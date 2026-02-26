137 zł to przeciętny koszt dojazdu do pracy. Pracodawcy coraz częściej go sponsorują
Średnio przeciętny Polak wydaje 137 zł na dojazd do pracy. Coraz częściej pracodawcy go sponsorują. Okazuje się, że benefity mobilnościowe to jedne z najbardziej atrakcyjnych dodatków dla pracowników. Zachęcają do powrotów do biur z pracy zdalnej i budują lojalność zatrudnionych.
Pracownicy coraz częściej oczekują wsparcia od pracodawców w pokrywaniu kosztów podróży. To m.in. dopłaty do paliwa, biletów komunikacji miejskiej czy usług przewozowych. Dziś benefity mobilnościowe oferuje 9 proc. firm – wynika z badania Bolt Business. Raport wskazuje, że ponad połowa Polaków dojeżdża do pracy samochodem i spędza w nim co najmniej pół godziny dziennie.
– Z naszych badań jasno wynika, że podstawowym środkiem transportu jest samochód, którego koszty utrzymania są oczywiście wysokie. Dla zobrazowania – w Polsce dojazd do pracy dla przeciętnego Kowalskiego to 137 zł, czyli wysokość przykładowego rachunku kilkudniowych zakupów spożywczych czy też rachunku za internet – mówi agencji Newseria Magda Frątczak, senior country sales manager w Bolt Business w Polsce. – Koszty tych dojazdów są znacząco różne w poszczególnych krajach. Polska wyszła jako najtańsza wśród wszystkich analizowanych rynków, a najdroższa okazała się Słowacja. Pomiędzy nimi były Czechy oraz Rumunia.
Z badania przeprowadzonego przez Minds & Roses dla Bolt Business w Polsce, Czechach, Rumunii i Słowacji wynika, że samochód pozostaje najczęściej wybieraną formą transportu do pracy w każdym z badanych krajów. W Polsce jest to 55 proc. respondentów. – Istotne jest to, że wiele osób, oprócz codziennych dojazdów do biura, wykorzystuje auto również do załatwienia codziennych spraw, co powoduje, że spędza w nim co najmniej 30 minut dziennie – podkreśla Magda Frątczak.
Pytani o to, co lubią, a czego nie lubią w dojazdach, respondenci w poszczególnych krajach wskazywali na różne szczegóły, ale pojawiły się wyraźne wzorce. Wśród korzyści respondenci wymienili: czas na refleksję (35 proc.), element codziennej rutyny (34 proc.), czas na relaks (33 proc.). Z kolei najczęściej wskazywane frustracje to korki (40 proc.), koszty (32 proc.) i tłok w komunikacji (30 proc.).
Poziom satysfakcji z dojazdów jest dość wysoki, bo deklaruje ją ok. 2/3 badanych. Problemem często jest jednak jakość i komfort podróży. Szczególnie wyraźne różnice widać między osobami z centrów miast a tymi dojeżdżającymi z obrzeży i terenów wiejskich, gdzie satysfakcja spada do 58 proc.
– Prawie 40 proc. pracowników w każdym z krajów chciałoby mieć benefit dotyczący mobilności, czyli w jakiś sposób chcieliby, aby pracodawca rekompensował im zarówno czas, jak i cenę dojazdu do biura. Co istotne, jedynie 9 proc. firm w Polsce jest w stanie taką propozycję swoim pracownikom dać – zauważa przedstawicielka Bolt Business.
Chociaż ponad połowa pracowników (53 proc.) nie musi codziennie pojawiać się w biurze, to dopłaty do transportu są najczęściej wskazywanym benefitem, który mógłby ich zachęcić do częstszej obecności. Zadeklarowało to 48 proc. respondentów. Z kolei 36 proc. respondentów wskazało budżet na dojazdy jako jeden z najatrakcyjniejszych benefitów pracowniczych. Jako pożądane wsparcie wymieniano zwykle zwrot kosztów paliwa i transportu publicznego. Oczekiwane dopłaty miesięczne do dojazdów wynoszą średnio 177 zł.
– Praktyka pokazuje, że system benefitów mobilnościowych nie musi być skomplikowany. Mówimy tutaj o bardzo prostych rozwiązaniach – może to być dofinansowanie do paliwa, bilet miesięczny na komunikację publiczną albo budżet w aplikacji mobilnej, która daje możliwość wykorzystania go w sposób najkorzystniejszy dla pracownika – wskazuje Magda Frątczak. – Z naszego badania ewidentnie wynika, że benefity mobilnościowe są jednym z najsilniejszych benefitów budujących lojalność pracowników. Ponad 1/3 respondentów powiedziała, że są dla nich najatrakcyjniejsze. To pokazuje, jak duża jest przestrzeń do poprawy i jak duży potencjał mają firmy, które zdecydują się na taki krok.
Dla najmłodszych pracowników (18–24 lata) szczególnie atrakcyjne są usługi przewozowe takie jak Bolt – wskazało je 28 proc. badanych. To w tej grupie wiekowej, czyli wśród najmłodszych pracowników, którzy rozpoczynali kariery w czasie pandemii, oczekiwania co do benefitów związanych z mobilnością są szczególnie silne. Możliwość korzystania z takiego wsparcia jest dla nich istotnym elementem poprawiającym satysfakcję z pracy.
