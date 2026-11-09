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Pracownicy nie znają przysługujących im benefitów

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09 listopada 2026, 16:38
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
benefity pracownicze pracownicy nie znają swoich uprawnień informowanie
Pracownicy nie znają przysługujących im benefitów
Shutterstock

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Pracodawcy muszą lepiej informować pracowników o przysługujących im benefitach pozapłacowych. Taka wiadomość może przesądzić o przyjęciu oferty pracy przez kandydata albo o pozostaniu w firmie dobrych, zaangażowanych pracowników. Jakie są wyniki badania Up Bonus "Benefity pozapłacowe. Trendy w 2025 roku"?

Pracodawcy powinni lepiej informować o benefitach pracowniczych

Z badania „Benefity pracownicze. Trendy w 2025 roku” przeprowadzonego przez Up Bonus jasno wynika, że pracodawcy powinni przykładać większą wagę do informowania o funkcjonujących w firmie benefitach pozapłacowych. Dla wielu kandydatów do pracy oferta benefitów może przesądzić o decyzji w sprawie podjęcia zatrudnienia. Jednak aż 20% pracowników nie posiada wiedzy na temat przysługujących im bonusów.

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Nie wszyscy pracownicy wiedzą o benefitach

Funkcjonując w ramach kultury firmowej jako pełnoprawny pracownik lub pracowniczka, chciałoby się powiedzieć – jakie benefity są, każdy widzi. Okazuje się, że niekoniecznie jest to prawda. Choć 80% badanych deklaruje, że zna benefity przysługujące im w ramach zatrudnienia, to nadal mamy tutaj dużą lukę informacyjną. 1/5 respondentów nie zna oferty świadczeń dodatkowych, co może mieć swoje konsekwencje w rotacji pracowników, którzy będą poszukiwać lepszych opcji.

Informowanie o benefitach pracowniczych

Źródło zewnętrzne

Benefity pracownicze. Trendy w 2025 roku - raport, badanie

Źródło zewnętrzne

Benefity jako dodatki do wynagrodzenia mogą przesądzić o zatrudnieniu

W przedstawionych dalej wynikach możemy zobaczyć, że ponad połowa pracowników stwierdza, że benefity to ważny dodatek do wynagrodzenia i ich oferta może wpłynąć na decyzję o przyjęciu innej oferty pracy. Pracodawcy mają tu więc pole do popisu, aby myśleć o benefitach jako istotnym elemencie budowania strategii employer brandingowej. Tym bardziej, że spory odsetek badanych posiadających benefity zgłasza brak wiedzy na temat ich wartości – to aż 40%!

Benefity pracownicze elementem employer brandingu

Źródło zewnętrzne

Zadanie dla pracodawców

Dzięki poprawie komunikacji w obszarze benefitów pozapłacowych firmy mogą zyskać istotny punkt w negocjacjach warunków współpracy zarówno z obecnymi pracownikami, jak i przyszłymi kandydatami. W ten sposób budują swoją konkurencyjność na rynku pracy, przyciągają talenty i zatrzymują najlepszych pracowników w firmie.

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Źródło: INFOR
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