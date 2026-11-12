Karty żywieniowe do 450 zł miesięcznie bez składek ZUS. Jakie warunki musi spełnić pracodawca?

Karty żywieniowe do 450 zł miesięcznie na każdego pracownika bez składek ZUS. Kiedy i jakie posiłki dla pracowników zwolnione są ze składek ZUS? Jakie warunki musi spełnić pracodawca? Przedstawione zagadnienie i interpretacje ZUS w tym zakresie tłumaczy ekspert Marcin Stanecki.

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Karty żywieniowe do 450 zł miesięcznie bez składek ZUS

Pracodawca może finansować pracownikom posiłki za pośrednictwem kart przedpłaconych, a wartość takiego świadczenia, do wysokości 450 zł miesięcznie, może zostać wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS. Nie wystarczy jednak samo przekazanie pracownikowi karty i określenie jej przeznaczenia w regulaminie. Karta musi uprawniać do nabywania wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych, nie może być wymieniana na gotówkę, a pracodawca powinien zapewnić możliwość kontroli sposobu wydatkowania środków. Z interpretacji ZUS wynika, że kontrola nie zawsze wymaga gromadzenia paragonów, ale nie może być całkowicie pozostawiona dostawcy kart. Wątpliwości dotyczą również rozliczania niewykorzystanych środków i ich przenoszenia na kolejne miesiące.

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Kiedy wartość karty żywieniowej jest wyłączona z podstawy składek?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników jest co do zasady przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się również wartość świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych, w tym pozapłacowych benefitów finansowanych przez pracodawcę.

Wyjątek przewiduje § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu, a także wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 450 zł.

Obecne brzmienie przepisu obowiązuje od 1 września 2023 r. Nowelizacja rozszerzyła wyłączenie na bony, talony, kupony i karty przedpłacone oraz podniosła miesięczny limit do 450 zł. Limit 450 zł jest wspólny dla wszystkich świadczeń wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia. Obejmuje zatem zarówno posiłki udostępniane pracownikom bezpośrednio, jak i świadczenia przekazywane w formie bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych. Pracodawca nie może stosować odrębnego limitu dla posiłków wydawanych bezpośrednio i kolejnego dla kart żywieniowych.

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Zastosowanie wyłączenia wymaga spełnienia kilku warunków. Świadczenie musi być finansowane przez pracodawcę, karta ma służyć wyłącznie zakupowi posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych, a pracownik nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego w zamian za niewykorzystane środki. Wartość świadczenia objętego wyłączeniem nie może przekroczyć 450 zł miesięcznie.

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Karta nie może umożliwiać wypłaty środków z bankomatu, wypłaty gotówki w punkcie handlowym ani przekazania pieniędzy na rachunek bankowy pracownika. Nie może również służyć jako uniwersalny środek płatniczy, za pomocą którego pracownik finansuje dowolne zakupy.

Jakie produkty można kupować za pomocą karty żywieniowej?

Wyłączenie obejmuje zakup posiłków, a nie wszystkich produktów spożywczych. Nie wystarczy więc, że karta jest realizowana w sklepie, w którym sprzedaje się żywność. Zakup musi dotyczyć gotowego posiłku lub produktu nadającego się do bezpośredniego spożycia.

W interpretacji DI/100000/43/1205/2025 z 15 stycznia 2026 r. ZUS przyjął, że pojęcie posiłku obejmuje zarówno gotowe dania, jak i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia. W tej kategorii mieszczą się m.in. kanapki, pieczywo, wędliny, sery, jogurty, słodycze, przekąski, a także warzywa i owoce, jeżeli nie wymagają przygotowania ani obróbki przed spożyciem. ZUS zaliczył do posiłków również napoje.

Nie oznacza to jednak, że każdy produkt spożywczy może być finansowany z karty. Poza zakresem wyłączenia pozostają w szczególności produkty przeznaczone do samodzielnego przygotowania lub dalszej obróbki, a także artykuły chemiczne, odzież, alkohol, wyroby tytoniowe i paliwo. Ich zakup nie spełnia warunku przeznaczenia karty wyłącznie na posiłki. Wartość wydatkowana na takie towary powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru składek.

Należy również zauważyć, że interpretacje ZUS nie przedstawiają całkowicie jednolitego stanowiska w odniesieniu do napojów. W decyzji DI/100000/43/543/2025 z 10 czerwca 2025 r. organ przyjął węższe rozumienie posiłku, wyłączając napoje z zakresu świadczeń objętych preferencją. W późniejszej interpretacji DI/100000/43/1205/2025 zaakceptował szersze ujęcie, obejmujące również napoje. Pracodawca, który chce ograniczyć ryzyko sporu z ZUS, powinien zatem precyzyjnie określić w regulaminie dopuszczalne kategorie zakupów.

Karta może być wykorzystywana nie tylko w restauracjach, barach i stołówkach. Placówką handlową może być także sklep spożywczy, piekarnia, cukiernia, a nawet stacja benzynowa, jeżeli oferuje gotowe posiłki. Istotne jest nie tyle oznaczenie placówki, ile rodzaj nabywanego produktu.

Czy pracownik może dopłacić do ceny posiłku z własnych pieniędzy?

ZUS dopuścił również możliwość dopłacenia przez pracownika do ceny posiłku z własnych środków, jeżeli jego wartość przekracza saldo karty. Dopłata może zostać dokonana gotówką lub prywatną kartą płatniczą i sama w sobie nie pozbawia świadczenia prawa do wyłączenia składkowego. Inaczej należy ocenić opakowanie posiłku. W interpretacji DI/100000/43/1205/2025 ZUS uznał, że jego wartość nie korzysta z wyłączenia przewidzianego w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia, ponieważ opakowanie nie jest integralną częścią posiłku.

Czy pracodawca musi kontrolować zakupy i gromadzić paragony?

Pracodawca powinien zapewnić rzeczywistą możliwość zweryfikowania, czy środki przekazane na kartę zostały wykorzystane zgodnie z jej przeznaczeniem. Sam zapis w regulaminie, że pracownik może kupować wyłącznie posiłki, nie zawsze będzie wystarczający. Płatnik musi bowiem dysponować rozwiązaniami ograniczającymi ryzyko nadużyć i pozwalającymi ustalić, czy świadczenie spełnia warunki wyłączenia składkowego.

Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku konieczne jest zbieranie od pracowników zdjęć paragonów i sprawdzanie każdego zakupionego produktu. ZUS zaakceptował także modele kontroli oparte na regulaminach, oświadczeniach pracowników, ograniczeniu sieci akceptacji kart, audytach punktów handlowych i gastronomicznych oraz uproszczonych zestawieniach transakcji.

Przykładem jest decyzja DI/100000/43/543/2025 z 10 czerwca 2025 r. Pracodawca przewidział w niej regulamin korzystania z kart, obowiązek zapoznania się z jego treścią przez pracowników, ograniczenia techniczne dotyczące sieci akceptacji oraz możliwość przeprowadzania audytów punktów handlowych i gastronomicznych. Pracodawca miał również otrzymywać miesięczne zestawienia transakcji obejmujące m.in. dane akceptanta, kategorię placówki określoną na podstawie kodu MCC, identyfikator karty i datę zakupu. ZUS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe.

Brak obowiązku pozyskiwania od pracowników paragonów za każdą transakcję potwierdził również ZUS w decyzji nr 19/2026, sygn. DI/100000/43/1205/2025. Przedsiębiorca przewidział w niej regulamin korzystania z kart, ograniczenie sieci akceptacji, ewidencję świadczeń oraz dostęp pracodawcy do miesięcznych zestawień transakcji. Zestawienia obejmowały informacje o akceptancie, kategorii placówki ustalonej na podstawie kodu MCC, identyfikatorze karty i dacie transakcji. ZUS uznał, że przy zastosowaniu opisanych zabezpieczeń pracodawca nie musi pozyskiwać paragonów w celu sprawdzania każdego zakupu.

Podobne rozwiązanie zaakceptowano w decyzji ZUS Oddziału w Gdańsku z 15 kwietnia 2026 r., nr DI/100000/43/1240/2026. Również w tej sprawie pracodawca otrzymywał uproszczoną historię transakcji, która nie zawierała szczegółowych informacji o kupowanych produktach. ZUS uznał, że takie dane mogą wystarczyć do kontroli prawidłowości korzystania z kart, jeżeli są uzupełnione regulaminem, ewidencją świadczeń i rzeczywistymi uprawnieniami kontrolnymi pracodawcy.

Znaczenie takiego podejścia potwierdza również decyzja ZUS Oddziału w Lublinie z 30 września 2026 r., nr DI/200000/43/2244/2026. Organ zaakceptował w niej model oparty m.in. na ograniczeniu sieci akceptacji za pomocą kodów MCC i numerów MID oraz audytach placówek przyjmujących płatności kartami.

Pracodawca może więc korzystać z uproszczonych danych transakcyjnych, jeżeli w konkretnym modelu organizacyjnym pozwalają one na sprawowanie kontroli. Nie oznacza to jednak, że samo posiadanie informacji o dokonaniu transakcji w sklepie spożywczym zawsze wystarczy. ZUS ocenia łącznie wszystkie zabezpieczenia przewidziane w danym programie.

Czy kontrolę zakupów można powierzyć dostawcy kart lub aplikacji AI?

Weryfikacja zakupów może być wspomagana przez zewnętrznego operatora, w tym aplikację analizującą paragony z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Samo zastosowanie takiej technologii nie przesądza jednak o możliwości skorzystania z wyłączenia składkowego. Istotne jest, czy pracodawca zachowuje rzeczywistą możliwość nadzorowania prawidłowości wydatkowania środków.

W decyzji DI/200000/43/740/2026 z 16 lutego 2026 r. ZUS zaakceptował model, w którym pracownicy fotografowali paragony, a aplikacja operatora analizowała poszczególne produkty. Pracodawca zachowywał możliwość kontroli wyników tej weryfikacji. Organ uznał za prawidłowy wariant, w którym wydatki na posiłki w każdym miesiącu nie przekraczały 450 zł.

Odmiennie ZUS ocenił model przedstawiony w decyzji DI/200000/43/1984/2026 z 30 lipca 2026 r. Operator samodzielnie kontrolował zakupy, ale pracodawca nie otrzymywał danych pozwalających ustalić, jakie produkty nabyli pracownicy i jaka część środków została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. ZUS uznał, że taka organizacja kontroli jest niewystarczająca, ponieważ to pracodawca jako płatnik odpowiada za prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru składek.

Pracodawca może zatem powierzyć operatorowi techniczną obsługę kart, gromadzenie paragonów i analizę transakcji, ale nie powinien pozbawiać się dostępu do wyników kontroli. Musi dysponować informacjami pozwalającymi rozliczyć zakupy niezgodne z przeznaczeniem. Samo zapewnienie przez dostawcę, że aplikacja prawidłowo rozpoznaje produkty, nie zastępuje nadzoru płatnika.

Czy niewykorzystane środki na karcie można kumulować?

Kwestia przenoszenia niewykorzystanych środków na kolejne miesiące budzi wątpliwości w praktyce stosowania § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia. W interpretacjach ZUS pojawiły się bowiem różne rozstrzygnięcia dotyczące skutków składkowych kumulowania salda kart żywieniowych.

W decyzji z 25 września 2025 r., nr DI/100000/43/886/2025 (decyzja nr 494/2025), przedsiębiorca uzyskał korzystne rozstrzygnięcie dotyczące przedstawionego modelu kart lunchowych, przewidującego pozostawianie niewykorzystanych środków na karcie i ich wykorzystanie w kolejnych miesiącach. W późniejszym postępowaniu zakończonym decyzją DI/200000/43/740/2026 przedsiębiorca powołał się na tę interpretację, wskazując ją jako potwierdzenie możliwości kumulowania środków przy zapewnieniu szczegółowej kontroli zakupów.

Nie oznacza to jednak, że ZUS zaakceptował każdy model kumulowania salda ani że wydatki przekraczające 450 zł w danym miesiącu mogą zawsze korzystać z wyłączenia składkowego. W decyzji DI/200000/43/740/2026 z 16 lutego 2026 r. Zakład rozpatrywał dwa warianty programu. W modelu podstawowym pracownik nie mógł wydać w miesiącu więcej niż 450 zł, nawet jeżeli na karcie pozostawały środki z wcześniejszych zasileń. ZUS uznał to rozwiązanie za prawidłowe. W modelu alternatywnym niewykorzystane środki mogły być kumulowane i wydawane w kolejnych miesiącach, co pozwalało na dokonywanie zakupów o wartości przekraczającej 450 zł miesięcznie. Ten wariant został oceniony negatywnie.

ZUS wskazał, że niewykorzystana część miesięcznego limitu nie może zwiększać kwoty objętej wyłączeniem w kolejnym miesiącu. Wartość środków, które nie zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek. Podobne stanowisko przedstawiono w decyzji z 3 czerwca 2026 r., nr DI/200000/43/1743/2026. Zakład uznał w niej za nieprawidłowe stanowisko przedsiębiorcy dotyczące nieuwzględniania w podstawie wymiaru składek wartości niewykorzystanych środków przechodzących na kolejne miesiące.

Zestawienie tych rozstrzygnięć wskazuje, że samo pozostawienie środków na karcie nie przesądza o możliwości objęcia ich wyłączeniem składkowym. Należy odróżnić techniczne przeniesienie salda od prawa do zastosowania miesięcznego limitu 450 zł do wydatków dokonanych w późniejszym miesiącu. Późniejsze interpretacje ZUS przyjmują w tym zakresie bardziej restrykcyjne stanowisko niż wcześniejsza decyzja nr 494/2025.

Dla pracodawcy najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest ograniczenie wydatków objętych wyłączeniem do 450 zł w każdym miesiącu oraz nierozliczanie niewykorzystanego limitu jako dodatkowej kwoty zwolnionej w miesiącu następnym. Jeżeli przedsiębiorca chce wdrożyć model kumulowania salda, powinien rozważyć wystąpienie do ZUS o własną interpretację indywidualną.

Jak przygotować program kart żywieniowych, aby ograniczyć ryzyko składkowe?

Pracodawca planujący wprowadzenie kart żywieniowych powinien określić w regulaminie, że służą one wyłącznie do zakupu gotowych posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych. Regulamin powinien wskazywać niedozwolone kategorie zakupów, zakaz wypłaty lub przekazywania środków oraz zasady postępowania w razie wykorzystania karty niezgodnie z przeznaczeniem.

Pracownik powinien zostać zapoznany z zasadami korzystania z karty i zobowiązać się do ich przestrzegania. Pracodawca powinien prowadzić ewidencję wydanych kart oraz wartości świadczeń przypisanych poszczególnym pracownikom. Warto również zawrzeć umowę z dostawcą kart zapewniającą dostęp do danych transakcyjnych, możliwość weryfikacji zakupów i przeprowadzania kontroli.

Sposób kontroli należy dostosować do konstrukcji programu. W niektórych modelach wystarczające mogą być miesięczne zestawienia transakcji, regulamin, oświadczenia pracowników, ograniczenia MCC/MID i audyty akceptantów. W innych konieczne może być sprawdzanie paragonów i poszczególnych produktów. Niezależnie od przyjętego rozwiązania pracodawca powinien mieć dostęp do wyników kontroli i możliwość ustalenia kwot wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Należy także określić sposób rozliczania zakupów niedozwolonych. Ich wartość nie korzysta z wyłączenia i powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru składek. Podobnie należy rozliczyć część świadczenia, która nie spełnia warunków preferencji ze względu na limit lub sposób wykorzystania środków. Zasady programu powinny regulować również postępowanie z niewykorzystanym saldem, przy czym ze względu na restrykcyjne stanowisko prezentowane w późniejszych interpretacjach ZUS nie należy automatycznie zakładać, że można je przenosić na kolejne miesiące bez konsekwencji składkowych.

Wyłączenie przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia dotyczy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ma ono również znaczenie dla podstawy wymiaru składki zdrowotnej, ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do jej ustalenia stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowych pracowników.

Odrębnie należy ocenić składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zgodnie z art. 259 ust. 1 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia oraz art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy ich podstawy są powiązane z kwotami stanowiącymi podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowych. Obowiązek opłacania składek na te fundusze zależy jednak także od spełnienia pozostałych warunków ustawowych, w tym dotyczących wysokości podstawy i ustawowych zwolnień. Trzeba również pamiętać, że w części interpretacji ZUS zastrzegał brak właściwości do rozstrzygania o obowiązku opłacania składek na te fundusze. Nie należy więc przedstawiać każdej interpretacji dotyczącej kart żywieniowych jako odrębnego rozstrzygnięcia tej kwestii.

Czy interpretacje ZUS chronią innych pracodawców?

Interpretacje indywidualne ZUS są wydawane na wniosek konkretnego przedsiębiorcy i na podstawie opisanego przez niego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, ale wiąże właściwy organ w jego indywidualnej sprawie. Inny pracodawca nie może zatem automatycznie przenieść na własny program wszystkich rozwiązań zaakceptowanych w interpretacji wydanej dla innego podmiotu.

Ochrona może przysługiwać również przedsiębiorcy, który zastosował się do objaśnień prawnych lub utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu, zgodnie z art. 35 ust. 3–5 Prawa przedsiębiorców. Przez utrwaloną praktykę należy rozumieć wyjaśnienia dominujące w interpretacjach indywidualnych dotyczących takich samych stanów faktycznych i tego samego stanu prawnego, wydanych w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w ciągu 12 miesięcy przed jego rozpoczęciem. Jeżeli w odniesieniu do tego samego zagadnienia wydano właściwe objaśnienia prawne, art. 35 ust. 5 przewiduje uwzględnienie ich przy ustalaniu utrwalonej praktyki od dnia ich opublikowania.

W przypadku kart żywieniowych rozbieżności między decyzją nr 494/2025 a późniejszymi interpretacjami dotyczącymi kumulowania niewykorzystanych środków mogą utrudniać wykazanie, że w danym okresie istniała dominująca praktyka interpretacyjna akceptująca takie rozwiązanie. Ochrony wynikającej z art. 35 ust. 3–5 nie można więc utożsamiać z możliwością powołania się na dowolną, pojedynczą korzystną interpretację ZUS.

Pracodawca powinien oceniać nie tylko ogólną tezę zawartą w decyzji, lecz także szczegóły opisanego w niej programu: sposób zasilania kart, dopuszczalne zakupy, dostęp do danych transakcyjnych, zakres kontroli oraz rozliczanie niewykorzystanych środków. To właśnie te elementy mogą przesądzić o tym, czy w konkretnym przypadku świadczenie będzie mogło zostać wyłączone z podstawy wymiaru składek.