wystarczy złożyć wniosek. Wyjaśniamy, jak to zrobić krok po kroku i ile realnie można zyskać w tym roku.
800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie?
21 sty 2026

800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie? Wyobraź sobie: dostajesz dodatkowe 800 zł co miesiąc na emeryturze czy rencie – za każde dziecko, które wychowałeś w czasach, gdy państwo nie dało Ci nawet złotówki. Dziś Twoje dzieci płacą podatki w naszym kraju, finansują owe 800+ dla milionów rodzin, a Ty ledwo wiążesz koniec z końcem. Seniorzy mówią dość. I wcale nie chcą „wszystkiego naraz” – chcą po prostu symbolicznego „dziękuję” no i też pieniędzy od państwa. Czy w 2026 roku wreszcie je dostaną?
Dla tych niepełnosprawnych w 2026 nie 0 zł a co najmniej 788 zł – są oficjalne wieści z ZUS
22 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające wreszcie dla większej grupy osób z niepełnosprawnościami. Już nie 78, a od 70 punktów w skali potrzeby wsparcia – tyle wystarczy, by od nowego roku otrzymywać świadczenie wspierające. To największa zmiana od momentu wprowadzenia tego świadczenia i realna szansa na wsparcie dla dziesiątek tysięcy osób, które do tej pory były tuż poniżej progu. W artykule podpowiadamy też o co pytania WZON na komisji i na jakie aspekty zwrócić uwagę, aby otrzymać pozytywną decyzję.
Pracodawcy wdrażają przepisy o neutralnych płciowo nazwach stanowisk pracy. Nowe regulacje wzbudzają kontrowersje
21 sty 2026

Pod koniec grudnia 2025 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące neutralnych płciowo nazw stanowisk pracy. Pracodawcy dostosowują się do nowego obowiązku, który obejmuje zarówno sektor prywatny, jak i administrację publiczną.

REKLAMA

Komunikat ZUS: rusza wysyłka deklaracji podatkowych PIT za 2025 r.
21 sty 2026

Zgodnie z najnowszym komunikatem ZUS, ponad 10,5 mln formularzy trafi do wszystkich osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. renty, emerytury czy zasiłki. Deklaracje będą dostępne na PUE/eZUS od 4 lutego 2026 r. oraz wysłane pocztą do końca lutego.
Pracownicy etatowi znaleźli się w gorszej sytuacji niż zleceniobiorcy i stracą finansowo. Chodzi o zmiany dotyczące stażu pracy. Dlaczego?
21 sty 2026

Wprowadzając zmiany w zakresie obliczania pracowniczego stażu pracy ustawodawca chciał wyrównać zakres uprawnień pracowników etatowych i zleceniobiorców oraz innych osób zarobkujących w różnych formach. Niespodziewanie jednak szala się przechyliła i to etatowcy znaleźli się w gorszej sytuacji.
Dzień wolny za święto, które przypada w niedzielę - nie tylko w sobotę. W 2026 r. dałoby to 3 dodatkowe dni wolne za 5 kwietnia, 3 maja i 1 listopada
21 sty 2026

Dodatkowe wolne nie tylko gdy święto wypada w sobotę ale i w niedzielę. Prace trwają w Sejmie, a w 2026 szykuje się wolne za 5 kwietnia, 3 maja i 1 listopada (niedziele). Wszystko zaczęło się od pytania: czy pracownik powinien otrzymać dodatkowy dzień wolny, gdy święto państwowe wypadnie w niedzielę, nie tylko w sobotę?
800+ z automatu, bez wniosku: resort pracy ma projekt. Kiedy koniec uciążliwego obowiązku?
21 sty 2026

To totalna nowość: resort pracy opracował projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (UDER106). Chodzi o działania deregulacyjne rządu i uproszczenia proceduralne. Czy już w 2026 r. to będzie koniec dla milionów rodzin uciążliwego obowiązku i wnioskowania w zakresie przyznawania świadczenia 800+ poprzez automatyczne odnawianie prawa do jego pobierania? Prace w toku - i miejmy nadzieję, że nie jest tak, że nie ma na nie widoku. Czy trzeba składać wniosek o 800+ od 1 lutego 2026?

REKLAMA

10 trendów, które zdominują 2026 rok w IT
20 sty 2026

Czym zaskoczy rynek IT w 2026 roku? Jak sztuczna inteligencja zmienia branżę i dlaczego rola programisty ulega transformacji? Na podstawie najnowszego raportu justjoin.it „Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026", przygotowanego we współpracy z N-iX, eksperci wskazują 10 kluczowych trendów, które zdefiniują najbliższe miesiące w świecie IT.
Kończą umowę bez podania przyczyny i nie przywracają do pracy - to legalne. Sąd ewentualnie zasądzi odszkodowanie. Co to za ustawa? Bo nie KP
21 sty 2026

Trudne do pomyślenia jest to, że mając umowę o pracę można być zwolnionym ot tak - bez podania przez pracodawcę przyczyny - nawet gdy dotyczy to sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czy też za wypowiedzeniem. A jednak! Jest to możliwe. Ba, istnieje ustawa, która wprost przewiduje taką regulację i jest to całkowicie akceptowalne zachowanie.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA