Nietrafiona nagroda pozapłacowa dla pracownika jest oddawana, wymieniana lub sprzedawana

Nietrafiona nagroda pozapłacowa dla pracownika

Zaledwie 33,6% Polaków deklaruje, że ostatnia nagroda pozapłacowa od pracodawcy odpowiadała ich potrzebom oraz wykorzystali ją w całości – wynika z badania Amilon. Niektórzy idą nawet o krok dalej: nietrafione prezenty oddają, wymieniają lub sprzedają. Jednocześnie 7 na 10 badanych mówi, że jest czynnik, który mógłby zwiększyć atrakcyjność prezentów z pracy. I wcale nie jest to cena. Trafiony prezent od pracodawcy to w Polsce raczej wyjątek niż reguła. Amilon zapytał Polaków o ostatnią nagrodę lub prezent pozapłacowy otrzymany w pracy, np. paczkę, voucher, nagrodę z katalogu czy kartę podarunkową. O zadowoleniu mówi tylko co trzeci badany. Nie wszyscy też doceniają taki nietrafiony prezent.

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Tylko 7,7% Polaków twierdzi, że wykorzystało otrzymany voucher lub skorzystało z upominku nawet wtedy, gdy ten im nie odpowiadał. Kolejne 2,2% mówi, że zdarzyło im się oddać otrzymaną nagrodę komuś innemu. Zdarzają się też przypadki sprzedaży, wymiany czy po prostu utraty ważności sprezentowanego vouchera, bonu czy karty podarunkowej. – Największym błędem firm jest przekonanie, że jeden prezent będzie równie dobry dla wszystkich. Nie będzie. To, co dla jednej osoby jest świetną nagrodą, dla innej może być kompletnie bezużyteczne. Im bardziej firma ogranicza wybór oraz próbuje znaleźć jeden „uniwersalny” upominek dla kilkudziesięciu, kilkuset czy kilku tysięcy różnych ludzi, tym większe ryzyko, że efekt będzie odwrotny do zamierzonego – podkreśla Tomasz Józefacki, Prezes Zarządu Grupy Nais.

Nagroda dla pracownika z możliwością wyboru

Żeby prezent od pracodawcy zyskał na wartości, wcale nie musi kosztować więcej. Dla 69,2% Polaków wystarczyłoby, aby mogli samodzielnie wybrać nagrodę spośród dostępnych opcji. Tylu badanych deklaruje, że możliwość wyboru zwiększyłaby jej wartość w ich oczach, nawet gdyby cena pozostała dokładnie taka sama. Przeciwnego zdania jest zaledwie 4,9%. Możliwość wyboru jest ważna dla podobnego odsetka pracowników – niezależnie od płci, poziomu zarobków czy wykształcenia. Jak podkreślają eksperci, trudno więc sprowadzić tę potrzebę do jednej konkretnej grupy.

– Kluczowe jest to, w jakim stopniu pracodawca uwzględnia preferencje pracownika przy wyborze nagrody. Prezent rzeczowy jest z natury wyborem jednej osoby za wszystkich. Zawsze znajdzie się grupa, dla której jest po prostu nietrafiony: osoby niepijące, z alergiami, na diecie, o innym guście. Dobrze sprawdzają się rozwiązania, w których pracodawca przekazuje określoną wartość środków, na przykład do systemu kafeteryjnego, a wybór konkretnej nagrody należy do pracownika – komentuje Ewa Godlewska, Head of Partnerships w Worksmile.

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Młodzi pracownicy wykorzystają prezent

Fakt, że prezent został wykorzystany, nie zawsze oznacza, że odpowiadał potrzebom pracownika. Szczególnie dobrze widać to wśród najmłodszych Polaków. 18-24-latkowie najczęściej przyznają, że skorzystali z nagrody mimo tego, że im nie odpowiadała. Wraz z wiekiem takie sytuacje zdarzają się jednak coraz rzadziej. Najczęściej o trafionym prezencie mówią natomiast 35-44-latkowie. Niemal połowa z nich przyznała, że byli zadowoleni z ostatniej nagrody, jaką dostali w pracy. Eksperci podkreślają jednak, że nie da się przewidzieć, co ucieszy pracownika wyłącznie na podstawie jego wieku czy płci.

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– Preferencje względem benefitów pozapłacowych, nagród czy prezentów w pracy nie są czymś stałym. Ta sama osoba może dziś najbardziej docenić bon na zakupy spożywcze, a za kilka miesięcy wybrać voucher do biura podróży. Dlatego zamiast próbować przewidzieć te potrzeby, lepiej pozostawić wybór. – dodaje Karol Ziółkowski, Country Manager Poland & CEE w Amilon.

Badanie przeprowadzono w sierpniu 2026 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie agencji All 4 Comms i firmy Amilon na próbie 1011 Polaków w wieku 18-80 lat.

Źródło: Amilon