Pracownik wychowujący dziecko poniżej 14 lat może skorzystać z płatnego wolnego, które nie pomniejsza urlopu wypoczynkowego. PIP wyjaśnia zasady tego uprawnienia. Zanim wniosek trafi do kadr, warto jednak sprawdzić dwa szczegóły. Pierwszy wybór obowiązuje przez cały rok, a grafik potrafi zmienić wynik prostego przeliczenia dni na godziny.

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Przed złożeniem wniosku warto zajrzeć do grafiku . Długość zmiany ma znaczenie.

. Długość zmiany ma znaczenie. Sposób korzystania z wolnego wpływa także na sytuację osób zatrudnionych na część etatu .

. Przed końcem roku dobrze sprawdzić w kadrach, co zostało jeszcze do wykorzystania.

Płatne wolne poza urlopem. Pula na wypoczynek zostaje

Jeden dzień z dzieckiem w domu nie musi oznaczać jednego dnia mniej na wakacje. Kodeks pracy przewiduje osobne, płatne zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Jego wykorzystanie nie pomniejsza urlopu wypoczynkowego.

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Urlop wypoczynkowy ma własny wymiar, na pełnym etacie kodeksowo 20 lub 26 dni rocznie, zależnie od stażu. Opieka jest rozliczana oddzielnie, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Dwa dni albo 16 godzin. Komu przysługuje opieka?

Państwowa Inspekcja Pracy potwierdza że uprawnienie przysługuje pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 14 lat. Dla osoby na pełnym etacie ze standardową ośmiogodzinną normą dobową roczny limit to dwa dni albo 16 godzin.

Można więc wykorzystać cały dzień albo poprosić o krótsze zwolnienie, gdy opieka wymaga kilku godzin. Sposób rozliczania trzeba jednak wybrać przy pierwszym wniosku. Późniejsze przechodzenie z godzin na dni w tym samym roku nie jest możliwe.

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Pierwszy wniosek. Jeden wybór na cały rok

Wybór dni albo godzin należy do pracownika. Rozstrzyga o nim pierwszy wniosek o udzielenie opieki złożony w danym roku kalendarzowym. Może mieć postać papierową lub elektroniczną.

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Ważne Jeśli rodzic zacznie od dwóch godzin opieki, przez resztę roku będzie korzystać z wariantu godzinowego. Jeżeli zacznie od jednego dnia, wybierze rozliczanie w dniach. Drugi dzień może wykorzystać później.

Dlatego przed wysłaniem formularza warto spojrzeć na własny rozkład pracy. Przy ośmiogodzinnych dniówkach dwa dni odpowiadają 16 godzinom. Przy dłuższych zmianach rachunek może wyglądać inaczej.

Dwa dni opieki. W grafiku mogą oznaczać 24 godziny

Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia to na przykładzie pełnoetatowego pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy, po 12 godzin. Jeżeli wybierze on korzystanie z opieki w dniach, zwolnienie obejmuje cały zaplanowany dzień pracy. Liczy się długość dniówki z rozkładu.

Załóżmy więc, że rodzic potrzebuje opieki nad dzieckiem w dwóch dniach, w których ma po 12 godzin pracy. Przy wyborze dni zwolnienie obejmie 12 + 12, czyli 24 godziny. Przy wyborze godzin do wykorzystania będzie 16 godzin, do objęcia obu pełnych zmian zabraknie ośmiu.

24 godziny wynikają tutaj z długości dwóch zaplanowanych zmian. To nadal wykorzystanie dwóch dni opieki z tej samej rocznej puli.

Pół etatu. Osiem godzin albo dwa pełne dni pracy

Przy części etatu wybór również ma znaczenie. Wariant godzinowy zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Na połowie etatu będzie to osiem godzin. Przy wyborze dni pozostają dwa dni wolnego, przypadające w dni pracy danej osoby.

Przykład Rodzic pracuje na pół etatu, w poniedziałki i wtorki po osiem godzin, a w środy cztery. Jeśli potrzebuje opieki w poniedziałek i wtorek, dwa dni zwolnienia obejmą łącznie 16 godzin. Wariant godzinowy pozwoliłby objąć tylko osiem. Taki przykład opisuje również rządowy portal „Rodzina i praca”.

Opieka nad dzieckiem: porównanie wariantów:

Zatrudnienie i grafik Wybór dwóch dni Wybór godzin - roczna pula Pełny etat, dwie dniówki po 8 godzin 16 godzin 16 godzin Pełny etat, dwie dniówki po 12 godzin 24 godziny 16 godzin Pół etatu, dwa dni pracy po 8 godzin 16 godzin 8 godzin

Obliczenia własne na podstawie art. 188 Kodeksu pracy i wyjaśnień PIP oraz portalu „Rodzina i praca”

Wybór godzin przydaje się za to wtedy, gdy potrzebne są krótsze wyjścia, na przykład dwie godziny jednego dnia i trzy innego. Przy podejmowaniu decyzji warto więc uwzględnić zarówno długość zmian, jak i rzeczywiste potrzeby opieki.

Koniec roku, niewykorzystane wolne nie przejdzie na kolejny

Niewykorzystana opieka nie przechodzi na kolejny rok. Jeżeli rodzic ma jeszcze do wykorzystania dni lub godziny za 2026 r., może z nich skorzystać do końca tego roku, gdy potrzebuje opieki nad dzieckiem i spełnia warunki uprawnienia.

Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić w kadrach, ile zostało do wykorzystania oraz jaka forma została wybrana w pierwszym wniosku. Przy pierwszym korzystaniu z opieki w 2027 r. będzie można ponownie wybrać dni albo godziny.

Dwoje dzieci. Ten sam limit wolnego

Liczba wychowywanych dzieci nie zwiększa wymiaru tego zwolnienia. Rodzic z dwojgiem dzieci poniżej 14 lat ma taki sam limit jak rodzic jednego dziecka.

Gdy oboje rodzice są zatrudnieni, mogą ustalić, że całą pulę wykorzysta jedno z nich, albo podzielić ją między siebie, na przykład po jednym dniu w różnych terminach. Nie oznacza to przyznania każdemu z rodziców osobnego kompletu dwóch dni na to samo dziecko.

Wniosek do kadr. Wystarczy jasno wskazać wybór

Przy pierwszym wniosku w roku o jeden dzień opieki można skorzystać z takiej treści:

Przykład Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy proszę o udzielenie zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem w dniu [data]. W bieżącym roku kalendarzowym wybieram korzystanie z tego uprawnienia w dniach.

Treść należy uzupełnić o wymagane w firmie dane i oświadczenia, w tym dotyczące podziału uprawnienia z drugim rodzicem. Przykład służy do pierwszego wyboru formy dziennej w roku; nie zmienia wcześniej dokonanego wyboru godzin.

Przy planowanej opiece trzeba odpowiednio wcześniej powiadomić pracodawcę i zastosować obowiązującą w firmie procedurę. PIP wskazuje zarazem, że przy nagłej konieczności sprawowania opieki i braku możliwości wcześniejszego uprzedzenia pracodawcy nie ma podstaw do odmowy udzielenia zwolnienia w dniu zgłoszenia.

Czytelnicy pytają

Czy dziecko musi być chore? Zwolnienie z art. 188 służy także opiece nad zdrowym dzieckiem. PIP wyjaśnia, że można z niego korzystać również wtedy, gdy potrzeba opieki jest zaplanowana, a nie nagła. Czy opieka przysługuje, jeśli drugi rodzic nie pracuje? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdza, że prawo do tego zwolnienia nie zależy od tego, czy dziecko ma zapewnioną opiekę innej osoby. Sam fakt, że drugi rodzic nie pracuje i opiekuje się dzieckiem, nie odbiera uprawnienia pracującemu rodzicowi. Czy rozpoczynając pierwszą pracę w grudniu, trzeba czekać na opiekę do stycznia? Uprawnienie przysługuje od dnia zatrudnienia, niezależnie od miesiąca podjęcia pracy. Nie wymaga przepracowania wcześniej całego miesiąca ani roku.

Źródła: Kodeks pracy, PIP.